Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor

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Mozilla tarafından bu haftasonu kısıtlı şekilde kullanıma sunulan hizmet, dijital hizmetlere abone olmak ya da başka amaçlar için kullanılmaya yönelik gerçek e-posta adresini vermek istemeyenlere, tek tıkla gelen kutusunu asıl e-posta adresine yönlendirme yapan e-posta adresi üretiyor.

Mozilla'nın sadece Firefox'ta çalışan bir tarayıcı eklentisi olarak sunduğu Firefox Private Relay, henüz sadece davetle katılımcı kabul ediyor. Buna rağmen, eklentiyi indirmek için herhangi bir kod gerekmiyor ve Firefox mağazasından rahatlıkla indirilebiliyor.

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Herhangi bir web sitesinde form doldurulurken aktive olan ve tek tıkla formdaki e-posta kısmını gerçek e-posta adresinize yönlendirilen bir rumuzla, ya da "sahte e-postayla" değiştiren hizmet, kişilerin kimliklerini ve gizliliklerini korumayı hedefliyor.

Güvenliği koruma aşamasında akla gelen en büyük durum, bir sitenin güvenlik açıkları sebebiyle kullanıcı verilerini sızdırması sonucu e-posta adreslerine ve şifrelere ulaşan kötü niyetli kişiler, bu bilgileri başka platformlarda da deneyerek daha fazla hasara sebep olabiliyor. Bu sistem, her platforma ayrı bir adres üreteceği için böyle bir durumun yaşanması neredeyse imkansız hâle gelecek.

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Özelliğin herkesin kullanımına sunulması, ZDNet raporuna göre bu yılın son dönemlerine denk gelecek. Buna ek olarak Firefox Private Relay kodları açık kaynaklı ve buradan ulaşılabilir.

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