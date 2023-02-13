Yeni Samsung telefonlar, daha çevre dostu olacak

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıldan beri özellikle akıllı telefon ve ev aletlerinde çevre dostu materyaller kullanıyor. Şirket, çevresel etkiyi azaltmak için ürünlerinde geri dönüştürülmüş plastik ve başka doğa dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini duyurdu.

Galaxy S23 Ultra, dünyanın en hızlı Android telefonu oldu 3 gün önce eklendi

Şu anda birçok Samsung telefonun üretiminde okyanusa karışan plastik ve %80 oranında geri dönüştürülmüş PET film gibi geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Şirket, 2050 yılına kadar telefonlarında %100 geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedefliyor.

Samsung MX Mekanik Ar-Ge ekibinin başında olan isim Park Sung-sun, “Bu kararımızın çevre üzerinde ne gibi bir etkisinin olabileceğini sorgulayabilirsiniz ancak Samsung’un geniş ürün portföyü göz önüne alındığında bu, önemli bir ölçü. Bunun her kullanıcıya küçük ama anlamlı yansımaları olabileceğini düşünüyoruz.” diyor.

Galaxy S23 Ultra, Samsung’un şimdiye kadarki en çevre dostu akıllı telefonu. Telefonda %80 oranında geri dönüştürülmüş PET film, %22 oranında geri dönüştürülmüş cam, %20 oranında okyanusa giden plastik malzeme kullanılmış. S23 serisinde 12, S22 serisinde 6 dahili bileşen için geri dönüştürülmüş plastik kullanılmış. Samsung’un altın ve kobalt gibi nadir materyallerin geri dönüşümünü artırmak için markalar ve iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

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