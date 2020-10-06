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    Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu

    Resident Evil yepyeni bir seriyle beyaz perdeye geri dönüyor. Yeni filmin başrollerinde Claire, Chris, Jill ve Leon gibi oyunların ünlü karakterleri yer alacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,9b
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu

    Sevilen oyun serisi Resident Evil yepyeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüş yapıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre, Resident Evil reboot projesi için hazırlıklar resmen başlamış durumda. Yeni filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosu şimdiden belli olmuş durumda.

    Her şeyin başladığı yıl, 1998'e geri dönüş

    Yeni Resident Evil serisinin yapımcıları özellikle de oyunların hikayesine bağlılık konusuna çok büyük önem veriyor. Filmin 1998 yılında Raccoon City'de geçeceği ve serinin ilk iki oyunun hikayesine odaklanacağı belirtildi. Ayrıca filmin başrollerinde de tamamıyla oyunların ünlü karakterleri yer alacak.

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    Ayrıca Bkz. "Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları"

    Oyuncu kadrosu şöyle:

    • Kaya Scodelario (Claire Redfield)
    • Hannah John-Kamen (Jill Valentine)
    • Robbie Amell (Chris Redfield)
    • Avan Jogia (Leon S. Kennedy)
    • Tom Hopper (Albert Wesker)
    • Neal McDonough (William Birkin)

    Yeni Resident Evil filminde senarist ve yönetmen koltuğunda Johannes Roberts (47 Meters Down) oturuyor. Filmle ilgili bazı açıklamalar yapan Roberts,"İlk iki oyuna geri dönmek ve bu oyunları ilk kez oynadığımda hissettiğim o dehşet verici deneyimi tekrar yaratıp bunu beyaz perdeye aktarma amacındaydım. Bununla birlikte filmde, yok olmanın eşiğindeki küçük bir Amerikan kasabasının gerçekçi hikayesini günümüz seyircilerinin de kendisinden bir şeyler bulabileceği anlamlı bir şekilde anlatmak istedik." şeklinde konuştu.

    Resident Evil reboot filminin 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor ancak şu an için kesin tarih belli değil. Capcom ve yapımcı Constantin Film yeni filmle birlikte uzun bir serinin temellerini atmak istiyor. Ancak bu sefer 2001-2016 arasında yayınlanan Milla Jovovich'li önceki seriye göre oyunlara daha bağlı bir evren yaratma hedefi var.



    https://deadline.com/2020/10/resident-evil-reboot-kaya-scodelario-robbie-amell-hannah-john-kamen-origin-story-1234591729/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
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    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mu5tafa (mustafa kök) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Sarışın leon s kennedy yi esmer hindistanlıya oynatmak tam netflix e göre.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    mastella16 1 hf.
    bence resident evil'in her serisi iyi!
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    lucifered 2 hf.
    Kafamızda oluşan algıyı tamamen yıkan bir kadro oldu bu. Hayran kitlesinin alışması bayağı müddet alacak
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    DH Misafiri 2 hf.
    RE film serisi boktan olsada oyun karakterlerini canlandıran oyuncu seçimleri iyiydi <br /><br />Yeni seri açıklanınca Leon için Jensen ackles Chris için Stephen amell gbi karekterlere yakışır üstesinden gelir dediğim oyuncular yerine bu alakasız oyuncuları seçmek neyin kafası<br /><br />Hele o Leon için seçilen hem karekterden soğutur hem film den
    Yanıtla +1
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    thend 2 hf.
    ulan kızı ada wong u oynayacak sanmıştım.. jill ne alaka ya? bir de Leon seçimi çok kötü
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    tabi herkesin görüşü farklı fakat mila olmayan resident evil, arnoldsız terminatör, silvestersız rambo yada safiyesiz faik gibi olur.

    tabi resident evil serisi ilk iki filmi güzeldi ve sonraki filmlerin kalitesi sürekli düşerek ilerledi. güzel bir senaryo ile belki serideki kötü filmleri unutturur.
    Yanıtla +2
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf.
    Jill ile hannah ne alaka ya
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf.
    katranı kaynatsan olurmu şeker cinsini sevdiğim cinsine çeker.

    o nasıl oyuncu seçimi Claire Redfield, Jill Valentine şaka gibi.. bir de açıklama yapmış serinin oyunlarına bağlı kalacaz diye.. jill esmer mi ? yada siyahi mi ? jill'in oyundaki haline bak burada bize sunduğun oyuncaya bak.

    önceki seride bize alice diye bi karakter verip süper güçlerle donatıp filmin taaa koydular. ( millayı çok severim bu arada ) Burada ise bize saçma sapan karakterleri canlandıracak oyuncular sunarak filmin geçmişini sevecekler.
    Yanıtla +1
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Sarışın leon s kennedy yi esmer hindistanlıya oynatmak tam netflix e göre.
    Yanıtla +7
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    netüfülüx yapıyorsa gay zombi olayı çok yenilikçi olur. kesinlikle gay zombi tutar..
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf.
    Çöp film serisin den çok daha güzel yapın milla jovovich denen oyuncu kanserin den kurtuluyoruz çok şükür
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