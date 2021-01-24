Yeni Nokia akıllı telefonların piyasaya sürülme tarihleri belli oldu

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Finli şirket HMD Global, önümüzdeki aylarda Android işletim sistemli giriş ve orta seviye akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken, cihazların çıkış tarihleri de belli oldu.

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Nokia 1.4 adlı modelin Şubat ayı başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu cihaz , dört çekirdekli bir işlemci, 1 GB RAM, 16 GB kapasiteli depolama birimi, 6,51 inç HD+ ekran, 5 milyon piksel selfie kamerası ve 8 ve 2 milyon pikselli çift ana kamera ile gelecek. Akıllı telefonun, 4000 mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.

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Nokia 2021'e hızlı bir giriş yapacak

Bu çeyreğin sonunda veya önümüzdeki çeyreğin başında ise beşinci nesil (5G) hücresel iletişimi destekleyen Nokia 6.3 / 6.4 5G modeli piyasaya sürülecek. Akıllı telefon, Snapdragon 480 işlemci, 6,4 inç FHD+ ekran, 16 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel ana sensör ve ZEISS optikli dörtlü arka kamera barındıracak. RAM miktarının 6GB, depolama kapasitesinin ise 128 GB olacağı söylenen akıllı telefon 4500 mAh pil ile gelecek.

Son olarak, Şubat veya Mart aylarında Nokia 7.3 / 7.4 5G'nin bir lansmanı olacak. Söylentilere göre cihazın donanımında Snapdragon 690 işlemci, 8GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar kapasiteye sahip bir depolama birimi, 6,39 inç FHD+ ekran ve 5000 mAh pil yer alacak. Ayrıca akıllı telefonun önde 24 megapiksel kamera ve arkada 48 veya 64 milyon piksellik ana sensörlü dörtlü kamera olacağı da gelen bilgiler arasında.

https://nokiapoweruser.com/nokia-1-4-nokia-6-3-6-4-5g-nokia-7-3-7-4-5g-may-be-launched-in-q1-early-q2-2021/

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