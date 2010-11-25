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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Macbook Air, gelecek nesil Macbook Pro'nun habercisi olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Bilgisayarlarını bahar ya da sonbahar dönemlerinde güncellemeyi tercih eden Apple; Three Guys and a Podcast sitesinin haberine göre, yeni nesil iPad'i Ocak ayında, yeni nesil Macbook Pro'ları önümüzdeki bahar döneminde gün yüzüne çıkaracak; fakat Macbook Pro revizyon sıradan bir revizyon olmayacak.

Site de yer alan iddiaya göre, Apple; nasıl iPhone ile gelecek nesil iPod'un ne gibi özelliklere sahip olacağıyla ilgili ipucu verdiyse, geçtiğimiz ay tanıttığı Macbook Air ile de gelecek nesil Macbook Pro'ların nasıl şekilleneceğiyle ilgili bizlere ipucu veriyor. Buna göre Cupertino'lu gelecek nesil Macbook Pro'larda geleneksel depolama birimlerinin yerine, Macbook Air'de kullandığı gibi gömülü katı hal sürücülerine (SSD kart) yer verecek ve bu depolama türünde 512GB'a kadar depolama alanı sunacak; aynı zamanda Macbook Air'deki gibi optik sürücüye (?) veda edecek. Sitenin diğer bir iddiası ise ağırlıkla ilgili. Yazılana göre, yeni nesil Macbook Pro'lar, çok hafif yapısıyla pazarda rakipsiz olacak.

Three Guys and a Podcast sitesinin iddialarının herhangi bir kaynağa dayanıp dayanmadığıyla ilgili herhangi bilgi vermediğini; bu yüzden gelecek nesil Macbook Pro'larla ilgili kaynaklardan gelecek bilgileri beklemekte fayda olduğunu belirtelim. Ancak, Ekim ayında Macbook Air'i tanıtmış olması ve 2011 yılının ilk döneminin daha çok iPad ekseninde yaşanacak olmasının göz önünde bulundurursak, yeni nesil Macbook Pro revizyonunun bahar döneminde gerçekleşeceği yönündeki iddia mantıklı görünüyor.


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kkkcrazy 9 yıl
apple ssd yi anakart olarak üretiyor air in farkı buydu zaten bellek çipleri direk anakart üzerindeydi böylece daha az yer kaplıor ve daha hızlı bir iletişim sağlıyordu. maliyetini bilemem ama sanırım köprüleri kendi kuracaı için daha düşük bi fiyata getirebilir ayrıca o zamana ssd lerin fiyatları ne olur bilemeyiz ama 4000 dolar biraz uçuk bi fiyat hakikaten :)
fakat bu özellikleri diil de kendi ssd teknolojisinin mac mini ve macbook prolara entegre ederse apple artık gerçekten uçar :D
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_leylandi_ 9 yıl
buyrun 512 gb SSD li sony Z serisi bilgisayarın ABD fiyatı.5 bin dolar'a yakın.

sonystyle.com/...
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technogen 9 yıl
Azalan maliyetleri ile SSD 2-3 yıl içinde tüm notebooklarda yer alacaktır. Şu an için 512 Gb lık SSD si sadece 4000$ tutar. Komple alım maliyeti 7000 ila 8000 $ arası olur ve doğal olarak çok az kişi tarafından tercih edilir.
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CoNneCtinG_04 9 yıl

technogen

Azalan maliyetleri ile SSD 2-3 yıl içinde tüm notebooklarda yer alacaktır. Şu an için 512 Gb lık SSD si sadece 4000$ tutar. Komple alım maliyeti 7000 ila 8000 $ arası olur ve doğal olarak çok az kişi tarafından tercih edilir.

abartmışsın 512 gb ssd 4000 dolar

cgi.ebay.com/...
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H34RTL3SS 9 yıl
bildimiz ssd mi olcak
fiyatı ne acaba mu macbookun :D
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mygokhan 9 yıl
Süper drive olmadan nasıl olacak ki?
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Takao 9 yıl
512 gb harddiskmi :O vay be
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Carnadormania 9 yıl
ya ekran kartı 1 gb ve ram 6 olsun 512 gb yeter zaten hard disk için.
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