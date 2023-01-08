Yeni James Bond Aaron Taylor-Johnson olabilir

Tam Boyutta Gör Sinemanın en ikonik rollerinden birisi olan James Bond'u bildiğiniz gibi bir süredir Daniel Craig canlandırıyordu ve geçtiğimiz yıl yayınlanan film ile Daniel Craig bu role veda etmişti. Rolün yeni sahibi bulunmuş olabilir.

Aaron Taylor-Johnson Yeni James Bond mu?

Geçtiğimiz günlerde Aaron Taylor-Johnson'ın James Bond yapımcılarıyla konuştuğuna dair bazı söylentiler çıktı ve ardından da oyuncunun deneme çekimlerine girdiği söylendi. Resmi bir onay bulunmuyor ancak güvenilir kişiler bu durumun gerçekleştiğini ve oyuncunun role çok yakın olduğunu söylüyor.

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Aaron Taylor-Johnson kesinlikle James Bond rolüne çok yakışacak bir isim. Oyunculuk anlamında bir hayli başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendisini daha önce Bullet Train, Avengers Ultron Çağı ve Kick-Ass gibi filmlerde görmüştük.

Aaron Taylor-Johnson dışında James Bond rolü için Henry Cavill, Tom Hardy, Michael B. Jordan ve birçok isim konuşuluyordu ancak şu ana kadar kimse Aaron Taylor-Johnson kadar konuşulmadı bu yüzden gerçekten de oyuncunun role yakın olduğunu söyleyebiliriz.

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