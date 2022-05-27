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    Winnie the Pooh’nun korku filmi geliyor

    2022 itibari ile genel kullanıma açılan ve kamu malı sayılan Winnie the Pooh’nun korku filmi geliyor. Filmin elbette Disney ile herhangi bir alakası bulunmuyor.
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    Yeni korku filminden ilk görseller: Winnie the Pooh: Kan ve Bal
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    Uzun yıllardır çocukları güldüren ve eğlendiren Winnie the Pooh, 2022 itibari ile kamu malı sayılmaya başlandı. Böylece Disney, Winnie the Pooh’nun özel haklarına sahip olmayı bıraktı. Disney, hala kendi versiyonu olan Winnie the Pooh’nun ticari haklarına sahip olsa da artık Winnie the Pooh’ya ait içerikler her kişiden ve firmadan gelebilecek. Bu doğrultuda Winnie the Pooh’nun ilk korku filmi duyuruldu.

    Winnie the Pooh: Kan ve Bal

    Rhys Frake-Waterfield tarafından yönetilen filmin ise Winnie the Pooh:Blood and Honey (Kan ve Bal) olarak belirlendi. Ayrıca filmden ilk görseller de yayınlandı. Filmin konusu hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı ancak IMDb’de “Winnie the Pooh efsanesinin korkunç anlatımı” filmin özetine eklendi. Aşağıda görebileceğiniz ilk görseller, Winnie the Pooh ve Piglet’in korkunç versiyonlarını gözler önüne seriyor.

    Yeni korku filminden ilk görseller: Winnie the Pooh: Kan ve Bal
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    Yeni korku filminden ilk görseller: Winnie the Pooh: Kan ve Bal
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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 12 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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