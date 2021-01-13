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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu

    Dünyanın en yüksek bütçeli dizisi olarak hazırlanan ve fantastik evren açısından izleyicilerin en çok hayran kaldığı Yüzüklerin Efendisi'nin dizisine dair bazı detaylar açıklandı.
    53 dk. (Son Güncelleme: 44 dk.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu
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    Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği dizi, 1 milyar dolarlık bütçe ile tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin hikâyesine dair genel bilgiler TheOneRing.Net ve IGN tarafından açıklandı.

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    Dizinin İkinci Çağ'da geçeceği zaten biliniyordu. Ancak bu detaylar ile birlikte dizinin tanıtım yazısınde bulunabilecek detaylar da belli olmuş oldu. Açıklanan hikâye detayını aşağıda bulabilirsiniz.

    Hikaye Detayları

    "Amazon Studios'un yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nın kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama, The Lord of The Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların zafere yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek. Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı, en ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam, tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi; Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz."

    Dizi, Karanlık Lord Morgoth'un ya da diğer ismi Melkor ile onun hizmetkârı Sauron'un ilk yenilgisini aldığı uzun bir dönemi kapsayan İkinci Çağ'da geçecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.



    https://www.ign.com/articles/lord-of-the-rings-amazon-series-plot-details-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeolog. (Caner AKSOY) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    hiçbir detay yok ki, ikinci çağ dediklerinde bunlar akla gelmişti zaten hemen.

    teaser, trailer bi şey gelmeden anlaşılmayacak belli ki.
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    snowtger (Eren ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Melkor'a yer verecekler mi çok merak ediyorum. Eğer vereceklerse, Melkor gibi Tolkien evrenindeki kötülüğün başlangıcı ve başı sayılan bir karakteri nasıl resmedicekler acaba.
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    absamet (sems sems) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    20 bölümlük dizinin daha ilk iki bölümü çekildi bu yıl yayınlanması imkansız.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) absamet
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    trooe199 (Skinoski Sama) 36 dk. ( Mesaj Silindi ) absamet
    Dizinin çekimleri bitti. Şuanda çekim sonrası işlemler sürüyor(CGI vs).
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