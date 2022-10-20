iPhone SE 4’ün tasarımı belli oldu: İşte konsept görüntüleri

Teknoloji Editörü
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Güçlü ve yeni donanımları eski tasarımlarla birleştiren ve uygun fiyata satılan
iPhone SE, Apple’ın oldukça sevilen ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Şimdiki modelinde iPhone 8 tabanlı bir tasarıma sahip olan SE, yakında güncellenecek. İddialara göre yeni model çok daha modern bir tasarıma sahip olacak.
iPhone SE’nin konsept tasarımları
Apple cihazları hakkında güvenilir sızıntıları ile bilinen
, iPhone SE’nin iPhone XR’a benzeyeceğini onayladı. Prosser, başarılı konsept tasarımcısı Jon Prosser ile birlikte çalışarak, cihazın konsept tasarımlarını paylaştı. Görünüşe göre iPhone SE, Ian Zelbo XR’ın neredeyse kopyası olacak.
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Sızıntıya göre yeni nesil iPhone SE, konsept tasarımlarda görüldüğü gibi
3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. 6.1 inç LCD ekran ve çentiğe sahip olması beklenen cihazın Face ID’ye sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Muhtemelen A15 Bionic seviyesinde bir işlemciye sahip olacak cihazın, kamera dahil birçok alanda kırpmalara sahip olması bekleniyor. Eğer Apple, yeni nesil iPhone SE’de bir fiyat artışına gitmezse firma, orta seviye akıllı telefon pazarında büyük bir pay toplayabilir.
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.