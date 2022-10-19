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    Yeni Apple ürününde kablo şoku: iPhone 15 kutusundan sadece telefon çıkabilir

    2022 Apple TV 4K kutu içeriğinde Siri Remote için şarj kablosu çıkmıyor. Apple, iPhone 15 kutusunda USB-C Lightning şarj kablosuna bile yer vermeyebilir.        
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    iPhone 15 kutu içeriği
    Apple, 18 Ekim’de yeni iPad’ler (M2 iPad Pro, iPad 10. nesil) ile birlikte yeni Apple TV 4K’yı duyurdu. Apple TV 4K kutusundan USB-C kablosunun çıkmaması şaşırttı.

    2022 Apple TV 4K kutu içeriğinde büyük eksik!

    Apple, çevrenin korunması gerekçesiyle uzun süredir iPhone kutularında şarj aletine yer vermiyor. Şirket, şarj cihazlarını ayrı olarak satarak daha fazla para kazanıyor. iPhone kutusundan şarj aletinin çıkmaması eleştirileri sürerken Apple, daha da tepki çekecek bir aksiyon aldı. Geçtiğimiz gün tanıtılan yeni 2022 Apple TV 4K’nın Siri uzaktan kumandası şarj kablosuyla gelmiyor. İlk kez Apple TV alacak kullanıcıların ayrıca bir şarj kablosu alması gerekecek.

    Şarj kablosuyla gelmeyen yeni Apple TV Remote'un fiyatı 1300 TL

    Apple TV Remote, şarj için USB-C bağlantı noktasını içeriyor. Ancak yeni Apple TV 4K kutusundan cihaz, uzaktan kumanda dışında güç kablosu çıkıyor. Daha dayanıklı olduğu iddia edilen örgülü tasarıma sahip 1 metrelik USB-C kablosunun fiyatı; Apple Online Store’da 429 TL. 2 metre USB-C kablosu seçildiğinde fiyatlar daha da yükseliyor.

    iPhone 15 kutusundan USB-C Lightning kablosu bile çıkmayabilir

    iPhone kutusundan şarj aleti kaldırıldıktan sonra, iPhone’lar USB-C Lightning kablosuyla gelmeye başladı. Apple TV kumandası artık şarj kablosuyla gelmiyor. Umarız, iPhone 15 kutu içeriğinde şarj kablosu görürüz, yalnızca telefon çıkması şokuyla karşılaşmayız. Bu arada Apple, Brezilya’da mahkeme kararı olmasına karşın şarj aletsiz iPhone satışlarını sürdürüyor.

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