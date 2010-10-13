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Yeni Porsche modellerini Walter de Silva tasarlayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yeni Porsche modellerini Walter de Silva tasarlayacak
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Güncel Volkswagenlerin tasarımlarını beğenen Porsche fanları için iyi ancak beğenmeyenler için çok kötü bir haberimiz var.Volkswagen grubun araçlarını tasarlayan ve Volkswagen Grup Tasarım Direktörlüğü görevini sürdüren Walter de Silva, bundan sonra diğer bir VAG (Volkswagen AG) markası olan Porsche'de de sorumluluk alacak.

Walter de Silva, daha önce Alfa Romeo 156, 147, GTV, Seat Salsa,Tango concept,Leon, Altea ve daha yakınlarda ise Audi A5, Volkswagen Passat CC (2008), Volkswagen Scirocco (2008), Volkswagen Golf (2008), Volkswagen Polo (2009), Volkswagen Amarok (2010), Volkswagen Touareg (2010), Volkswagen Sharan (2010) gibi modelleri tasarlayan isim. Porsche'nin VAG grubuna daha da entegre olmasıyla birlikte alınan karar doğrultusunda; Walter de Silva, Porsche'nin halihazırdaki tasarım direktörü Michael Mauer ile birlikte markanın çıtasını bir adım daha yukarı taşımak için çalışacak.

Stuttgartlı spor otomobil üreticisiyle çalışması hakkında soru sorulan Walter de Silva; öncelikli hedefinin, geleneksel Porsche tarzına sadık kalarak markanın yeni modellerine pozitif şeyler katmak olduğunu belirtti. Bir sonraki 911 ve Boxster'ın tasarımlarının neredeyse tamamlandığını belirten Walter de Silva, marka üzerindeki ilk etkisinin Porsche'nin yeni SUV'si Cajun ile birlikte başlayacağını da otomobil severlerle paylaştı.

Volkswagen gruba yakın bazı Alman kaynaklar 2014'ten sonra piyasaya çıkması beklenen Cajun'un, Range Rover Evoque ile rekabete girebilmesi için kesin olarak 3 kapı üretileceğini belirtiyorlar. Walter de Silva'nın Cajun'unun nasıl olacağı belirsiz olsa da önümüzdeki yıl çıkacak konsept modeli gördükten sonra W. de Silva'nın transferi konusunda kesin yorumlar yapabileceğiz.


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WiZeNTe 7 yıl
Yaptigi tasarimlara bakarsak Porsche ozunden cikarmi sizce?
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anlhcylmz 7 yıl
147 , Sirocco , Leon , A5 çok başarılı sadece VW lerde aynı tip araç dizayn ediyor bana sorarsanız bu saydığım modeller dizayn olarak benim en çok beğendiğim arabalar
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DH Misafiri 7 yıl
büyüklerin kurbağa oyuncağı 50 yıl önce ne ise 50 yıl sonra da o olsun.. suv ve binek araç çıkarması belki çok kazandırdı lakin porsche tutkunlarını epey derinden üzmüştür.. eğer aracların orijinal çizgileriyle oynarlarsa biz de bu sevdadan vazgeçeriz
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electrostatic 7 yıl
bir sonraki 911 in tasarımını tamamlamışlarmı yazıyor yoksa ben mi yanlış gördüm
911 i değiştirmezler.
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mert107 9 yıl
bence porşenin segmentleri cogalicak !
pikap minibüs vs ...
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hayalperestink 9 yıl
Gordugum en guzel tasarimli araba A5. Sadece bunun icin bile saygi duyabilirim bu adama.
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bilalMW 9 yıl
47 senedir aynı kasayla seviyoruz nice yıllara porsche demek isterdim. :( Bu adam iyi bir tasarımcı ama çok farklı şeyler veremiyor seri üretim tasarımlarında.Sadece olanı daha iyi yapıp koruyor bence.
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Taner Göde 9 yıl
Walter da Silva bir hastalık gibi! Hangi organizmaya bulaşsa tüm bedene sirayet ediyor.
Sırf bu adam yüzünden de Yeni PASSAT bir teknolojik eser olacağına bir mutant oldu...

İspanya'ya geri git be adam!


DA DA DA SİLVA
İSPANYA'YA!

DA DA DA SİLVA
İSPANYA'YA!


*Sanki bu adam İspanya'ya gittiğinde tasarım işine oradan devam edemeyecek... İletişim ortamında kutupta bile olsa araba tasarlar bu herif!
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darkaura 9 yıl
tasarim listesindeki bazi modeller cok cirkin. bazilari ise yanina yaklasilmiyacak kadar cirkin. iyimi olmus kotumu olmus ne diyecegimi sasirdim.
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mukeya 9 yıl
Vw Murat Günak döneminde daha iyiydi. Bu adamın dizaynlarını pek beğenmiyorum. Murat GÜNAK bildiğim kadarıyla çalıştığı değişik firmalarda Peugeot 206, Mercedes C (2000 yılında çıkan), Vw Passat (güncel dizayn) gibi modelleri tasarlamış bir isim.
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VenomS 9 yıl
Volkswagen Scirocco'un konsept versiyonu olan iroc'a bakmanızı öneririm diseno-art.com/... ve bu iroc konseptinin tasarımcısı bir türk olan Murat soyadını hatırlayamadım kusuruma bakmasın. iyi günler
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SIRADANUS 9 yıl
VenomS
Volkswagen Scirocco'un konsept versiyonu olan iroc'a bakmanızı öneririm diseno-art.com/... ve bu iroc konseptinin tasarımcısı bir türk olan Murat soyadını hatırlayamadım kusuruma bakmasın. iyi günler


Murat Günak idi sanırım...
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Dupp 9 yıl
Alfa Romeo 156, 147, GTV, Seat Salsa,Tango concept,Leon, Altea ve daha yakınlarda ise Audi A5, Volkswagen Passat CC (2008), Volkswagen Scirocco (2008), Volkswagen Golf (2008), Volkswagen Polo (2009), Volkswagen Amarok (2010), Volkswagen Touareg (2010), Volkswagen Sharan (2010)

vay be adam baya araba tasarlamış
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stochastic34 7 yıl Dupp
Dupp

Alfa Romeo 156, 147, GTV, Seat Salsa,Tango concept,Leon, Altea ve daha yakınlarda ise Audi A5, Volkswagen Passat CC (2008), Volkswagen Scirocco (2008), Volkswagen Golf (2008), Volkswagen Polo (2009), Volkswagen Amarok (2010), Volkswagen Touareg (2010), Volkswagen Sharan (2010)

vay be adam baya araba tasarlamış


bir adam hem alfa 156 ve audi a5'i hem seat altea'yı nasıl tasarlayabilir?
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