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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mad Max filmini bekleyenlere güzel haber

    George Miller, yeni Mad Max filminin önümüzdeki yıllarda geleceğini doğruladı. Ünlü yönetmen Mad Max öncesinde ise şu anda Three Thousand Years of Longing isimli yeni bir film üzerinde çalışıyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Mad Max filmini bekleyenlere güzel haber
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    Mad Max filmlerinin ünlü yapımcısı George Miller, serinin hayranlarına bugün güzel bir haber verdi. Deadline'a konuşan 74 yaşındaki Oscarlı yönetmen, bir sonraki projesinin yeni bir Mad Max filmi olduğunu ve film üzerindeki çalışmaların yakında hız kazanacağını söyledi.

    George Miller,"Mad Max hikayesiyle daha yapacağımız çok şey var. Şu anda üzerinde çalıştığım filmin hemen ardından yeni Mad Max geliyor olacak." şeklinde konuştu. Aynı anda birden fazla film üzerinde çalışmaktan hoşlandığını söyleyen Miller, yeni Mad Max'in hikayesini de şimdiden şekillendirmeye başladığını söylüyor.

    George Miller'ın şu anki projesi Three Thousand Years of Longing isimli bir fantastik/aşk filmi. Idris Elba ve Tilda Swinton'un başrollerinde yer alacağı bu film, Miller'ın ifadelerine göre bir anti-Mad Max olacak. Ünlü yönetmen, filmin genellikle iç mekanlarda geçeceğini, fazlasıyla diyalog ağırlıklı olacağını ancak aynı zamanda güçlü bir görsellik deneyimi de yaşatacağını söylüyor. Mad Max ise bildiğiniz gibi az diyalog çok aksiyon şeklinde bir filmdi.

    Yeni Mad Max filmini bekleyenlere güzel haber
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    Farklı türlerde filmler hazırlamaktan hoşlandığını belirten Miller,"Benim için çok daha ilgi çekici bir şey bu. Filmler birbirinden ne kadar farklı olursa ben de bir o kadar zevk alıyorum. Mesela bununla ilgili iyi bir örnek: Fury Road ve Happy Feet Two filmlerini hemen hemen aynı süreçte hazırladım. Birisi animasyon, diğeriyse live action'dı. Birbirleriyle neredeyse hiç alakası olmayan iki film, ancak benim için bir problem olmadı." ifadelerini kullandı.

    2015 yılında vizyona giren Mad Max: Fury Road, durmak bilmeyen aksiyonu ve insanı içine çeken büyüleyici apokaliptik atmosferiyle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı. Oscar Akademi Ödülleri'nde de inanılmaz bir başarıya imza atan Fury Road, gişede ise dünya genelinde 378 milyon dolar hasılat elde etmişti. Birçok sinemasever Fury Road'u 2010'lu yılların en iyi filmlerinden birisi olarak gösteriyor.

    George Miller'ın yazıp yöneteceği yeni Mad Max filmi şu an için Wasteland ismiyle anılıyor. Mad Max: Wasteland'in çekimleri muhtemelen 2021 yılına kadar başlamayacak. Vizyon tarihinin de 2022-2023 gibi olacağını tahmin ediyoruz. Bakalım yeni film beklentilerimizi karşılayabilecek mi.



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    001ATB 6 gün en beğenilen nicosia
    Konusu yok derken?Başka bir şey izledin herhalde...
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    MonitörKertenkelesi 3 gün
    Mad Max Fury Road benim için bir başyapıttır. Muazzam bir film konusu, oyunculuk, kurgu, her şey var. Herhalde 50 defa daha seyredebilirim. Mad Max 2 de serinin en sevdiğim filmiydi. Umarım yeni filmi de yaşının dezavantajları başlamadan çekilir.

    Her ne kadar Neşeli Ayaklar ile aynı anda çekilse de her filme verilen özen ve emek hiç azalmamış. Bunun yanında salt aksiyon değil filmlerinin bir derinliği verdiği mesajlarından ötürü de bu adamın yaptığı filmleri seviyorum. Her ne kadar Neşeli Ayakları çok şarkılı türkülü olduğu için pek içine giremesem de Mad Max turnayı gözünden vuran insanlığa da mesajlarını dobraca veren bir film serisi. İyi ki varsın Miller...
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    Sedunar 5 gün
    Biraz geç kalındı
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    Eeltorm 5 gün
    Fury Road nasıl çekilmiş bir izleyin derim orda uçan adamlar, ateşler, arabalar hepsi gerçek özek efekt değil.
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    lemartes 5 gün
    Adama bişey olmasa bare film tamamlanana kadar.
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    Artpopist 6 gün
    Yeni Mad Max filmi bekliyordum teşekkürler.
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    nicosia 6 gün
    Adam akıllı konusu olmayıp da izlerken bu kadar zevk aldığım ikinci bir film yoktur sanırım.



    Umarım Tom Hardy olur tekrar.
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    001ATB 6 gün nicosia
    Konusu yok derken?Başka bir şey izledin herhalde...
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