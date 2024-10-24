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Tam Boyutta Gör AMD, 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk Ryzen 9000 işlemcisini 7 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmana sadece iki hafta kaldı ve özellikle Ryzen 7 9800X3D modelinden yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları ortaya çıktı.

Ryzen 7 9800X3D %15'e kadar daha hızlı

Bildiğiniz gibi AMD, yakın zamanda yaptığı duyuruda Ryzen 9000X3D işlemciler için 7 Kasım tarihine işaret etti. Bu etkinlikte ise hangi CPU'nun tanıtılacağı net değil ancak Ryzen 9 9950X3D ve 9800X3D olmak üzere iki modelin yolda olduğu konuşuluyor. Şimdi bunlar arasından Ryzen 7 9800X3D'ye ait pazarlama sayfası internete sızdı.

Tam Boyutta Gör Buna göre Ryzen 7 9800X3D, şu anda en iyi oyun işlemcisi olarak kabul edilen Ryzen 7 7800X3D'ye kıyasla tek çekirdekte %8 daha güçlü olacak. Çoklu çekirdekte ise %15 performans artışına işaret ediliyor. Son olarak işlemcinin daha iyi termal performansa ek olarak 96MB L3 "yeni nesil 3D V-Cache" yapılandırmasına ve 5,2GHz saat hızına vurgu yapılıyor.

Diğer tarafta 9800X3D'nin yakın zamanda piyasaya çıkan X870E/870 ve son nesil X670E/X670 serisi dahil tüm AM5 anakartlarla uyumlu olduğu doğrulandı.

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Daha önceki sızıntılara göre AMD Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Bunun yanında toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek ile desteklenecek. Ayrıca 120W TDP ile karşımıza çıkacak.

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AMD Ryzen 7 9800X3D için resmi performans rakamları paylaşıldı