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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak

    Orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON'un yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in Google Play'deki erken kayıt sayıları 10 milyonu geçti.
    09 Nisan 2021, 20:00 (Güncellendi, 13 Nisan, 11:19)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in erken kayıt sayısı güncellendi.

    Ayrıca Bkz. "1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu

    Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen ve mobil oyuncuların bir hayli heyecanlı olduğu PUBG New State, duyurulması ile birlikte Android cihazlarda ön kayıta açıldı. Duyurulmasının üzerinden 43 gün geçmiş durumda ve toplamda 173 ülkeden ön kayıt yapıldı. Toplam ön kayıt sayısı ise 10 milyonu geçti. Ön kayıtın şu anda yalnızca Android için açık olduğunu da hatırlatalım.

    Oyunun resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada güncel ön kayıt sayısı verilirken bir de oyunun çıkış dönemine dair ilk bilgi verildi. Ne yazık ki tarih hala belli değil ancak yapılan paylaşıma göre oyun 2021'in sonlarında yayınlanacak.

    Bu yeni PUBG oyunu PUBG: New State, grafiksel anlamda sınırları zorlaması beklenen bir oyun. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak. Oyun mobil cihazlar için geliştiriliyor.

    PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE PUBG: NEW STATE KRAFTON, Inc. Aksiyon Cihaza göre değişir



    https://www.pocketgamer.com/articles/086311/pubg-new-state-surpasses-10-million-sign-ups-globally-for-android/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

    Yepyeni oyunlar bu sitede ilgilenenler linke tıklayarak ulaşabilirler.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Krafton olacaktı krafon değil. İyi günler ve iyi çalışmalar.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    11 yaşında veled hile açıp anası babası kültürden mahrum, yobaz coluğuna cocuguna küfür etmeyi öğretip eline telefonu verip kapa ceneni al oyna söv herkese derse turkiyenin IQ seviyesini ölçebilirsin oyundaki kolsuzların çoğunlugundan p2w oyunda cehalet ve hile kpş geziyor hile yüzünden oyun oynanmıyor herkes config ile oynuyor ve adminler çok ezenleri, ve çok şikayet edileni banlıyor ve başka birşey yapmıyor şaka gibi royal pass vs alıp para basıyorlar işte güzel taktik valla kafama... Bas parayı yaptır oyunu bassın parayı versin ayarı.
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    YUH abi ya. Geçenki haberde de KRAFON yazılmıştı bir edebiyat öğretmeni oalrak KRAFON değil KRAFTON yazmıştım. Yine aynı yazım yanlışı ve iki kez geçmiş cümle içinde ikisinde de KRAFON yazıyor.
    KRAFTON kardeşim KRAFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTON
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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