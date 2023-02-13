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    Yeni Samsung telefonlar, daha çevre dostu olacak

    Samsung, Galaxy S23'ün en çevre dostu akıllı telefon modelleri olduğunu söylemişti. Şirket, gelecek ürünlerinde çevreye etkiyi daha da azaltmayı hedefliyor.     
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    samsung telefonlar geri dönüştürülmüş plastik %100 Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıldan beri özellikle akıllı telefon ve ev aletlerinde çevre dostu materyaller kullanıyor. Şirket, çevresel etkiyi azaltmak için ürünlerinde geri dönüştürülmüş plastik ve başka doğa dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini duyurdu.

    Şu anda birçok Samsung telefonun üretiminde okyanusa karışan plastik ve %80 oranında geri dönüştürülmüş PET film gibi geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Şirket, 2050 yılına kadar telefonlarında %100 geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor.

    Samsung MX Mekanik Ar-Ge ekibinin başında olan isim Park Sung-sun, “Bu kararımızın çevre üzerinde ne gibi bir etkisinin olabileceğini sorgulayabilirsiniz ancak Samsung’un geniş ürün portföyü göz önüne alındığında bu, önemli bir ölçü. Bunun her kullanıcıya küçük ama anlamlı yansımaları olabileceğini düşünüyoruz.” diyor.

    Galaxy S23 Ultra, Samsung’un şimdiye kadarki en çevre dostu akıllı telefonu. Telefonda %80 oranında geri dönüştürülmüş PET film, %22 oranında geri dönüştürülmüş cam, %20 oranında okyanusa giden plastik malzeme kullanılmış. S23 serisinde 12, S22 serisinde 6 dahili bileşen için geri dönüştürülmüş plastik kullanılmış. Samsung’un altın ve kobalt gibi nadir materyallerin geri dönüşümünü artırmak için markalar ve iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 12 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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