Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans

Aralık ayının en merakla beklenen filmlerinden olan Jumanji: The Next Level nihayet vizyona girdi. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin de üzerine çıkarak müthiş bir performans ortaya koymayı başardı. The Next Level, ABD'deki ilk hafta sonunda 60,8 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı.

Deadline'da yer alan bilgilere göre Jumanji: The Next Level'ın dünya genelindeki toplam hasılatı şu anda 213 milyon dolar seviyesinde. Ancak film, Çin de dahil olmak üzere bazı ülkelerde bir hafta erken vizyona girmişti. Yani bu rakam 10 günlük gişe hasılatını temsil ediyor.

Jumanji: The Next Level'ın kadrosunda Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Danny DeVito gibi beyaz perdenin sevilen yüzlerini görüyoruz. İlk filmin yakaladığı müthiş başarının ardından The Next Level'ın da yine gişede başarılı olması bekleniyordu. Ancak filmin Çin ve ABD'deki ilk hafta hasılatları yine de gişe analistlerinin tahminlerini aşmayı başarmış.

The Next Level için yapılan yorumlara baktığımızda ise genel anlamıyla filmin Welcome to the Jungle kadar iyi olmadığı ancak yine de eğlenceli bir sinema deneyimi sunduğu yönünde ifadeler görüyoruz.

Sony, Jumanji: The Next Level filmini 125 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamış. Filmin gişe macerası sonunda ise en az 700 milyon dolar gibi bir toplam hasılata ulaşması bekleniyor. Sony yine kazançlı bir işe imza atmış diyebiliriz.

