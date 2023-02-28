Motorola’nın Rizr konsepti geleceğin telefonlarına ışık tutuyor

Akıllı telefonların geleceği
Elbette Motorola Rizr bir konsept cihaz ve satışa sunulmayacak. Hatta hatırlarsanız Motorola’nın Rizr markası altında (2006) sürmeli modelleri de vardı. Yeni konsept esasında biraz o telefonları temel alıyor diyebiliriz. Ancak bu sefer her şey otomatik gelişiyor ve cihazın alt kısmından yukarıya doğru ekran kayıyor.
Mini formunda 5 inçlik 15:9 POLED ekrana sahip olan cihazın ekranı tam açıldığında 22:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik bir ekran elde ediyoruz. Ekranın boyuyla birlikte tüm kullanıcı arayüzü de elbette değişiyor. Motorola, geçiş işlemi biraz yavaş olduğu için bu boşluğu güzel animasyonlar ile doldurmuş. Bu arada ekran boyutu güç tuşuna iki kere basınca da ayarlanabiliyor fakat eğer bir video izliyorsanız ve telefonu yatay konuma getirirseniz cihaz otomatik olarak uzun formuna dönüşüyor.
Yukarıda da dediğimiz gibi yeni Motorola Rizr sadece bir teknoloji ürünü ve piyasaya çıkmayacak. Öte yandan henüz katlanabilir telefonlardaki dayanıklılık konusu tamamen ortadan kalkmamışken yuvarlanabilir ekranlı telefonları beklemek çok iyimser olurdu.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/02/26/motorola-rizr-rollable-concept-smartphone-showcased-at-mwc-2023/ https://www.androidplanet.nl/nieuws/motorola-rizr-conceptsmartphone/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.