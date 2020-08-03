DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak

Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i detaylandırmaya devam ediyor. Bugün PS5'in uyumluluk özellikleriyle ilgili paylaşılan bir yazıda bazı ilginç detaylara yer verildi. Sony'nin yayınladığı resmi açıklamaya göre PS4'ün DualShock 4 oyun kolları, PS5'e çıkacak olan yeni oyunlarda kullanılamayacak.İlginizi Çekebilir Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız"
Eski oyunlarda DualShock 4 kullanılabilecek
DualShock 4 kollarının eski oyunlarla yine uyumlu olacağı belirtiliyor. Örneğin God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn gibi oyunlar PS5 üzerinde DualShock 4 ile oynanabilecek (geriye uyumluluk ile). Ancak yeni çıkan Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West gibi oyunlar için DualSense kontrolcü zorunluluğu var.
Sony, DualSense kontrolcüsünün yepyeni özelliklerle geldiğini ve yeni PS5 oyunlarının da bu özelliklerden en iyi şekilde faydalandığını belirtiyor. DualSense zorunluluğunun nedeni olarak bu durum gösterilmiş.
Sony ayrıca PS4 için çıkan kulaklıklar, direksiyon setleri ve arcade ve uçuş stickleri gibi ekipmanların ise tamamıyla PlayStation 5 için de uyumlu olacağını duyurdu.
PlayStation 5 konsolu önümüzdeki Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz açıklanmadı. Sony'nin bu ay içerisinde ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenlemesi bekleniyor, fiyat konusu muhtemelen bu etkinlikte nihayet netleşecek.
Kaynakça https://www.gamesradar.com/uk/dualshock-4-pads-wont-work-with-ps5-games-playstation-confirms/ https://blog.playstation.com/2020/08/03/playstation-5-answering-your-questions-on-compatible-ps4-peripherals-accessories/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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PS5 fiyatı ülkemiz için 10.000-15000 TL arası olur ;ps4 de haliyle 5000'e alıcı bulur, araba piyasasından hallice olur yani!
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