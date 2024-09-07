Çinli SAIC'in tamamen katı hal bataryalı otomobili 2025'te geliyor: Dünyada ilk olacak

- Başlangıçta üst seviye modellerde kullanılacak
- 400 Wh/kg üstü enerji yoğunluğu hedefleniyor
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Başlangıçta üst seviye modellerde kullanılacak
Tamamen katı hal pillerin yüksek maliyeti nedeniyle pillerin sınırlı sayıda üreticek olan MG Cyber GTS'de kullanılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda konsept olarak görücüye çıkan aracın 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Katı hal pilleri ile mevcut lityum piller arasındaki en önemli fark, adından da anlaşılacağı gibi katı hal pildeki elektrolitin katı, mevcut pillerdeki elektrolitin ise sıvı olması. Bu, kısmen bir ayırıcıya sahip olmaması nedeniyle, pilin hacmini %40 ve kütlesini %25 oranında azaltarak enerji yoğunluğunun artmasını sağlıyor. Bu tür piller, -25°C-60°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmelerinin yanı sıra, 45.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar daha uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor. Ayrıca, katı elektrolitler yanıcı, aşındırıcı veya uçucu olmadığından dolayı piller çok daha güvenli hale geliyor ve sızıntı riski taşımıyor.
400 Wh/kg üstü enerji yoğunluğu hedefleniyor
Qingtao New Energy adlı girişime yatırım yaparak kendi katı hal hücre üretim faaliyetlerini sürdüren SAIC, ilk nesil hücrelerde 400 Wh/kg üstü enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu değer, 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip mevcut lityum iyon pillerin hayli üstünde.
Başlangıçta bu tür piller üst seviye modellerde kendine yer bulacak ve NCM kimyaya sahip lityum-iyon pillerle rekabet edecek. Çin Otomotiv Güç Pil Endüstrisi İnovasyon İttifakı Genel Sekreteri Xu Yanhua, 2030'a kadar Çin'deki batarya pazarının hala sıvı elektrolitli piller tarafından domine edileceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.