Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Sevilen oyun serisi Resident Evil yepyeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüş yapıyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre, Resident Evil reboot projesi için hazırlıklar resmen başlamış durumda. Yeni filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosu şimdiden belli olmuş durumda.

Her şeyin başladığı yıl, 1998'e geri dönüş

Yeni Resident Evil serisinin yapımcıları özellikle de oyunların hikayesine bağlılık konusuna çok büyük önem veriyor. Filmin 1998 yılında Raccoon City'de geçeceği ve serinin ilk iki oyunun hikayesine odaklanacağı belirtildi. Ayrıca filmin başrollerinde de tamamıyla oyunların ünlü karakterleri yer alacak.

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Oyuncu kadrosu şöyle:

Kaya Scodelario (Claire Redfield)

Hannah John-Kamen (Jill Valentine)

Robbie Amell (Chris Redfield)

Avan Jogia (Leon S. Kennedy)

Tom Hopper (Albert Wesker)

Neal McDonough (William Birkin)

Yeni Resident Evil filminde senarist ve yönetmen koltuğunda Johannes Roberts (47 Meters Down) oturuyor. Filmle ilgili bazı açıklamalar yapan Roberts,"İlk iki oyuna geri dönmek ve bu oyunları ilk kez oynadığımda hissettiğim o dehşet verici deneyimi tekrar yaratıp bunu beyaz perdeye aktarma amacındaydım. Bununla birlikte filmde, yok olmanın eşiğindeki küçük bir Amerikan kasabasının gerçekçi hikayesini günümüz seyircilerinin de kendisinden bir şeyler bulabileceği anlamlı bir şekilde anlatmak istedik." şeklinde konuştu.

Resident Evil reboot filminin 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor ancak şu an için kesin tarih belli değil. Capcom ve yapımcı Constantin Film yeni filmle birlikte uzun bir serinin temellerini atmak istiyor. Ancak bu sefer 2001-2016 arasında yayınlanan Milla Jovovich'li önceki seriye göre oyunlara daha bağlı bir evren yaratma hedefi var.

https://deadline.com/2020/10/resident-evil-reboot-kaya-scodelario-robbie-amell-hannah-john-kamen-origin-story-1234591729/

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