Sony’de ilginç işler: Oyun geliştirmek için gerekli bütçeler mail ile onaylanıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Insomniac Games stüdyolarının devasa veri sızıntısı gerek stüdyo gerekse Sony hakkında pek çok konunun gündeme gelmesine neden oldu. Bunlardan birisi de stüdyoların Sony’den bütçe talebi ile ilgili.

Sony’den bütçe almak kolay

Elde edilen bilgilere göre Sony PlayStation oyunlarının PC platformuna port edilme maliyeti eğer 30 milyon doların altındaysa, stüdyolar firmaya bir mail göndererek hızlı bir şekilde ihtiyacı olan bütçeyi elde edebiliyor. Eğer maliyetler yüksekse bu kez yönetim tarafından onaylanması gerekiyor. Böylece Sony, stüdyoların daha hızlı proje geliştirmesine de imkân tanıyor.

PlayStation tarafından PC platformuna port edilmiş en popüler oyun Horizon: Zero Dawn durumunda ve 3 milyon satmış. Onu God of War ve Days Gone PC portları takip ediyor. Horizon Forbidden West gelecek yıl piyasada olacak. Sızıntılar Marvel's Spider-Man 2 ve Marvel's Wolverine portlarının da hazırlandığını gösteriyor.

