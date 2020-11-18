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    Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı

    Geçtiğimiz hafta duyurulan bilim kurgu RPG oyun serisi Mass Effect'in yeni oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı. Görüntüler BioWare Stories and Secrets from 25 Years of Game Development kitabından.
    2 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bilim kurgu aksiyon RPG türünün en önemli serilerinden biri olan Mass Effect'in yeni oyunundan bazı konsept tasarımlar paylaşıldı. 

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    Paylaşılan görüntüler 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development isimli kitaptan çekilmiş. Eurogamer'ın haberine göre bu görseller yeni geliştirilen Mass Effect oyunundan.Geçtiğimiz hafta duyurulan bu yeni Mass Effect oyunu eski ekip ile birlikte geliştiriliyor ancak ne yazık ki şimdilik hiçbir bilgi yok oyun hakkında.

    Ayrıca yeni Mass Effect duyurusu ile birlikte İlk üç oyunun remastered versiyonlarını içerecek olan Mass Effect Legendary Edition paketi de duyurulmuştu. Mass Effect Legendary Edition, 2021 yılında yayınlanacak ancak yeni oyunu daha bir süre bekleyeceğiz gibi duruyor.

    Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı

    Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı

    Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-17-next-mass-effect-teased-further-in-new-artwork Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    10 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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