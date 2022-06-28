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    Google Hangouts sonbaharda kapanıyor

    Google Hangouts iletişim uygulaması Kasım ayı ile birlikte kepenk kapatıyor. Kullanıcılar Google Chat uygulamasına geçiş yapacak ve verilerini de aktarabilecek.
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    Google Hangouts

    Google’ın 2019 sonlarında kapatmayı amaçladığı ancak pandeminin araya girmesi ile bir müddet daha yaşama şansı bulan Hangouts sohbet uygulaması yıl bitmeden kapanıyor. Kullanıcılar artık Google Chat ile yoluna devam edecek.

    Google Hangouts kapanış tarihi belli oldu

    Google’ın iletişim uygulamaları sektöründe bir türlü çizgi tutturamaması bir kaç yılda bir isim veya uygulama değiştirilmesine yol açtı. Google+ sosyal ağından ayrılarak bağımsız hale gelen metin ve görüntü tabanlı sohbet uygulaması Hangouts da kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

    Google Hangouts kullanıcıları bundan böyle Google Chat ile yoluna devam edecek. Mobil uygulamaların Temmuz ayında geçişine başlayacağı belirtiliyor. Kasım 2022 itibariyle de Hangouts tamamen kullanımdan kaldırılmış olacak. Web uygulaması ise bir ay öncesine kadar kullanılabilecek. Kullanıcı verileri yeni platforma aktarılacak.

    Diğer taraftan Google Duo da Google Meet ile birleşiyor. Böylece Yeni strateji ile birlikte son kullanıcı için Google Chat ve kurumlar için Google Meet adıyla iki iletişim uygulaması kalacak. Böylece uzun yılların karmaşası biraz daha sadeleştirilmiş olacak.

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