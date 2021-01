Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu

Tam Boyutta Gör

Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği dizi, 1 milyar dolarlık bütçe ile tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacak. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin hikâyesine dair genel bilgiler TheOneRing.Net ve IGN tarafından açıklandı.

İlginizi Çekebilir

The Lord of the Rings dizisinin çekimleri bitti

Ayrıca Bkz. "Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı"

Dizinin İkinci Çağ'da geçeceği zaten biliniyordu. Ancak bu detaylar ile birlikte dizinin tanıtım yazısınde bulunabilecek detaylar da belli olmuş oldu. Açıklanan hikâye detayını aşağıda bulabilirsiniz.

Hikaye Detayları

"Amazon Studios'un yakında çıkacak yeni dizisi, Orta Dünya tarihinin efsanevi İkinci Çağı'nın kahramanca efsanelerini ilk kez ekranlara getiriyor. Bu epik drama, The Lord of The Rings ve The Hobbit'ten binlerce yıl öncesinde geçecek ve izleyicileri büyük güçlerin dövüldüğü, krallıkların zafere yükseldiği ve harap olduğu bir çağa geri götürecek. Bu çağda beklenmeyen kahramanlar ortaya çıktı, en ince ipliklere umut asıldı ve Tolkien'in kaleminden çıkan en büyük kötü adam, tüm dünyayı karanlığa boğmakla tehdit etti. Görece barışın hakim olduğu bir zamanda başlayan dizi; Orta Dünya'da uzun zamandır korkulan, hem tanıdık hem de yeni olan bazı karakterlerin ortaya çıkışıyla devam edecek. Misty Mountains'in en karanlık yerlerinden, elflerin başkenti Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesici Númenor ada krallığına ve haritanın en uzak noktalarına kadar uzanan bu karakterlerin tarihe kazındıkları macerayı izleyeceğiz."

Dizi, Karanlık Lord Morgoth'un ya da diğer ismi Melkor ile onun hizmetkârı Sauron'un ilk yenilgisini aldığı uzun bir dönemi kapsayan İkinci Çağ'da geçecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.

https://www.ign.com/articles/lord-of-the-rings-amazon-series-plot-details-revealed

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.