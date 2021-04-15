Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı

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Bugün ülkemizde Elantra'nın lansmanını gerçekleştiren Hyundai, bir yandan da Kuzey Amerika pazarı için hazırladığı pickup modeli Santa Cruz'un örtüsünü kaldırdı. Şirket, yeni Hyundai Santa Cruz'un pickup ve SUV'ların en iyi yönlerini harmanlayan bir model olduğuna inanıyor.

Aslında yeni Hyundai Santa Cruz'un tasarımını daha önce görmüştük. Aracın ön bölümünde yeni Tucson'a oldukça benzeyen bir tasarım dili hakim. Elbette büyük ızgara ve kapandığında onun bir parçası gibi görünen aydınlatmalar bu benzerliğin başrolünde. Farların bulunduğu tamponun tasarımıysa pickup'a sert bir duruş katmış diyebiliriz.

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Koreli üreticinin daha önce de belirttiği gibi yekpare yapıya sahip olan Hyundai Santa Cruz'un yüksek omuz çizgisi arka stoplara kadar uzanıyor. Bu alanda geniş çamurluklar, siyah plastik eklentiler ve renkli arka camlar dikkat çekiyor. Arka bölümdeyse büyük bir Santa Cruz yazısı, T şekilli stop lambaları ve fren lambasına sahip spoyler dikkat çekiyor. 18 ila 20 inç arasında değişen jant seçenekleri de tasarımı tamamlayan detaylardan.

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Hyundai, yeni Santa Cruz'un iç mekanında modern bir crossover havası yaratmak istemiş. 10 inç multimedya ekranının bulunduğu alanda 10 inç dijital gösterge paneli ve Bose ses sistemi de ekstra ücret karşılığı özelliklere dahil edilebiliyor. Deri koltuk döşemelerinin de premium hava kattığı Santa Cruz'un koltuk altı depolama alanı gibi çözümleri de araca crossover'larda bulunması zor bir pratiklik katıyor.

Hyundai Santa Cruz'un güvenlik teknolojilerine baktığımızdaysa ön çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi temel özellikleri standart olarak görüyoruz. Bunun yanında kör nokta uyarı sistemi, kör nokta kamerası, güvenli çıkış yardımcısı, otoyol sürüş asistanı, çevre görüş sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler ise tercih edilebilen güvenlik teknolojileri arasında.

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Kuzey Amerika pazarında satılacak Hyundai Santa Cruz'un motor seçenekleri de ona göre hazırlanmış. İki seçenekten ilki 2.5 litre dört silindirli atmosferik. 190 beygir güç ve 244 Nm tork üreten motor 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. İkinci seçenekse yine 2.5 litre fakat turbo desteğine sahip. Bu seçenek de 275 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor ve çift kavramalı şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Santa Cruz'da HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut ve bu sistem ön ve arka tekerlekler arasında tork dağılımı yapabiliyor. Şirketin 'Spor Macera Aracı' ya da kısaca SAV olarak nitelendirdiği araç atmosferik motorda yaklaşık 1600 kg, Turbo AWD versiyonda ise yaklaşık 2300 kg çekme kapasitesi sunuyor.

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