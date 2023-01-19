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    PlayStation 5 için DualSense Edge kontrolcüsü ülkemizde satışta

    PlayStation 5 için daha gelişmiş özelliklerle donatılan DualSense Edge kontrolcüsü ülkemizde de satışa çıkıyor. Overgame platformu üzerinden ön siparişler başladı. 
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    DualSense Edge özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yaz sonlarında tanıtımı yapılan PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense Edge, yeni nesilde en çok dikkat çeken ürünlerden birisi olmuştu. Global pazarın ardından ülkemizde de satışlar başlıyor.

    DualSense Edge özellikleri ve fiyatı

    DualSense Edge kontrolcüsü arka tuşları ile dikkat çekiyor. Oyuncuya daha fazla kontrol sağlayan yeni tasarımın yanında analog tuşları da değiştirilebilir yapıda. Oyuncular farklı tuş profillerini kaydedebilecekler.

    Orijinal kontrolcünün dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir tetik tuşları özelliklerini de miras alan cihaz ölü bölgeleri ayarlayabilme gibi detaylı özelleştirme seçeneklerine de sahip. Overgameweb üzerinde 6599TL olarak ön siparişleri başlayan kontrolcü önümüzdeki hafta sevk edilecek.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 10 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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