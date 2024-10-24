AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı

Ryzen 7 9800X3D %15'e kadar daha hızlı
Bildiğiniz gibi AMD, yakın zamanda yaptığı duyuruda Ryzen 9000X3D işlemciler için 7 Kasım tarihine işaret etti. Bu etkinlikte ise hangi CPU'nun tanıtılacağı net değil ancak Ryzen 9 9950X3D ve 9800X3D olmak üzere iki modelin yolda olduğu konuşuluyor. Şimdi bunlar arasından Ryzen 7 9800X3D'ye ait pazarlama sayfası internete sızdı.
Diğer tarafta 9800X3D'nin yakın zamanda piyasaya çıkan X870E/870 ve son nesil X670E/X670 serisi dahil tüm AM5 anakartlarla uyumlu olduğu doğrulandı.
Daha önceki sızıntılara göre AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Bunun yanında toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek ile desteklenecek. Ayrıca 120W TDP ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu