DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak

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Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i detaylandırmaya devam ediyor. Bugün PS5'in uyumluluk özellikleriyle ilgili paylaşılan bir yazıda bazı ilginç detaylara yer verildi. Sony'nin yayınladığı resmi açıklamaya göre PS4'ün DualShock 4 oyun kolları, PS5'e çıkacak olan yeni oyunlarda kullanılamayacak.

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Eski oyunlarda DualShock 4 kullanılabilecek

DualShock 4 kollarının eski oyunlarla yine uyumlu olacağı belirtiliyor. Örneğin God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn gibi oyunlar PS5 üzerinde DualShock 4 ile oynanabilecek (geriye uyumluluk ile). Ancak yeni çıkan Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West gibi oyunlar için DualSense kontrolcü zorunluluğu var.

Sony, DualSense kontrolcüsünün yepyeni özelliklerle geldiğini ve yeni PS5 oyunlarının da bu özelliklerden en iyi şekilde faydalandığını belirtiyor. DualSense zorunluluğunun nedeni olarak bu durum gösterilmiş.

Sony ayrıca PS4 için çıkan kulaklıklar, direksiyon setleri ve arcade ve uçuş stickleri gibi ekipmanların ise tamamıyla PlayStation 5 için de uyumlu olacağını duyurdu.

PlayStation 5 konsolu önümüzdeki Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz açıklanmadı. Sony'nin bu ay içerisinde ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenlemesi bekleniyor, fiyat konusu muhtemelen bu etkinlikte nihayet netleşecek.

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