Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in erken kayıt sayısı güncellendi.

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PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen ve mobil oyuncuların bir hayli heyecanlı olduğu PUBG New State, duyurulması ile birlikte Android cihazlarda ön kayıta açıldı. Duyurulmasının üzerinden 43 gün geçmiş durumda ve toplamda 173 ülkeden ön kayıt yapıldı. Toplam ön kayıt sayısı ise 10 milyonu geçti. Ön kayıtın şu anda yalnızca Android için açık olduğunu da hatırlatalım.

Oyunun resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada güncel ön kayıt sayısı verilirken bir de oyunun çıkış dönemine dair ilk bilgi verildi. Ne yazık ki tarih hala belli değil ancak yapılan paylaşıma göre oyun 2021'in sonlarında yayınlanacak.

Bu yeni PUBG oyunu PUBG: New State, grafiksel anlamda sınırları zorlaması beklenen bir oyun. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak. Oyun mobil cihazlar için geliştiriliyor.

PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. Aksiyon Cihaza göre değişir

https://www.pocketgamer.com/articles/086311/pubg-new-state-surpasses-10-million-sign-ups-globally-for-android/

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