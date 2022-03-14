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    Apple, Mac mini'nin tasarımını değiştirmeyi düşünmüyor

    Apple analisti Ming-Chi Kuo şirketin yeni nesil Mac mini'de mevcut tasarımı değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. Gelen bilgiler Apple M2 ve M2 Pro'lu iki Mac mini'nin yolda olduğu yönünde.
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    Yeni Mac mini mevcut tasarımı koruyacak
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    Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın yeni nesil Mac mini'nin tasarımını güncelleme planı yok. Aktarılan bilgilere bakılırsa şirket 2010'dan beri her yeni Mac mini'de karşımıza çıkan alüminyum yekpare tasarımı kullanmaya devam edecek.

    Yeni nesil Mac mini'nin 2023 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor. Şirkete yakın kaynaklar Cupertinolu teknoloji devinin biri Apple M2, diğeri ise M2 Pro çipli üst düzey olmak üzere iki yeni Mac mini üzerinde çalıştığına inanıyor.

    Yeni Mac mini mevcut tasarımı koruyacak
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    Mac Studio ile planlar değişti

    Apple'ın Mac mini'nin M1 Pro ve M1 Max işlemcilerle donatılmış üst düzey versiyonlarını piyasaya sürmeyi düşündüğü, ancak şirketin bu planlarının muhtemelen 8 Mart'ta duyurulan Mac Studio ile birlikte rafa kaldırıldığı da gelen haberler arasında.

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