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    Anlık Bildirim

    Çinli SAIC'in tamamen katı hal bataryalı otomobili 2025'te geliyor: Dünyada ilk olacak

    Çinli otomobil üreticisi SAIC, tamamen katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket böylece, katı hal pilini ticari olarak kullanan dünyadaki ilk üretici olacak.
    Çinli SAIC, katı hal pilli otomobilini 2025'te piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi SAIC, tamamen katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket böylece, katı hal pilini ticari olarak kullanan dünyadaki ilk üretici olacak.

    Başlangıçta üst seviye modellerde kullanılacak

    Tamamen katı hal pillerin yüksek maliyeti nedeniyle pillerin sınırlı sayıda üreticek olan MG Cyber GTS'de kullanılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda konsept olarak görücüye çıkan aracın 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Çinli SAIC, katı hal pilli otomobilini 2025'te piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl boyunca birkaç Çinli şirket katı hal pillerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak şimdiye kadar hiçbiri ticari olarak piyasaya süremedi. Mercedes, BMW, Porsche, Hyundai-Kia, Nissan ve Toyota gibi üreticler de katı hal pilleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Katı hal pilleri ile mevcut lityum piller arasındaki en önemli fark, adından da anlaşılacağı gibi katı hal pildeki elektrolitin katı, mevcut pillerdeki elektrolitin ise sıvı olması. Bu, kısmen bir ayırıcıya sahip olmaması nedeniyle, pilin hacmini %40 ve kütlesini %25 oranında azaltarak enerji yoğunluğunun artmasını sağlıyor. Bu tür piller, -25°C-60°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmelerinin yanı sıra, 45.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar daha uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor. Ayrıca, katı elektrolitler yanıcı, aşındırıcı veya uçucu olmadığından dolayı piller çok daha güvenli hale geliyor ve sızıntı riski taşımıyor.

    400 Wh/kg üstü enerji yoğunluğu hedefleniyor

    Qingtao New Energy adlı girişime yatırım yaparak kendi katı hal hücre üretim faaliyetlerini sürdüren SAIC, ilk nesil hücrelerde 400 Wh/kg üstü enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu değer, 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip mevcut lityum iyon pillerin hayli üstünde.

    Başlangıçta bu tür piller üst seviye modellerde kendine yer bulacak ve NCM kimyaya sahip lityum-iyon pillerle rekabet edecek. Çin Otomotiv Güç Pil Endüstrisi İnovasyon İttifakı Genel Sekreteri Xu Yanhua, 2030'a kadar Çin'deki batarya pazarının hala sıvı elektrolitli piller tarafından domine edileceğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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