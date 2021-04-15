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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı

    Şirketin 'Spor Macera Aracı' olarak nitelendirdiği yeni Hyundai Santa Cruz, pickup ve crossover'ların güçlü yanlarını ortak bir noktada buluşturmayı hedefliyor. Santa Cruz'un ana hedefi ABD pazarı.
    15 Nisan 2021, 22:15 (13 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı
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    Bugün ülkemizde Elantra'nın lansmanını gerçekleştiren Hyundai, bir yandan da Kuzey Amerika pazarı için hazırladığı pickup modeli Santa Cruz'un örtüsünü kaldırdı. Şirket, yeni Hyundai Santa Cruz'un pickup ve SUV'ların en iyi yönlerini harmanlayan bir model olduğuna inanıyor.

    Aslında yeni Hyundai Santa Cruz'un tasarımını daha önce görmüştük. Aracın ön bölümünde yeni Tucson'a oldukça benzeyen bir tasarım dili hakim. Elbette büyük ızgara ve kapandığında onun bir parçası gibi görünen aydınlatmalar bu benzerliğin başrolünde. Farların bulunduğu tamponun tasarımıysa pickup'a sert bir duruş katmış diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı"

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    Koreli üreticinin daha önce de belirttiği gibi yekpare yapıya sahip olan Hyundai Santa Cruz'un yüksek omuz çizgisi arka stoplara kadar uzanıyor. Bu alanda geniş çamurluklar, siyah plastik eklentiler ve renkli arka camlar dikkat çekiyor. Arka bölümdeyse büyük bir Santa Cruz yazısı, T şekilli stop lambaları ve fren lambasına sahip spoyler dikkat çekiyor. 18 ila 20 inç arasında değişen jant seçenekleri de tasarımı tamamlayan detaylardan.

    Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı
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    Hyundai, yeni Santa Cruz'un iç mekanında modern bir crossover havası yaratmak istemiş. 10 inç multimedya ekranının bulunduğu alanda 10 inç dijital gösterge paneli ve Bose ses sistemi de ekstra ücret karşılığı özelliklere dahil edilebiliyor. Deri koltuk döşemelerinin de premium hava kattığı Santa Cruz'un koltuk altı depolama alanı gibi çözümleri de araca crossover'larda bulunması zor bir pratiklik katıyor.

    Hyundai Santa Cruz'un güvenlik teknolojilerine baktığımızdaysa ön çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi temel özellikleri standart olarak görüyoruz. Bunun yanında kör nokta uyarı sistemi, kör nokta kamerası, güvenli çıkış yardımcısı, otoyol sürüş asistanı, çevre görüş sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler ise tercih edilebilen güvenlik teknolojileri arasında.

    Yeni Hyundai Santa Cruz pickup dünyasına katıldı
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    Kuzey Amerika pazarında satılacak Hyundai Santa Cruz'un motor seçenekleri de ona göre hazırlanmış. İki seçenekten ilki 2.5 litre dört silindirli atmosferik. 190 beygir güç ve 244 Nm tork üreten motor 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. İkinci seçenekse yine 2.5 litre fakat turbo desteğine sahip. Bu seçenek de 275 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor ve çift kavramalı şanzıman ile tercih edilebiliyor.

    Santa Cruz'da HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut ve bu sistem ön ve arka tekerlekler arasında tork dağılımı yapabiliyor. Şirketin 'Spor Macera Aracı' ya da kısaca SAV olarak nitelendirdiği araç atmosferik motorda yaklaşık 1600 kg, Turbo AWD versiyonda ise yaklaşık 2300 kg çekme kapasitesi sunuyor.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

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    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sanatairum (B Ç) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hyundai'nin yeni ızgarasının arabanın bütünlüğüyle alakası olmadığını düşünüyorum.
    Tucson'da da yeni elentra'da da. Ne biliyim çok emanet ve ucuz duruyor gibi geliyor.
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çekici gözüküyor
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ticari diye masraftan kaçınmamış. Ki bu sınıfın amerikadaki önemi düşünülünce mantıklı. Elektronik park freni var. Arka kapakta da stop lambası mevcut. İçi de premium duruyor. Bu sınıfta ilk sanırım.
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    C Colouse 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ana sayfada Citroen sandım :D Ben Hyundai'nin yeni dış ön tasarımını sevemedim.
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