PlayStation 5 için DualSense Edge kontrolcüsü ülkemizde satışta

DualSense Edge özellikleri ve fiyatı
DualSense Edge kontrolcüsü arka tuşları ile dikkat çekiyor. Oyuncuya daha fazla kontrol sağlayan yeni tasarımın yanında analog tuşları da değiştirilebilir yapıda. Oyuncular farklı tuş profillerini kaydedebilecekler.
Orijinal kontrolcünün dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir tetik tuşları özelliklerini de miras alan cihaz ölü bölgeleri ayarlayabilme gibi detaylı özelleştirme seçeneklerine de sahip. Overgameweb üzerinde 6599TL olarak ön siparişleri başlayan kontrolcü önümüzdeki hafta sevk edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....