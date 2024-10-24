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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı

    AMD'nin merakla beklenen Ryzen 9000X3D 3D V-Cache işlemcileri çok yakında geliyor. Şimdi AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı. İşte detaylar...
    AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk Ryzen 9000 işlemcisini 7 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmana sadece iki hafta kaldı ve özellikle Ryzen 7 9800X3D modelinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları ortaya çıktı.

    Ryzen 7 9800X3D %15'e kadar daha hızlı

    Bildiğiniz gibi AMD, yakın zamanda yaptığı duyuruda Ryzen 9000X3D işlemciler için 7 Kasım tarihine işaret etti. Bu etkinlikte ise hangi CPU'nun tanıtılacağı net değil ancak Ryzen 9 9950X3D ve 9800X3D olmak üzere iki modelin yolda olduğu konuşuluyor. Şimdi bunlar arasından Ryzen 7 9800X3D'ye ait pazarlama sayfası internete sızdı. 

    AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Buna göre Ryzen 7 9800X3D, şu anda en iyi oyun işlemcisi olarak kabul edilen Ryzen 7 7800X3D'ye kıyasla tek çekirdekte %8 daha güçlü olacak. Çoklu çekirdekte ise %15 performans artışına işaret ediliyor. Son olarak işlemcinin daha iyi termal performansa ek olarak 96MB L3 "yeni nesil 3D V-Cache" yapılandırmasına ve 5,2GHz saat hızına vurgu yapılıyor. 

    Diğer tarafta 9800X3D'nin yakın zamanda piyasaya çıkan X870E/870 ve son nesil X670E/X670 serisi dahil tüm AM5 anakartlarla uyumlu olduğu doğrulandı. 

    Daha önceki sızıntılara göre AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Bunun yanında toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek ile desteklenecek. Ayrıca 120W TDP ile karşımıza çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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