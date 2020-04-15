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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni geliştirilen güneş hücresi, %47’lik verimlilik oranıyla dünya rekoru kırdı

    ABD’de bulunan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nda görev yapan araştırmacılar, yeni geliştirdikleri güneş hücresiyle %47'lik verimlilik oranı elde etti.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni geliştirilen güneş hücresi, %47’lik verimlilik oranıyla dünya rekoru kırdı

    Güneş enerjisine yapılan yatırımlar her geçen gün hız kazanırken güneş panellerinde kullanılan teknolojide aynı hızda ilerleme gösteriyor. Güneş panellerinin en büyük eksikliklerinden olan verimlilik konusunda yapılan çalışmalar ise ibreyi iyiden iyiye yukarı çevirmiş durumda.

    Bilindiği üzere Güneş’ten elde ettiğimiz enerji tam anlamıyla kullanılamıyor. Günümüzde kurulu güneş panelleri, genellikle %5-20’lik bir verimlilik oranıyla işliyor. Bilim insanlarını mücadelesi ise bu değeri yukarı taşımak yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz”"

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    Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri ABD’de bulunan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nda (NREL) gerçekleştirilmiş. Araştırmacıların %47.1’lik verimlilik oranına ulaştığı çalışmada üretilen güneş hücresi, an itibariyle dünya rekoru sahibi olmuş gibi görünüyor.  

    Gerçek dünya test sonuçları, bir miktar daha düşük

    John Geisz ve Ryan France isimli araştırmacıların yürüttüğü çalışma sonucu geliştirilen güneş hücresi, 6 fotoaktif (Işık enerjisini fotoelektrik kullanarak elektriğe dönüştürebilme) an katmandan oluşuyor. Periyodik tabloda yer alan ve farklı ışı spektrumundan enerji toplayabilen III ile IV. grup elementleri içeren her bir katman birleşince ortaya çıkan güneş hücresi ise 140’a yakın ara katmanı insan saçından daha ince bir kalınlıkta bir arada tutuyor.

    Yeni geliştirilen güneş hücresi, %47’lik verimlilik oranıyla dünya rekoru kırdı
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     Kırılan rekorun gerçek dünya ortamında karşılaşılan güneş ışığından 143 kat daha yoğun bir ışıkta elde edildiğini belirten araştırmacılar, çalışmalarına güvendiklerini dile getirmiş. Zira doğal güneş ışığına yakın yoğunluktaki ışıkla yapılan testlerde çıkan verimlilik oranı ise %39.2 oranında olmuş.

    Bilim insanları geliştirdikleri güneş hücresinin üzerine konumlandırılacak bir aynayla ilk testte elde edilen değerlere yakın bir sonucun gerçek dünya ortamında da alınabileceğini ayrıca belirtmiş.

    Araştırma sonuçlarına Nature Energy dergisinden ulaşabilirsiniz.



    https://newatlas.com/energy/new-solar-cells-efficiency-records/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 9 dk.
    Güneş ışığından 143 kat yoğun ışıkta nedir ya, füzyon reaktörüne sokup orada mı test etmişler :D İyi yine yakın yoğunlukta %39.2 verebilmiş.
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