Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı

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Bilim kurgu aksiyon RPG türünün en önemli serilerinden biri olan Mass Effect'in yeni oyunundan bazı konsept tasarımlar paylaşıldı.

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Paylaşılan görüntüler 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development isimli kitaptan çekilmiş. Eurogamer'ın haberine göre bu görseller yeni geliştirilen Mass Effect oyunundan.Geçtiğimiz hafta duyurulan bu yeni Mass Effect oyunu eski ekip ile birlikte geliştiriliyor ancak ne yazık ki şimdilik hiçbir bilgi yok oyun hakkında.

Ayrıca yeni Mass Effect duyurusu ile birlikte İlk üç oyunun remastered versiyonlarını içerecek olan Mass Effect Legendary Edition paketi de duyurulmuştu. Mass Effect Legendary Edition, 2021 yılında yayınlanacak ancak yeni oyunu daha bir süre bekleyeceğiz gibi duruyor.

Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-17-next-mass-effect-teased-further-in-new-artwork

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