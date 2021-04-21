Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi

Apple dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Yeni iPad Pro, iMac, Apple TV 4K, AirTag ve mor renkli iPhone 12 modelleri karşımıza çıktı. Bu modellerin Türkiye satış sayfalarının devreye alınmasıyla birlikte eski modellerin fiyatına zam geldi.

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iPad Pro’ya zam geldi!

Apple TV HD’de kumanda değişti, 100 TL zam geldi

Dün tanıtılan Apple TV 4K’nın kumandası Apple TV HD modeline de geldi. Bundan sonra satılacak yeni üretim Apple TV HD modelleri yeni nesil kumandayla satılacak. Kumanda değişikliğinin etkisiyle Apple TV HD’nin fiyatı 1699 TL’den 1799 TL’ye çıktı.

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Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

iPad modellerine ve aksesuarlarına zam

Apple TV HD’de kumanda değiştiği için kabul edilebilir bir zam geldi ancak eski iPad modellerinde bir değişiklik olmamasına rağmen fiyat artışı gerçekleşti.

iPad 8. nesil başlangıç fiyatı 3199 TL’den 3499 TL’ye çıktı. iPad Mini 5. nesil fiyatı ise 3799 TL’den 4399 TL’ye çıktı. iPad Air’in başlangıç fiyatı 5799 TL’den 6399 TL’ye yükseldi. Dün tanıtılan yeni nesil iPad Pro modelleri de önceki modellere göre yüksek fiyatla satışa sunuluyor.

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iPad 32 GB Wi-Fi: 3.199 TL > 3499 TL

3.199 TL > 3499 TL iPad 128 GB Wi-Fi: 3999 TL > 4499 TL

3999 TL > 4499 TL iPad Mini 64 Wi-Fi: 3799 TL > 4399 TL

3799 TL > 4399 TL iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5199 TL > 5999 TL

5199 TL > 5999 TL iPad Air 64 GB Wi-Fi: 5799 TL > 6399 TL

5799 TL > 6399 TL iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7199 TL > 7999 TL

7199 TL > 7999 TL Smart Keyboard: 1299 TL > 1499 TL

1299 TL > 1499 TL Smart Keyboard Folio: 1499 TL > 1749 TL

1499 TL > 1749 TL Magic Keyboard: 2499 TL > 2999 TL

https://www.apple.com/tr/ipad/

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