Winnie the Pooh’nun korku filmi geliyor

Uzun yıllardır çocukları güldüren ve eğlendiren Winnie the Pooh, 2022 itibari ile kamu malı sayılmaya başlandı. Böylece Disney, Winnie the Pooh’nun özel haklarına sahip olmayı bıraktı. Disney, hala kendi versiyonu olan Winnie the Pooh’nun ticari haklarına sahip olsa da artık Winnie the Pooh’ya ait içerikler her kişiden ve firmadan gelebilecek. Bu doğrultuda Winnie the Pooh’nun ilk korku filmi duyuruldu.

Winnie the Pooh: Kan ve Bal

Rhys Frake-Waterfield tarafından yönetilen filmin ise Winnie the Pooh:Blood and Honey (Kan ve Bal) olarak belirlendi. Ayrıca filmden ilk görseller de yayınlandı. Filmin konusu hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı ancak IMDb’de “Winnie the Pooh efsanesinin korkunç anlatımı” filmin özetine eklendi. Aşağıda görebileceğiniz ilk görseller, Winnie the Pooh ve Piglet’in korkunç versiyonlarını gözler önüne seriyor.

