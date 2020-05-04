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    Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor

    Mozilla'nın Firefox için yeni eklentisi, internet kullanıcılarının e-posta adreslerini hackerlar ve takipçilerden korumaları için Firefox Private Relay adlı hizmetini yakında kullanıma sunacak.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor
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    Mozilla tarafından bu haftasonu kısıtlı şekilde kullanıma sunulan hizmet, dijital hizmetlere abone olmak ya da başka amaçlar için kullanılmaya yönelik gerçek e-posta adresini vermek istemeyenlere, tek tıkla gelen kutusunu asıl e-posta adresine yönlendirme yapan e-posta adresi üretiyor.

    Mozilla'nın sadece Firefox'ta çalışan bir tarayıcı eklentisi olarak sunduğu Firefox Private Relay, henüz sadece davetle katılımcı kabul ediyor. Buna rağmen, eklentiyi indirmek için herhangi bir kod gerekmiyor ve Firefox mağazasından rahatlıkla indirilebiliyor.

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    Herhangi bir web sitesinde form doldurulurken aktive olan ve tek tıkla formdaki e-posta kısmını gerçek e-posta adresinize yönlendirilen bir rumuzla, ya da "sahte e-postayla" değiştiren hizmet, kişilerin kimliklerini ve gizliliklerini korumayı hedefliyor.

    Güvenliği koruma aşamasında akla gelen en büyük durum, bir sitenin güvenlik açıkları sebebiyle kullanıcı verilerini sızdırması sonucu e-posta adreslerine ve şifrelere ulaşan kötü niyetli kişiler, bu bilgileri başka platformlarda da deneyerek daha fazla hasara sebep olabiliyor. Bu sistem, her platforma ayrı bir adres üreteceği için böyle bir durumun yaşanması neredeyse imkansız hâle gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı"

    Özelliğin herkesin kullanımına sunulması, ZDNet raporuna göre bu yılın son dönemlerine denk gelecek. Buna ek olarak Firefox Private Relay kodları açık kaynaklı ve buradan ulaşılabilir.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Misafiri 5 gün
    böyle birşey arıyordum çok sağol dostum
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    cemaltüzün 1 hf. yeni yorumcu
    yine bu birilerinin işlerine yarayacak ki
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    Vega 1 hf.
    İnternette tonla geçici mail sitesi varken kim davetiye beklemekle uğraşır?
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    mrsmrc (Emre ) 1 hf.
    Davetiyesi olan yollayabilir mi :)
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 1 hf.
    An itibariyle "Sorry, the Private Relay Beta is currently by invitation only. Please check again later." Sadece davetiye ile kayıt olunabiliyor.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Çok iyi görünüyor
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    "Sign in with Apple"'a benzetmişler.
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    snowtger (Eren ) 1 hf.
    Ben spam mesaj almak istemediğim ama üye olmak zorunda olduğum sitelerde bunu kullanıyorum; temp-mail.org/...

    Rastgele eposta adresi üretip veriyor ve bize özel oluyor. Ayrıca onay felan gerekirse diye hemen alt kısımda gömülü gelen eposta kutusu da var.
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    hamdisoylu 1 hf. yeni yorumcu
    fake hesap açanların işine yarayacak bu böyle de
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    YOURMOVE 1 hf.
    Sanal kart tarzı diyebiliriz. Önemli olan dijital hizmetler bu mail adreslerini kabul edecek mi? :)

    Mail adresin uzantısı ne mesela?
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    2307 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    firefox private relay, gizli e-posta ve
    4 etiket daha e-posta adresi Firefox Mozilla Yazılım
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