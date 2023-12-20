Sony’de ilginç işler: Oyun geliştirmek için gerekli bütçeler mail ile onaylanıyor

Sony’den bütçe almak kolay
Elde edilen bilgilere göre Sony PlayStation oyunlarının PC platformuna port edilme maliyeti eğer 30 milyon doların altındaysa, stüdyolar firmaya bir mail göndererek hızlı bir şekilde ihtiyacı olan bütçeyi elde edebiliyor. Eğer maliyetler yüksekse bu kez yönetim tarafından onaylanması gerekiyor. Böylece Sony, stüdyoların daha hızlı proje geliştirmesine de imkân tanıyor.
PlayStation tarafından PC platformuna port edilmiş en popüler oyun Horizon: Zero Dawn durumunda ve 3 milyon satmış. Onu God of War ve Days Gone PC portları takip ediyor. Horizon Forbidden West gelecek yıl piyasada olacak. Sızıntılar Marvel's Spider-Man 2 ve Marvel's Wolverine portlarının da hazırlandığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.