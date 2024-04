Star Wars Outlaws çıkış tarihi açıklandı: İşte hikaye fragmanı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bu yılın heyecanla beklenen oyunlarından Star Wars Outlaws, gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz saatlerde Ubisoft, Lucasfilm Games iş birliğiyle geliştirilen oyundan yeni bir hikaye fragmanı paylaştı. Üstelik bu fragmanla beraber Star Wars Outlaws'ın çıkış tarihi de paylaşıldı.

Star Wars Outlaws'ın çıkış tarihi açıklandı

Kaçıranlar için yılın merakla beklenen oyunlarından Star Wars Outlaws, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımları arasında yer alacak ve galaktik yer altı dünyasından Kay Vess’i baş role koyacak. Kay, yeni bir hayata başlamak için Outer Rim’in şimdiye kadar gördüğü en büyük soygunlardan birini gerçekleştirmeye çalışacak.

Yeni fragman ile açıklanan çıkış tarihine göre Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC oyuncularıyla buluşacak. Basın bülteninde Steam veya Epic Games Store'dan bahsedilmiyor. Üstelik oyunun daha üst paketlerini satın alan oyunculara, 27 Ağustos 2024 tarihinde erken erişim fırsatı sunuluyor.

Ayrıca Ubisoft, Frontiers of Pandora'da olduğu gibi kurulum ve güncellemeler için Outlaws'ın da internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını doğruladı. Ancak bunların haricinde çevrimdışı olarak oynanabilecek.

Star Wars Outlaws çıkış tarihi açıklandı! Bekleyiş sona eriyor