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    DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak

    Yalnızca yeni PS5 oyunları için geçerli. Geriye uyumluluk ile oynanacak eski oyunlarda DualShock 4 uyumluluğu olacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,9b
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    15
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak
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    Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i detaylandırmaya devam ediyor. Bugün PS5'in uyumluluk özellikleriyle ilgili paylaşılan bir yazıda bazı ilginç detaylara yer verildi. Sony'nin yayınladığı resmi açıklamaya göre PS4'ün DualShock 4 oyun kolları, PS5'e çıkacak olan yeni oyunlarda kullanılamayacak.

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    Eski oyunlarda DualShock 4 kullanılabilecek

    DualShock 4 kollarının eski oyunlarla yine uyumlu olacağı belirtiliyor. Örneğin God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn gibi oyunlar PS5 üzerinde DualShock 4 ile oynanabilecek (geriye uyumluluk ile). Ancak yeni çıkan Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West gibi oyunlar için DualSense kontrolcü zorunluluğu var.

    Sony, DualSense kontrolcüsünün yepyeni özelliklerle geldiğini ve yeni PS5 oyunlarının da bu özelliklerden en iyi şekilde faydalandığını belirtiyor. DualSense zorunluluğunun nedeni olarak bu durum gösterilmiş.

    Sony ayrıca PS4 için çıkan kulaklıklar, direksiyon setleri ve arcade ve uçuş stickleri gibi ekipmanların ise tamamıyla PlayStation 5 için de uyumlu olacağını duyurdu.

    PlayStation 5 konsolu önümüzdeki Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz açıklanmadı. Sony'nin bu ay içerisinde ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenlemesi bekleniyor, fiyat konusu muhtemelen bu etkinlikte nihayet netleşecek.



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/uk/dualshock-4-pads-wont-work-with-ps5-games-playstation-confirms/ https://blog.playstation.com/2020/08/03/playstation-5-answering-your-questions-on-compatible-ps4-peripherals-accessories/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 2 hf. en beğenilen
    Keriz Station
    Yanıtla +24
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    maximus8282 (maximus ) 2 hf. (düzenlendi)
    Sony daha fazla Playstation 5 açıklaması yaparsa Xbox’ın reklam yapmasına bile gerek kalmayacak.
    Yanıtla +15
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    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf.
    Yenisini satmak için yapıyorlar eyvallah da bizim ülkede o kol kimbilir kaç tl olur 1k bile bekliyorum ben
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 hf.
    ''İyiki sistemi Koronadan bir kaç ay önce yenilemişim ''diyorum, bu saatten sonra ne pc alınır ne de konsol!
    PS5 fiyatı ülkemiz için 10.000-15000 TL arası olur ;ps4 de haliyle 5000'e alıcı bulur, araba piyasasından hallice olur yani!
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Bunu bile savunan Sony fanboyu var. Evet evet, Dualsense'in potansiyelini kullanmak için böyle bir karar almışlardır, emin ol öyledir
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 hf.
    PS3 kolu da yeni nesil oyunlarda çalışmıyordu normal bir durum. Gerçek Next gen için yeni teknolojiye odaklanmak gerekiyor
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    DH Misafiri 2 hf.
    Olması gereken bu zaten. PS5 exclusive oyunları gerçek yeni nesil. Halo eski konsolda çalışıyor ama grafikleri çöp
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    volcy123 2 hf. (düzenlendi)
    Ps5 oyunlari dualsense e gore tasarlanicak haliyle, ds4 ile ps5 oyunlarinin uyumlu olmamasi normal bisey.Ornek vermek gerekirse bi until dawn, infamous gibi ds4un touchpad ozelligi dusunerek ona gore tasarlanmis.Bu oyunlari ds3 ile oynayabilirmiydin?



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    gamerasi 2 hf.
    İşte bunlar hep yoksulluk çıkışları. Her PS5 haberi ağlama duvarına döndü. Emeği geçenlere, teşekkürü borç biliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    th9 2 hf. yeni yorumcu gamerasi
    cidden insanlar her teknoloji haberine aynı şeyleri yazmaya başladı,her sene olan şeyi ilk kez olluyomuş gibi konuşablar bile var.
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    maximus8282 (maximus ) 2 hf. (düzenlendi)
    Sony daha fazla Playstation 5 açıklaması yaparsa Xbox’ın reklam yapmasına bile gerek kalmayacak.
    Yanıtla +15
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    -Hey Jim, bir şeyler uydurup PS5'ten eski donanım desteğini çekelim. Böylece daha fazla donanım satabiliriz.
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    joven 2 hf.
    Doğru bir karar
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    Spavdez (Cihan L.) 2 hf.
    Piyasaya giris yaptiktan sonra Ps5 ve aksesuarlarinin fiyati can yakacagi icin beklemede olan bir cok kisinin ps4pro ya akin edecegini dusunuyorum. Diger yandan ps4un fiyatlarida sessiz sessiz yukseliste. Bana kalirsa ps4pro en az 5 yil daha alinasi bir cihaz. Ozamana kadar ps5 fiyatlari belki alinabilir derecede dususe gececektir. Tabi para sikintisi olmayan icin bunlarin bir onemi yok
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    2878 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    ps5, PlayStation 5 ve
    8 etiket daha ps5 fiyatı ps5 oyunları sony playstation oyun dualShock 4 dualsense Yazılım
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