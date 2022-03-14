Apple, Mac mini'nin tasarımını değiştirmeyi düşünmüyor

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Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın yeni nesil Mac mini'nin tasarımını güncelleme planı yok. Aktarılan bilgilere bakılırsa şirket 2010'dan beri her yeni Mac mini'de karşımıza çıkan alüminyum yekpare tasarımı kullanmaya devam edecek.

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Yeni nesil Mac mini'nin 2023 yılından önce piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor. Şirkete yakın kaynaklar Cupertinolu teknoloji devinin biri Apple M2, diğeri ise M2 Pro çipli üst düzey olmak üzere iki yeni Mac mini üzerinde çalıştığına inanıyor.

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Mac Studio ile planlar değişti

Apple'ın Mac mini'nin M1 Pro ve M1 Max işlemcilerle donatılmış üst düzey versiyonlarını piyasaya sürmeyi düşündüğü, ancak şirketin bu planlarının muhtemelen 8 Mart'ta duyurulan Mac Studio ile birlikte rafa kaldırıldığı da gelen haberler arasında.

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