Netflix 55 adet oyunu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yeni Netflix oyunları konusunda beklenen duyuru yapıldı. Into the Breach, Heads Up! ve BAFTA ödülüna layık görülen Before Your Eyes ile dikkat çekmeyi başaran marka bu yılın sonuna kadar 50'den fazla oyun yayımlamak istiyor.

Netflix profilinizi transfer edin 20 sa. önce eklendi

Yeni Netflix oyunları için geri sayım başladı

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 2.4 milyon yeni aboneye daha eriştiğini söyleyen Netflix, piyasaya sürdüğü oyunları kendisine abone olan kişilerle herhangi ek bir ücret almadan buluşturuyor.

İmzasını attığı oyunlardan şimdilik memnun olan 25 yıllık şirkete göre özellikle BAFTA (İngiliz Akademi Oyunları Ödülleri) tarafından taçlandırılmak çok büyük bir başarı.

Bu başarı bağlamında oyun sektöründen daha çok gelir elde edeceğini düşünen Netflix artık oyun yapımı konusunda çok cesur hamleler yapabileceğini ifade etti. Cesur hamlelerin ne anlama geldiği henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Oyun oynamanın ve oyun yapımının yıllarca sürdüğünü belirten Netflix, bu sektöre uzun vadede yatırım yapmaya devam edecek. Elde edilen son veriler Netflix oyunlarını her gün oynayan kişilerin toplamda yüzde 1'lik bir kesimi bile temsil etmediğini söylüyor.

Dijital içerik platformunun önümüzdeki yıllarda mobil cihazlara ek olarak diğer tür cihazlar için de oyunlar geliştirip geliştirmeyeceği bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Yeni Netflix oyunları için geri sayım başladı