Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelenebilir

Covid-19 salgını sebebiyle yılın ertelenen ilk filmlerinden biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die, bir kez daha ertelenebilir. Sebep yine Covid-19 salgını elbette.

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Geçtiğimiz sene Mart - Nisan aylarında vizyona girecek olan ancak salgın sebebiyle Kasım ayına ertelenen yılın en çok beklenen filmlerinden No Time to Die, Kasım 2020'ye yaklaştığımızda bir kez daha ertelenmişti. Son ertelenmenin ardından stüdyo, filmi video akış platformlarında yayınlayabilmek için şirketlerle görüşmüştü ancak ne yazık ki bir anlaşma sağlanmadı.

Şirketlerden 600 milyon dolar talep eden MGM, herhangi bir şirketle anlaşamadı. Video akış platformları istenilen ücretin yarısını bile ödemeye razı olmadı. Bu olayın üzerine salgının etkisi istenilen seviyede azalmadığı için filmin tekrar ertelenmesi konuşuluyor. Nisan ayında vizyona girmesi beklenen film, Deadline'ın haberine göre 2021 Kasım ayına ertelenecek. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da ertelenmenin büyük bir ihtimalle yaşanacağını belirtmek gerek.

Filmin yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.

https://deadline.com/2021/01/no-time-to-die-release-date-change-2021-covid-pandemic-fall-1234672055/

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