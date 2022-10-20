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    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4’ün tasarımı belli oldu: İşte konsept görüntüleri

    Apple’ın uygun fiyatı ile dikkat çeken başarılı cihazı iPhone SE yakında yenilenecek. Yeni nesil iPhone SE’nin iPhone XR’a benzeyen tasarımından ilk görseller geldi.
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    Yeni nesil iPhone SE'nin olası tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Güçlü ve yeni donanımları eski tasarımlarla birleştiren ve uygun fiyata satılan iPhone SE, Apple’ın oldukça sevilen ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Şimdiki modelinde iPhone 8 tabanlı bir tasarıma sahip olan SE, yakında güncellenecek. İddialara göre yeni model çok daha modern bir tasarıma sahip olacak.

    iPhone SE’nin konsept tasarımları

    Apple cihazları hakkında güvenilir sızıntıları ile bilinen Jon Prosser, iPhone SE’nin iPhone XR’a benzeyeceğini onayladı. Prosser, başarılı konsept tasarımcısı Ian Zelbo ile birlikte çalışarak, cihazın konsept tasarımlarını paylaştı. Görünüşe göre iPhone SE, XR’ın neredeyse kopyası olacak.

    Yeni nesil iPhone SE'nin olası tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre yeni nesil iPhone SE, konsept tasarımlarda görüldüğü gibi 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. 6.1 inç LCD ekran ve çentiğe sahip olması beklenen cihazın Face ID’ye sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Muhtemelen A15 Bionic seviyesinde bir işlemciye sahip olacak cihazın, kamera dahil birçok alanda kırpmalara sahip olması bekleniyor. Eğer Apple, yeni nesil iPhone SE’de bir fiyat artışına gitmezse firma, orta seviye akıllı telefon pazarında büyük bir pay toplayabilir.
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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 23 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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