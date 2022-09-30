Yeni nesil fantezi futbol oyunu Fantazzie

Fantezi futbol uygulamaları çoğalmaya devam ediyor. Süper Lig odaklı yeni fantezi futbol oyunu Fantazzie tanıtıldı.
Yerli girişim Fantazzie, oyunculara Fangold ve Samsung Galaxy Z Fold4 hediye ediyor. Kazanılan Fangold’lar booster’a dönüştürülüyor.
Fantazzie’de oyuncular tıpkı diğer fantezi futbol oyunlarında olduğu gibi hazırladıkları kadrolardaki futbolcuların o haftaki gerçek performansına göre puan topluyor. Haftalık ve sezon sonu sıralamada dereceye giren oyuncular ödül kazanıyor.
Yeni ligler eklenecek
Uygulamanın kurucu ortakları ve yatırımcıları arasında; Sporttz, NewGen Agency, WePlay Ventures, Mackolik, Alpaslan Ensari, Turgay Ozaner, Tufan Deriner, Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan, Acun Ilıcalı ve İsmail Oygur gibi önemli markalar ve isimler yer alıyor. İlk etapta Türkiye Süper Ligi’yle başlayan projeye yeni liglerin eklenmesi ve global pazarda rekabet etmesi amaçlanıyor.
Fantazzie uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilir veya Fantazzie.com web sitesinden kayıt olarak web üzerinden oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum