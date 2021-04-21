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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi

    Apple dün yeni iPad Pro ve Apple TV modellerini tanıttı. Bu ürünlerin tanıtılmasıyla alt modellerine zam geldi. Zamlı iPad ve Apple TV fiyatları haberimizde.
    21 Nisan 2021, 12:50 (Güncellendi, 1 sa.)
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    48
    6
    iPad
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Yeni iPad Pro, iMac, Apple TV 4K, AirTag ve mor renkli iPhone 12 modelleri karşımıza çıktı. Bu modellerin Türkiye satış sayfalarının devreye alınmasıyla birlikte eski modellerin fiyatına zam geldi.

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    Apple TV HD’de kumanda değişti, 100 TL zam geldi

    Dün tanıtılan Apple TV 4K’nın kumandası Apple TV HD modeline de geldi. Bundan sonra satılacak yeni üretim Apple TV HD modelleri yeni nesil kumandayla satılacak. Kumanda değişikliğinin etkisiyle Apple TV HD’nin fiyatı 1699 TL’den 1799 TL’ye çıktı.

    Önce:

    Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi
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    Sonra:

    Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    iPad modellerine ve aksesuarlarına zam

    Apple TV HD’de kumanda değiştiği için kabul edilebilir bir zam geldi ancak eski iPad modellerinde bir değişiklik olmamasına rağmen fiyat artışı gerçekleşti.

    iPad 8. nesil başlangıç fiyatı 3199 TL’den 3499 TL’ye çıktı. iPad Mini 5. nesil fiyatı ise 3799 TL’den 4399 TL’ye çıktı. iPad Air’in başlangıç fiyatı 5799 TL’den 6399 TL’ye yükseldi. Dün tanıtılan yeni nesil iPad Pro modelleri de önceki modellere göre yüksek fiyatla satışa sunuluyor.

    Önce:

    Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi
    Tam Boyutta Gör

    Sonra:

    Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi
    Tam Boyutta Gör

    • iPad 32 GB Wi-Fi: 3.199 TL > 3499 TL
    • iPad 128 GB Wi-Fi: 3999 TL > 4499 TL
    • iPad Mini 64 Wi-Fi: 3799 TL > 4399 TL
    • iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5199 TL > 5999 TL
    • iPad Air 64 GB Wi-Fi:  5799 TL > 6399 TL
    • iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7199 TL > 7999 TL
    • Smart Keyboard: 1299 TL > 1499 TL
    • Smart Keyboard Folio: 1499 TL > 1749 TL
    • Magic Keyboard: 2499 TL > 2999 TL


    https://www.apple.com/tr/ipad/
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her bir etkinlik sonrası Apple ürünleri TR'de zamlanıyor, artık normalleşti
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafa.kerem 21 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yakında kumandaya 10 milyar ödicez
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu gelenek oldu artık 😁 şaşıran var mı?
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    cocainbar (Cocain bar) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple yapinca zam hukumet yapinca guncelleme. Ahahsjjjzjzbhs
    Yanıtla +1
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    WB 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple cihazlarin fiyati dovize gore degil etkinlige gore artik iyice anlasildi
    Yanıtla +2
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    C cand. 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Böyle böyle 100 bin tlye kadar yolu var
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her bir etkinlik sonrası Apple ürünleri TR'de zamlanıyor, artık normalleşti
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