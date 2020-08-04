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    Yeni GTA V’in ne zaman çıkacağı belli oldu

    PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirilen GTA V'in 2021'in ikinci yarısında çıkacağı doğrulandı. Görsel açıdan ve oynanış açısından ufak geliştirmeler içerecek.
    2 hf.
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    1
    28
    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni GTA V’in ne zaman çıkacağı belli oldu
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    İlk olarak Eylül 2013’te PS3 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştiren Grand Theft Auto V, bir sonraki yıl PS4 ve Xbox One için çıkmıştı. GTA V şimdi de yeni nesil PS5 ve Xbox Series X konsollarına çıkış yapmaya hazırlanıyor. Yeni nesil konsollar için özel olarak geliştirilen GTA V versiyonunun 2021’in ikinci yarısında çıkış yapacağı Rockstar Games tarafından doğrulandı.

    Yeni nesil için geliştirilen GTA V hem görsel açıdan hem de teknik açıdan küçük geliştirmeler içerecek. PS5 ve Xbox Series X’in SSD’sinden faydalanarak hızlı açılış süresi sunacak. GTA Online’a yeni etkinlikler ve ek içerikler gelecek. Bu içeriklerin PC’ye de geleceği belirtiliyor.

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    Hikaye modununun depolama alanında yer işgal etmek istemeyen yeni nesil konsol sahipleri için GTA Online isminde bağımsız versiyonu yayınlanacak. GTA Online’ı ilk 3 ay içerisinde indiren PS5 sahipleri ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilecek ancak Xbox Series X sahipleri ve oyunu sonradan indiren PS5 sahiplerinin GTA V’i satın alması gerecek.

    GTA V satışları, son açıklamaya göre 135 milyon adeti aştı. Yüksek satışlara rağmen, iki konsol nesli geçirmesine rağmen, PS5 ve Xbox Series X versiyonunun ücretli olması üzücü.



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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf. en beğenilen
    Cıvkını çıkardılar. 3 nesil konsola çıkararak artık tenrecenin tabanını kazıyorlar iyice. Boku çıktı
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    Portraitclub 2 hf. (düzenlendi)
    Modlanmış gta v gibi bişey çıkacak. 6 çıkması 2030 yılını bulur
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    YigitColak (Sinner Saten) 2 hf.
    10 senelik oyunu bir birakin artik, yenisini yapinda cikartin ...
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    HIGHER 2 hf.
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    gowlet 2 hf.
    Acaba eski konsolda sahibi olanlar son nesilde oynayabilecek mi?
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    zero fear 2 hf.
    GTA V Refurbished
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    GTA V ver. 10,0
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    Navy Blue 2 hf.
    Bir an için Başlık yanlış yazıldı zannettim. 6 yazacakken, 5 yazılmış gibi olmuş
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    nickimyoksanasılvar 2 hf. yeni yorumcu
    gta 6 çıksın diyenler size daha çok beklersiniz diyorum küçük bir örnek olarak gta 5 in hava durumunun yapımı 8 ay sürmüştür :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    PlusEx (Yusuf Ak) 2 hf. nickimyoksanasılvar
    Tamam iste hocam hali hazirda olan seyi sifirdan tasarlamayacaklar ki ustune yapacak
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    Artizt (Mert ) 2 hf.
    Rockstar kendisinden nefret ettirdi. Hani gelecek nesilde oyunu bedava yapıp yayınlasalar falan tamam diyicem de hâlâ paralı ve göreceksiniz grafik açısından tek pixel iyileştirme olmayacak.
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Daha GTA V oynamadım. Oynamayı da düşünmüyorum. Vice City akar.
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    kıvançkondakcı 2 hf.
    yükleme sürelerini kısaltmışlarsa daha güzel olacak bu oyun
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    7316 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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    gta v, gta 5 ve
    7 etiket daha ps5 PlayStation 5 xbox series x yeni nesil konsol Oyun Konsolları Yazılım
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