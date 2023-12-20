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    Sony’de ilginç işler: Oyun geliştirmek için gerekli bütçeler mail ile onaylanıyor

    Sony eğer maliyeti belirli bir çizginin altındaysa PlayStation oyunlarının PC tarafına port edilmesine sıcak bakıyor. Hatta bir mail onayıyla bile bütçe elde edilebiliyor.
    Sony Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Insomniac Games stüdyolarının devasa veri sızıntısı gerek stüdyo gerekse Sony hakkında pek çok konunun gündeme gelmesine neden oldu. Bunlardan birisi de stüdyoların Sony’den bütçe talebi ile ilgili.

    Sony’den bütçe almak kolay

    Elde edilen bilgilere göre Sony PlayStation oyunlarının PC platformuna port edilme maliyeti eğer 30 milyon doların altındaysa, stüdyolar firmaya bir mail göndererek hızlı bir şekilde ihtiyacı olan bütçeyi elde edebiliyor. Eğer maliyetler yüksekse bu kez yönetim tarafından onaylanması gerekiyor. Böylece Sony, stüdyoların daha hızlı proje geliştirmesine de imkân tanıyor.

    PlayStation tarafından PC platformuna port edilmiş en popüler oyun Horizon: Zero Dawn durumunda ve 3 milyon satmış. Onu God of War ve Days Gone PC portları takip ediyor. Horizon Forbidden West gelecek yıl piyasada olacak. Sızıntılar Marvel's Spider-Man 2 ve Marvel's Wolverine portlarının da hazırlandığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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