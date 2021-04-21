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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPad Pro, PS5 ve Xbox Series'in kontrolcülerini destekleyecek

    Dün akşam saatlerinde düzenlenen Apple etkinliğinde duyurulan iPad Pro özellikle M1 işlemcisi ile bir hayli dikkat çekti. Ayrıca oyuncular için PS5 ve Xbox Series kontrolcülerine destek verecek.
    21 Nisan 2021, 14:00 (21 sn.)
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    iPad
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni iPad Pro, PS5 ve Xbox Series'in kontrolcülerini destekleyecek
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    Dün akşam düzenlenen Apple etkinliğinde birçok güzel ve heyecanlandıran haber paylaşıldı ancak kullanıcıları en çok yeni M1 işlemcili iPad Pro'nun heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Etkinlikten sorna yapılan açıklamada ise tablet için güzel bir haber daha verildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14.5 ile cihazlara PS5 ve Xbox Series kontrolcüsü desteği gelecek

    Ayrıca Bkz. "M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    Apple etkinliğini ardından iPad Ürün Pazarlama Müdürü Raja Bose, iPad Pro hakkında konuşurken, yeni iPad Pro'nun PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense ile Xbox Series kontrolcüsünü destekleyeceğini açıkladı. Ayrıca dokunsal geri bildirim özelliği de desteklenecek. DualSense'in uyarlanabilir tetik tuşlarını destekleyecek mi bilinmiyor.

    Yenilenen iPad Pro elbette yalnızca kontrolcü desteği ile değil; ekranı, işlemcisi, kısaca gücü ile tabletten oyun oynayanları da memnun edecek gibi duruyor. iPad Pro'nun tüm özelliklerini detaylı bir şekilde buradaki haberimizde bulabilirsiniz.

    Son olarak geçtiğimiz aylarda The Verge, iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte cihazlara PlayStation 5 ve Xbox Series kontrolcüsünün desteği ekleneceğini açıklamıştı. iOS 14.5 güncellemesinin de bu ay içerisinde yayınlanması bekleniyor.



    https://www.ign.com/articles/the-new-ipad-pro-has-better-playstation-controller-support-than-ps4
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