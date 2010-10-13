Yeni Porsche modellerini Walter de Silva tasarlayacak

Güncel Volkswagenlerin tasarımlarını beğenen Porsche fanları için iyi ancak beğenmeyenler için çok kötü bir haberimiz var.Volkswagen grubun araçlarını tasarlayan ve Volkswagen Grup Tasarım Direktörlüğü görevini sürdüren Walter de Silva, bundan sonra diğer bir VAG (Volkswagen AG) markası olan Porsche'de de sorumluluk alacak.

Walter de Silva, daha önce Alfa Romeo 156, 147, GTV, Seat Salsa,Tango concept,Leon, Altea ve daha yakınlarda ise Audi A5, Volkswagen Passat CC (2008), Volkswagen Scirocco (2008), Volkswagen Golf (2008), Volkswagen Polo (2009), Volkswagen Amarok (2010), Volkswagen Touareg (2010), Volkswagen Sharan (2010) gibi modelleri tasarlayan isim. Porsche'nin VAG grubuna daha da entegre olmasıyla birlikte alınan karar doğrultusunda; Walter de Silva, Porsche'nin halihazırdaki tasarım direktörü Michael Mauer ile birlikte markanın çıtasını bir adım daha yukarı taşımak için çalışacak.

Stuttgartlı spor otomobil üreticisiyle çalışması hakkında soru sorulan Walter de Silva; öncelikli hedefinin, geleneksel Porsche tarzına sadık kalarak markanın yeni modellerine pozitif şeyler katmak olduğunu belirtti. Bir sonraki 911 ve Boxster'ın tasarımlarının neredeyse tamamlandığını belirten Walter de Silva, marka üzerindeki ilk etkisinin Porsche'nin yeni SUV'si Cajun ile birlikte başlayacağını da otomobil severlerle paylaştı.

Volkswagen gruba yakın bazı Alman kaynaklar 2014'ten sonra piyasaya çıkması beklenen Cajun'un, Range Rover Evoque ile rekabete girebilmesi için kesin olarak 3 kapı üretileceğini belirtiyorlar. Walter de Silva'nın Cajun'unun nasıl olacağı belirsiz olsa da önümüzdeki yıl çıkacak konsept modeli gördükten sonra W. de Silva'nın transferi konusunda kesin yorumlar yapabileceğiz.