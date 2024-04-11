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    Star Wars Outlaws çıkış tarihi açıklandı: İşte hikaye fragmanı

    Ubisoft ve Lucasfilm Games'in işbirliğiyle geliştirilen Star Wars Outlaws için yeni bir hikaye fragmanı ve çıkış tarihi açıklandı. İşte hikaye fragmanı ve çıkış tarihi...
    Star Wars Outlaws çıkış tarihi açıklandı! Bekleyiş sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bu yılın heyecanla beklenen oyunlarından Star Wars Outlaws, gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz saatlerde Ubisoft, Lucasfilm Games iş birliğiyle geliştirilen oyundan yeni bir hikaye fragmanı paylaştı. Üstelik bu fragmanla beraber Star Wars Outlaws'ın çıkış tarihi de paylaşıldı. 

    Star Wars Outlaws'ın çıkış tarihi açıklandı

    Kaçıranlar için yılın merakla beklenen oyunlarından Star Wars Outlaws, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak ve galaktik yer altı dünyasından Kay Vess’i baş role koyacak. Kay, yeni bir hayata başlamak için Outer Rim’in şimdiye kadar gördüğü en büyük soygunlardan birini gerçekleştirmeye çalışacak.

    Yeni fragman ile açıklanan çıkış tarihine göre Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC oyuncularıyla buluşacak. Basın bülteninde Steam veya Epic Games Store'dan bahsedilmiyor. Üstelik oyunun daha üst paketlerini satın alan oyunculara, 27 Ağustos 2024 tarihinde erken erişim fırsatı sunuluyor.

    Ayrıca Ubisoft, Frontiers of Pandora'da olduğu gibi kurulum ve güncellemeler için Outlaws'ın da internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını doğruladı. Ancak bunların haricinde çevrimdışı olarak oynanabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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