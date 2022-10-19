Netflix 55 adet oyunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Yeni Netflix oyunları için geri sayım başladı
Bu yılın üçüncü çeyreğinde 2.4 milyon yeni aboneye daha eriştiğini söyleyen Netflix, piyasaya sürdüğü oyunları kendisine abone olan kişilerle herhangi ek bir ücret almadan buluşturuyor.
İmzasını attığı oyunlardan şimdilik memnun olan 25 yıllık şirkete göre özellikle BAFTA (İngiliz Akademi Oyunları Ödülleri) tarafından taçlandırılmak çok büyük bir başarı.
Bu başarı bağlamında oyun sektöründen daha çok gelir elde edeceğini düşünen Netflix artık oyun yapımı konusunda çok cesur hamleler yapabileceğini ifade etti. Cesur hamlelerin ne anlama geldiği henüz belli değil.
Dijital içerik platformunun önümüzdeki yıllarda mobil cihazlara ek olarak diğer tür cihazlar için de oyunlar geliştirip geliştirmeyeceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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