PlayStation 5 için DualSense Edge kontrolcüsü ülkemizde satışta

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yaz sonlarında tanıtımı yapılan PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense Edge, yeni nesilde en çok dikkat çeken ürünlerden birisi olmuştu. Global pazarın ardından ülkemizde de satışlar başlıyor.

DualSense Edge özellikleri ve fiyatı

DualSense Edge kontrolcüsü arka tuşları ile dikkat çekiyor. Oyuncuya daha fazla kontrol sağlayan yeni tasarımın yanında analog tuşları da değiştirilebilir yapıda. Oyuncular farklı tuş profillerini kaydedebilecekler.

Yeni PS5 kontrolcüsü DualSense Edge duyuruldu 4 ay önce eklendi

Orijinal kontrolcünün dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir tetik tuşları özelliklerini de miras alan cihaz ölü bölgeleri ayarlayabilme gibi detaylı özelleştirme seçeneklerine de sahip. Overgameweb üzerinde 6599TL olarak ön siparişleri başlayan kontrolcü önümüzdeki hafta sevk edilecek.

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DualSense Edge satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı