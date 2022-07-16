M2 işlemcili MacBook Air da SSD hızları ile hayal kırıklığı yarattı

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WWDC 2022 konferansında tanıtılan M2 işlemcili MacBook Air, kısa sürede en çok ilgi gören Apple ürünlerinden olmayı başarmıştı. Yüksek talepten dolayı teslimat sıkıntıları yaşayan MacBook Air, bazı kullanıcılara ulaşmaya başladı. Yeni MacBook Air’ın 256GB'lık modeli SSD hızları ile hayal kırıklığı yaratıyor.

Tek bir NAND depolama yongası, okuma ve yazma hızını düşürüyor

Geçtiğimiz haftalarda M2 işlemcili MacBook Pro, SSD performansı ile dikkat çekmişti. 256GB modelinde tek bir NAND depolama yongasına sahip olan cihaz, önceki nesile göre düşük okuma ve yazma hızlarına sahip olarak hayal kırıklığı yaratmıştı. M2 işlemcili MacBook Air’ın da aynı problemden muzdarip olduğu keşfedildi.

M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları düşük çıktı 2 hf. önce eklendi

The Verge tarafından yapılan testlere göre 256GB M2 MacBook Air, 512GB modele göre yazma hızlarında %15-30 arası performans düşüşü yaşıyor. Okuma hızlarında ise 256GB model, %40-50 oranında bir performans düşüşü yaşıyor. The Verge, gerçek kullanım testlerinde SSD hızlarının pek bir fark yaratmadığını da belirtse de profesyonellerin 256GB SSD’li MacBook Air ve MacBook Pro modelini alması tavsiye edilmiyor. Önceki nesillerde 128GB NAND bellekleri kullanan Apple, büyük ihtimalle üretim tasarrufu için 256GB NAND bellekleri kullanmaya başladı.

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