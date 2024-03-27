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    Anlık Bildirim

    Apple için alarm: iPhone satışları Çin’de radikal şekilde düştü

    Apple, o eski günlerinden görünüşe göre giderek uzaklaşıyor. Son haberlere göre teknoloji devinin iPhone satışları Çin’de yılın ilk iki ayında radikal ölçüde düşüş gösterdi.
    Apple için alarm: iPhone satışları Çin’de radikal şekilde düştü Tam Boyutta Gör
    Apple’ın önünde zorlu bir dönem var gibi görünüyor. Firmanın yapay zeka alanında geride kalması bir yana iPhone satışları da en azından Çin özelinde pek de parlak görünmüyor. Raporlar Çin’de iPhone satışlarının radikal ölçüde düştüğünü söylerken bazı diğer ülkelerde de işlerin çok iyi olmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte Apple’ın resmi verilere göre şubat ayında Çin’deki iPhone satışlarında yüzde 33 düşüş yaşadığı bildiriliyor. Çin, Apple için en kritik ikinci pazar konumunda.

    Apple’ın Çin’deki satışları çakıldı

    Çin verilerine göre şubat ayında yabancı markaların toplam sevkiyatları sadece 2,4 milyon adet olarak gerçekleşmiş durumda. Apple, anlamlı bir pazar payına sahip tek denizaşırı marka olduğundan bu sevkiyatların çok büyük bir kısmı kendisine ait. Bununla birlikte şubat ayında satışlarda yaşanan yüzde 33’lük düşüş art arda ikinci düşüş anlamına geliyor. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi rakamlarına göre Apple, yılın ilk ayında toplamda yaklaşık 5,5 milyon adet ya da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 39 daha az telefon sevk etti.

    Apple için alarm: iPhone satışları Çin’de radikal şekilde düştü Tam Boyutta Gör
    Apple’ın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında yaşadığı düşüşün tek nedeni kendisi ve ürünleri de değil. Hatırlanacağı üzere Huawei, Mate 60 ve Mate 60 Pro modelleriyle premium segmente güçlü bir dönüş yapmış, Çin’de artan milliyetçilik ve artan ABD tepkisinden faydalanmıştı. Öyle ki Huawei, Çin’de önemli miktarda pay kazanmış ve Apple, ocak ayında nadiren görülen bir şekilde indirim yapmak zorunda kalmıştı.

    Analistler Apple’ın Çin’de 2023'ün dördüncü çeyreğindeki güçlü sevkiyatı sindirmeye çalıştığını ve düşüşün bir nedeninin de bu olduğunu söylüyor. Ek olarak iPhone satışlarında yavaşlama eğiliminin önümüzdeki aylarda da sürebileceği belirtiliyor. Öte yandan genel Çin akıllı telefon pazarı da şubat ayında üçte bir oranında daraldı. Analistler Çin akıllı telefon pazarının yıl boyunca büyüme eğilimini sürdüreceğini. Bu büyümenin agresif yapay zeka özelliklerinin tanıtımına dayanması bekleniyor ki, Apple’ın iOS 18’e kadar buna bir cevap vermesi beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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