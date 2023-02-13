Yeni Samsung telefonlar, daha çevre dostu olacak

Şu anda birçok Samsung telefonun üretiminde okyanusa karışan plastik ve %80 oranında geri dönüştürülmüş PET film gibi geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Şirket, 2050 yılına kadar telefonlarında %100 geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor.
Samsung MX Mekanik Ar-Ge ekibinin başında olan isim Park Sung-sun, “Bu kararımızın çevre üzerinde ne gibi bir etkisinin olabileceğini sorgulayabilirsiniz ancak Samsung’un geniş ürün portföyü göz önüne alındığında bu, önemli bir ölçü. Bunun her kullanıcıya küçük ama anlamlı yansımaları olabileceğini düşünüyoruz.” diyor.
Galaxy S23 Ultra, Samsung’un şimdiye kadarki en çevre dostu akıllı telefonu. Telefonda %80 oranında geri dönüştürülmüş PET film, %22 oranında geri dönüştürülmüş cam, %20 oranında okyanusa giden plastik malzeme kullanılmış. S23 serisinde 12, S22 serisinde 6 dahili bileşen için geri dönüştürülmüş plastik kullanılmış. Samsung’un altın ve kobalt gibi nadir materyallerin geri dönüşümünü artırmak için markalar ve iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah