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    iQOO Z6 5G'nin kısa tanıtım videosu yayınlandı: 16 Mart'ta geliyor

    iQOO markası çok yakında yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracak. iQOO Z6 5G olarak adlandırılan cihazın temel özellikleri ve fiyatını netleştiren kısa bir teaser yayınlandı.
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    iQOO Z6 5G'nin kısa tanıtım videosu yayınlandı
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    Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iQOO Z5'in devamı niteliğinde bir akıllı telefon geliyor. iQOO Z6 5G adı altında pazara giriş yapacak modelin tasarımını, temel özelliklerini ve fiyat segmentini açıklayan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

    Yayınlanan verilere göre cihaz Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 695 5G yonga setini temel alacak. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyacak. Tüm bunlara ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bilgisi de var.

    Geri sayım başladı

    iQOO Z6 5G'nin arka panelinde üçlü kamera sistemi yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta olacak. Akıllı telefonun fiyatının 195 ila 235 dolar civarında olması bekleniyor. Geri kalan tüm detayları 16 Mart'ta yapılacak lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

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