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    Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans

    Jumanji: The Next Level gişedeki ilk hafta sonunda tahminlerin üzerine çıkmayı başardı. Film, geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla ülkemizde de vizyona girmişti.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans
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    Aralık ayının en merakla beklenen filmlerinden olan Jumanji: The Next Level nihayet vizyona girdi. Tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan film, gişedeki ilk haftasında beklentilerin de üzerine çıkarak müthiş bir performans ortaya koymayı başardı. The Next Level, ABD'deki ilk hafta sonunda 60,8 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı.

    Deadline'da yer alan bilgilere göre Jumanji: The Next Level'ın dünya genelindeki toplam hasılatı şu anda 213 milyon dolar seviyesinde. Ancak film, Çin de dahil olmak üzere bazı ülkelerde bir hafta erken vizyona girmişti. Yani bu rakam 10 günlük gişe hasılatını temsil ediyor.

    Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans
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    Jumanji: The Next Level'ın kadrosunda Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Danny DeVito gibi beyaz perdenin sevilen yüzlerini görüyoruz. İlk filmin yakaladığı müthiş başarının ardından The Next Level'ın da yine gişede başarılı olması bekleniyordu. Ancak filmin Çin ve ABD'deki ilk hafta hasılatları yine de gişe analistlerinin tahminlerini aşmayı başarmış.

    The Next Level için yapılan yorumlara baktığımızda ise genel anlamıyla filmin Welcome to the Jungle kadar iyi olmadığı ancak yine de eğlenceli bir sinema deneyimi sunduğu yönünde ifadeler görüyoruz. 

    Sony, Jumanji: The Next Level filmini 125 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamış. Filmin gişe macerası sonunda ise en az 700 milyon dolar gibi bir toplam hasılata ulaşması bekleniyor. Sony yine kazançlı bir işe imza atmış diyebiliriz.



    https://deadline.com/2019/12/jumanji-the-next-level-frozen-2-knives-out-sheep-without-a-shepherd-china-global-international-box-office-1202809670/ Yorum Yaz
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    KaleyDeskop 56 dk.
    ilk filmide ahım şahım olmamasına rağmen rahatca izlettirirken ikinci filmi o kadar sıkıcı gereksizdi ki atlaya atlaya izlettirdi.

    Şu söz ne kadar doğruymuş, kılişe sattırır'' evet tam manasıyla klişe, zorlama diyaloglar, oyuncuların itici taklitleri malesef filmi mahvetmiş. Ayrıca jumanji den daha çok artık işi ilk film ile birlikte animelerdeki isekai türüne çevirmişler. Tabi ekstra sahneden gördüğüm kadarı ile 3 film eski 90lı yıkların konısını işleyecek..
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    kraix 4 sa.
    Jumanji bunun neresinde ben onu anlamadım...

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    Galaxy. 4 sa.
    İlk film güzeldi bakalım bu nasılmış
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