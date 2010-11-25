Yeni nesil Macbook Air, gelecek nesil Macbook Pro'nun habercisi olabilir

Bilgisayarlarını bahar ya da sonbahar dönemlerinde güncellemeyi tercih eden Apple; Three Guys and a Podcast sitesinin haberine göre, yeni nesil iPad'i Ocak ayında, yeni nesil Macbook Pro'ları önümüzdeki bahar döneminde gün yüzüne çıkaracak; fakat Macbook Pro revizyon sıradan bir revizyon olmayacak.

Site de yer alan iddiaya göre, Apple; nasıl iPhone ile gelecek nesil iPod'un ne gibi özelliklere sahip olacağıyla ilgili ipucu verdiyse, geçtiğimiz ay tanıttığı Macbook Air ile de gelecek nesil Macbook Pro'ların nasıl şekilleneceğiyle ilgili bizlere ipucu veriyor. Buna göre Cupertino'lu gelecek nesil Macbook Pro'larda geleneksel depolama birimlerinin yerine, Macbook Air'de kullandığı gibi gömülü katı hal sürücülerine (SSD kart) yer verecek ve bu depolama türünde 512GB'a kadar depolama alanı sunacak; aynı zamanda Macbook Air'deki gibi optik sürücüye (?) veda edecek. Sitenin diğer bir iddiası ise ağırlıkla ilgili. Yazılana göre, yeni nesil Macbook Pro'lar, çok hafif yapısıyla pazarda rakipsiz olacak.

Three Guys and a Podcast sitesinin iddialarının herhangi bir kaynağa dayanıp dayanmadığıyla ilgili herhangi bilgi vermediğini; bu yüzden gelecek nesil Macbook Pro'larla ilgili kaynaklardan gelecek bilgileri beklemekte fayda olduğunu belirtelim. Ancak, Ekim ayında Macbook Air'i tanıtmış olması ve 2011 yılının ilk döneminin daha çok iPad ekseninde yaşanacak olmasının göz önünde bulundurursak, yeni nesil Macbook Pro revizyonunun bahar döneminde gerçekleşeceği yönündeki iddia mantıklı görünüyor.