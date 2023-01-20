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    Yeni nesilde en çok satan Nvidia RTX 4070 Ti ve AMD RX 7900 XT oldu

    Almanya’nın en büyük perakende satıcısı Mindfactory'nin verilerine göre yeni nesil ekran kartları arasında en çok satan modeller Nvidia RTX 4070 Ti ve AMD RX 7900 XT oldu.
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    Yeni nesilde en çok satan RTX 4070 Ti ve RX 7900 XT oldu Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın en büyük perakende satıcısı Mindfactory'nin verilerine göre en çok satan ekran kartları belli oldu. Verilere göre Nvidia RTX 4070 Ti ve AMD RX 7900 XT yeni nesil ekran kartlarının en güçlüsü olmayabilir ancak en çok satanları oldukları bir gerçek.

    Yeni nesilde RTX 4070 Ti ve RX 7900 XT öne çıkıyor

    Techeiphipany tarafından Alman perakendeci Mindfactory'den derlenen verilere göre GeForce RTX 4070 Ti'nin 280 birim sattığını, Radeon RX 7900 XTX'in yalnızca 120 birim sattığını ve RX 7900 XT'nin 100 birim sattığını görüyoruz. RTX 4070 Ti'nin perakendecide RX 7900 XT'in iki katından daha fazla sattığı görülebiliyor. Bununla birlikte RTX 4090, 90 adet satarken RTX 4080 ise sadece 70 adet sattı.

    Satış rakamlarının genel toplamına göre ise RX 7900 XT'nin 1865 adet ile RTX 4070 Ti’ın 1755 adetlik satışını geride bıraktığı görülüyor. Tam satış listesi ise şöyle:

    • GeForce RTX 4090: 1510 adet
    • GeForce RTX 4080: 1625 adet
    • GeForce RTX 4070 Ti: 1755 adet
    • Radeon RX 7900 XTX: 1170 adet
    • Radeon RX 7900 XT: 1865 adet

    Elbette bu rakamlar küresel ölçekteki satışları birebir yansıtmıyor. Ancak tüketici davranışlarının genellikle benzer olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan RTX 4070 Ti’ın diğer kartlardan daha sonra satışa çıkmış olmasına rağmen hızlı bir giriş sergilemiş olması çok da şaşırtıcı değil. İlerleyen dönemlerde gelecek satış rakamları kıyaslama için daha sağlıklı olacaktır. Bununla birlikte Nvidia’nın yılın ortalarına doğru RTX 4070 ve RTX 4060 Ti kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. AMD için henüz elle tutulur söylentiler yok ancak firmadan Computex 2023'te bir şeyler duyurmasını bekleyebiliriz.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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