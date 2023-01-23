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    DualSense Edge kutu açılışı: PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü!

    PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü olan DualSense Edge'i kutusundan çıkarıyoruz. DualSense Edge değiştirebilir analog tuşları, arka tuşlar ve özel profil oluşturma seçenekleriyle dikkat çekiyor.
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    Yeni PS5 kontrolcüsü DualSense Edge kutu açılışı Tam Boyutta Gör
    PlayStation 5'in yeni nesilde şüphesiz endikkat çeken yeniliği DualSense olmuştu. Ancak PlayStation geçtiğimiz aylarda buradaki gücünü daha arttırdı ve yeni kontrolcüsü DualSense Edge'i duyurdu. Biz de bu videomuzda DualSense Edge'i kutusundan çıkarıyoruz.

    DualSense Edge'e tasarım olarak baktığımızda tuşlar ve dokunmatik yüzeydeki renk değişimi dikkat çekiyor. Rek değişimi dışında fiziksel açıdan büyük bir değişim yok. Teknik tarafta ise daha önce de açıklandığı gibi değiştirebilir analog tuşları, arka tuşlar ve özel profil oluşturma seçenekleri kontrolcünün farklılaştığı kısım. DualSense Edge geçtiğimiz günlerde 6.599 TL'lik  fiyatıyla ön siparişe açılmıştı.

    Bu videomuzda dediğimiz gibi yalnızca kontrolcüyü kutusundan çıkartıyoruz. Deneyimlerimizi anlattığımız, daha detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuz ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Bu yüzden yeni kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kutu açılışı videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    DualSense Edge Kutu Açılışı

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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