Yeni Apple ürününde kablo şoku: iPhone 15 kutusundan sadece telefon çıkabilir

2022 Apple TV 4K kutu içeriğinde büyük eksik!

Apple, çevrenin korunması gerekçesiyle uzun süredir iPhone kutularında şarj aletine yer vermiyor. Şirket, şarj cihazlarını ayrı olarak satarak daha fazla para kazanıyor. iPhone kutusundan şarj aletinin çıkmaması eleştirileri sürerken Apple, daha da tepki çekecek bir aksiyon aldı. Geçtiğimiz gün tanıtılan yeni 2022 Apple TV 4K’nın Siri uzaktan kumandası şarj kablosuyla gelmiyor. İlk kez Apple TV alacak kullanıcıların ayrıca bir şarj kablosu alması gerekecek.

Apple yeni nesil Apple TV 4K'yı tanıttı 18 sa. önce eklendi

Şarj kablosuyla gelmeyen yeni Apple TV Remote'un fiyatı 1300 TL

Apple TV Remote, şarj için USB-C bağlantı noktasını içeriyor. Ancak yeni Apple TV 4K kutusundan cihaz, uzaktan kumanda dışında güç kablosu çıkıyor. Daha dayanıklı olduğu iddia edilen örgülü tasarıma sahip 1 metrelik USB-C kablosunun fiyatı; Apple Online Store’da 429 TL. 2 metre USB-C kablosu seçildiğinde fiyatlar daha da yükseliyor.

iPhone 15 kutusundan USB-C Lightning kablosu bile çıkmayabilir

iPhone kutusundan şarj aleti kaldırıldıktan sonra, iPhone’lar USB-C Lightning kablosuyla gelmeye başladı. Apple TV kumandası artık şarj kablosuyla gelmiyor. Umarız, iPhone 15 kutu içeriğinde şarj kablosu görürüz, yalnızca telefon çıkması şokuyla karşılaşmayız. Bu arada Apple, Brezilya’da mahkeme kararı olmasına karşın şarj aletsiz iPhone satışlarını sürdürüyor.

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iPhone 15 kutu içeriğinde şarj kablosu olmayabilir