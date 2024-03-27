Apple için alarm: iPhone satışları Çin’de radikal şekilde düştü

Tam Boyutta Gör Apple’ın önünde zorlu bir dönem var gibi görünüyor. Firmanın yapay zeka alanında geride kalması bir yana iPhone satışları da en azından Çin özelinde pek de parlak görünmüyor. Raporlar Çin’de iPhone satışlarının radikal ölçüde düştüğünü söylerken bazı diğer ülkelerde de işlerin çok iyi olmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte Apple’ın resmi verilere göre şubat ayında Çin’deki iPhone satışlarında yüzde 33 düşüş yaşadığı bildiriliyor. Çin, Apple için en kritik ikinci pazar konumunda.

Apple’ın Çin’deki satışları çakıldı

Çin verilerine göre şubat ayında yabancı markaların toplam sevkiyatları sadece 2,4 milyon adet olarak gerçekleşmiş durumda. Apple, anlamlı bir pazar payına sahip tek denizaşırı marka olduğundan bu sevkiyatların çok büyük bir kısmı kendisine ait. Bununla birlikte şubat ayında satışlarda yaşanan yüzde 33’lük düşüş art arda ikinci düşüş anlamına geliyor. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi rakamlarına göre Apple, yılın ilk ayında toplamda yaklaşık 5,5 milyon adet ya da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 39 daha az telefon sevk etti.

Tam Boyutta Gör Apple’ın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında yaşadığı düşüşün tek nedeni kendisi ve ürünleri de değil. Hatırlanacağı üzere Huawei, Mate 60 ve Mate 60 Pro modelleriyle premium segmente güçlü bir dönüş yapmış, Çin’de artan milliyetçilik ve artan ABD tepkisinden faydalanmıştı. Öyle ki Huawei, Çin’de önemli miktarda pay kazanmış ve Apple, ocak ayında nadiren görülen bir şekilde indirim yapmak zorunda kalmıştı.

iPhone kullanıcıları dikkat: Apple ID şifreniz çalınabilir! 8 sa. önce eklendi

Analistler Apple’ın Çin’de 2023'ün dördüncü çeyreğindeki güçlü sevkiyatı sindirmeye çalıştığını ve düşüşün bir nedeninin de bu olduğunu söylüyor. Ek olarak iPhone satışlarında yavaşlama eğiliminin önümüzdeki aylarda da sürebileceği belirtiliyor. Öte yandan genel Çin akıllı telefon pazarı da şubat ayında üçte bir oranında daraldı. Analistler Çin akıllı telefon pazarının yıl boyunca büyüme eğilimini sürdüreceğini. Bu büyümenin agresif yapay zeka özelliklerinin tanıtımına dayanması bekleniyor ki, Apple’ın iOS 18’e kadar buna bir cevap vermesi beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple için alarm: iPhone satışları Çin’de radikal şekilde düştü