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    Netflix 55 adet oyunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Finlandiya'nın Helsinki isimli kentinde yeni bir oyun stüdyosu kurduğunu duyuran Netflix'in oyun sektörüne olan iştahı daha da kabardı. Bu platform şimdilik 35 adet mobil oyuna sahip.
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    Netflix oyunları Tam Boyutta Gör
    Yeni Netflix oyunları konusunda beklenen duyuru yapıldı. Into the Breach, Heads Up! ve BAFTA ödülüna layık görülen Before Your Eyes ile dikkat çekmeyi başaran marka bu yılın sonuna kadar 50'den fazla oyun yayımlamak istiyor. 

     

    Yeni Netflix oyunları için geri sayım başladı

    Bu yılın üçüncü çeyreğinde 2.4 milyon yeni aboneye daha eriştiğini söyleyen Netflix, piyasaya sürdüğü oyunları kendisine abone olan kişilerle herhangi ek bir ücret almadan buluşturuyor.

    İmzasını attığı oyunlardan şimdilik memnun olan 25 yıllık şirkete göre özellikle BAFTA (İngiliz Akademi Oyunları Ödülleri) tarafından taçlandırılmak çok büyük bir başarı.

    Bu başarı bağlamında oyun sektöründen daha çok gelir elde edeceğini düşünen Netflix artık oyun yapımı konusunda çok cesur hamleler yapabileceğini ifade etti. Cesur hamlelerin ne anlama geldiği henüz belli değil.

    Netflix oyunları Tam Boyutta Gör
    Oyun oynamanın ve oyun yapımının yıllarca sürdüğünü belirten Netflix, bu sektöre uzun vadede yatırım yapmaya devam edecek. Elde edilen son veriler Netflix oyunlarını her gün oynayan kişilerin toplamda yüzde 1'lik bir kesimi bile temsil etmediğini söylüyor.

    Dijital içerik platformunun önümüzdeki yıllarda mobil cihazlara ek olarak diğer tür cihazlar için de oyunlar geliştirip geliştirmeyeceği bilinmiyor.

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