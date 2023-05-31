Yeni Kia EV9'un giriş versiyonu yüzde 40 ÖTV dilimine girecek

Almanya'daki tanıtıma katılan Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Kia EV9'un 150 kW motora sahip arkadan itişli versiyonu yüzde 40 ÖTV dilimine girecek. 7 kişilik büyük SUV'un Güney Kore'deki başlangıç fiyatı güncel kurla 1.221.421 TL'ye denk geliyor. Elektrikli SUV'un dört tekerlekten çekişli versiyonu ise yüzde 60'lık dilimden giriş yapacak.
Kia, küresel çapta elektrikli araç satış oranını 2030 yılına kadar 2,38 milyon adetle toplam satışların içerisinde yüzde 55’e çıkarmayı ve lider bir elektrikli araç markası olmayı planlıyor. Kia bu plan doğrultusunda önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 45’i robotik, elektrikliye geçiş ve otonom sürüş gibi geleceğin iş alanları olmak üzere 22 milyar euro yatırım yapacak.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)