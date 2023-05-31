Tam Boyutta Gör Kia, Almanya’da düzenlenen özel marka zirvesinde EV9’u tanıtarak cesur kurumsal stratejisini ve markanın en güncel yeniliklerini aktardı. Kia’da kıdemli Türk tasarımcı olan Berk Erner tarafından dizayn edilen Kia EV9'un 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Almanya'daki tanıtıma katılan Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Kia EV9'un 150 kW motora sahip arkadan itişli versiyonu yüzde 40 ÖTV dilimine girecek. 7 kişilik büyük SUV'un Güney Kore'deki başlangıç fiyatı güncel kurla 1.221.421 TL'ye denk geliyor. Elektrikli SUV'un dört tekerlekten çekişli versiyonu ise yüzde 60'lık dilimden giriş yapacak.

Kia EV9; 5010 mm uzunluğa, 1980 mm genişliğe, 1755 mm yüksekliğe ve 3100 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, 6 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor. EV9 RWD Long Range olarak adlandırılan bu versiyonda 99,8 kWsa batarya ile WLTP'ye göre 541 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise iki elektrik motoruyla 283 kW güç ve 600 Nm tork sunuyor.

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Kia, küresel çapta elektrikli araç satış oranını 2030 yılına kadar 2,38 milyon adetle toplam satışların içerisinde yüzde 55’e çıkarmayı ve lider bir elektrikli araç markası olmayı planlıyor. Kia bu plan doğrultusunda önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 45’i robotik, elektrikliye geçiş ve otonom sürüş gibi geleceğin iş alanları olmak üzere 22 milyar euro yatırım yapacak.

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Yeni Kia EV9'un giriş versiyonu yüzde 40 ÖTV dilimine girecek