Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelenebilir

    Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan James Bond'un yeni filmi No Time to Die, tekrar ertelenebilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    4 sa.
    512
    16
    3
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelenebilir

    Covid-19 salgını sebebiyle yılın ertelenen ilk filmlerinden biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die, bir kez daha ertelenebilir. Sebep yine Covid-19 salgını elbette. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor

    Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu"

    Geçtiğimiz sene Mart - Nisan aylarında vizyona girecek olan ancak salgın sebebiyle Kasım ayına ertelenen yılın en çok beklenen filmlerinden No Time to Die, Kasım 2020'ye yaklaştığımızda bir kez daha ertelenmişti. Son ertelenmenin ardından stüdyo, filmi video akış platformlarında yayınlayabilmek için şirketlerle görüşmüştü ancak ne yazık ki bir anlaşma sağlanmadı.

    Şirketlerden 600 milyon dolar talep eden MGM, herhangi bir şirketle anlaşamadı. Video akış platformları istenilen ücretin yarısını bile ödemeye razı olmadı. Bu olayın üzerine salgının etkisi istenilen seviyede azalmadığı için filmin tekrar ertelenmesi konuşuluyor. Nisan ayında vizyona girmesi beklenen film, Deadline'ın haberine göre 2021 Kasım ayına ertelenecek. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da ertelenmenin büyük bir ihtimalle yaşanacağını belirtmek gerek. 

    Filmin yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.  



    https://deadline.com/2021/01/no-time-to-die-release-date-change-2021-covid-pandemic-fall-1234672055/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknolojinin bu kadar ilerlediği, Dolby atmos, Dolby vision, HDR vs.. 4k filmlerin çıktığı, (8k konuşuluyor) 55', 65' ekranların alınabilir seviyelere geldiği ve ev eğlence sistemlerinin bu kadar geliştiği bir zamanda gidip sinemada izlenmez.

    Bildiğim kadarı ile hala sinemada 2k çözünürlük kullanılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Sinemanın tadını hiç bir teknoloji vermez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben salgın bitse bile bir daha sinema salonuna gidip film izlemem. Benim için bitti sinemaya gitme işi, isterseniz 10 yıl erteleyin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. Steam, rekorlarla dolu 2020 yılına ait istatistikleri paylaştı 16 dk. Harry Potter evreninde geçen açık dünya oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi 46 dk. Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu 51 dk. Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek 1 sa. PlayStation patronu: "Uncharted filmi ve The Last of Us dizisi sadece başlangıç" 1 sa. Intel’in CEO’su değişiyor 1 sa. Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı 1 sa. Logitech M190 Kablosuz Fare - İnceleme 2 sa. PlayStation özel oyunu Ghost of Tsushima'nın devamı için çalışmalar başlamış gibi duruyor 2 sa. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu 2 sa. Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu 3 sa. Asus ROG Gladius III çift bağlantı seçeneği ile geliyor 3 sa. Dünyanın ilk Snapdragon 480'li cihazı Oppo A93 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı 3 sa. Yeni Intel işlemciler mi geliyor? CES 2021 Türkçe canlı yayını! 3 sa. Amazon’da Oppo Realme telefonlarda indirim ve hediye bileklik kampanyası 4 sa. Nvidia, ışın izleme ve DLSS destekleyecek yeni oyunları açıkladı; oyunlardan yeni videolar paylaşıldı 4 sa. Müjde! Türkiye, Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'a 'acil kullanım onayı' verdi 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelenebilir Sonraki AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin test videosu paylaşıldı 5 sa. Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor 5 sa. Huawei kalabalık içerisinde Uygur Türklerini tespit edebilecek teknoloji geliştiriyor 5 sa. Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı 6 sa. Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robotla tanışın 6 sa. Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu 7 sa. HTC Desire 21 Pro 5G "tartışmalı fiyatıyla" tanıtıldı 7 sa. Asus çift ekranlı ROG Zephyrus Duo serisine devam ediyor 7 sa. Cyberpunk 2077'nin çevrimiçi moduna dair detaylar sızdırılmış olabilir; GTA V tarzı soygun görevi var! 8 sa. Titreşimlerle temizlik yapan Roborock S7 Robot Vacuum tanıtıldı 8 sa. Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı 9 sa. E-ink ekranlı Lenovo ThinkBook Plus tanıtıldı 9 sa. Android 12'ye dair ilk bilgiler ortaya çıktı: Yeni bir özellik geliyor 10 sa. Hyundai, elektrikli otomobili Ioniq 5'in ilk resmi görsellerini paylaştı 10 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War'un zombi modu yarından itibaren 1 haftalığına ücretsiz 11 sa. Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü 11 sa. Erişim engeli kaldırıldı: Uber tekrar Türkiye'de 11 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu 12 sa. iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı 12 sa. WhatsApp'ta yeni şok: Kullanıcı profilleri ve grupları Google’a saçıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız