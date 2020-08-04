Yeni GTA V’in ne zaman çıkacağı belli oldu

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İlk olarak Eylül 2013’te PS3 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştiren Grand Theft Auto V, bir sonraki yıl PS4 ve Xbox One için çıkmıştı. GTA V şimdi de yeni nesil PS5 ve Xbox Series X konsollarına çıkış yapmaya hazırlanıyor. Yeni nesil konsollar için özel olarak geliştirilen GTA V versiyonunun 2021’in ikinci yarısında çıkış yapacağı Rockstar Games tarafından doğrulandı.

Yeni nesil için geliştirilen GTA V hem görsel açıdan hem de teknik açıdan küçük geliştirmeler içerecek. PS5 ve Xbox Series X’in SSD’sinden faydalanarak hızlı açılış süresi sunacak. GTA Online’a yeni etkinlikler ve ek içerikler gelecek. Bu içeriklerin PC’ye de geleceği belirtiliyor.

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Hikaye modununun depolama alanında yer işgal etmek istemeyen yeni nesil konsol sahipleri için GTA Online isminde bağımsız versiyonu yayınlanacak. GTA Online’ı ilk 3 ay içerisinde indiren PS5 sahipleri ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilecek ancak Xbox Series X sahipleri ve oyunu sonradan indiren PS5 sahiplerinin GTA V’i satın alması gerecek.

GTA V satışları, son açıklamaya göre 135 milyon adeti aştı. Yüksek satışlara rağmen, iki konsol nesli geçirmesine rağmen, PS5 ve Xbox Series X versiyonunun ücretli olması üzücü.

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