Redmi'den 2023 satış rekoru: Redmi Note 12 Turbo, saniyeler içinde tükendi!

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Turbo, dün Çin’de resmî olarak tanıtıldı. Dünyanın ilk Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcili telefonu ve aynı zamanda en güçlü Redmi Note serisi telefon. Telefonun fiyatı da oldukça uygun; o kadar uygun ki, daha 24 saat geçmeden 1TB’lık modelin stokları tükendi.

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1TB'lık model saniyeler içinde tükendi!

Redmi, telefonun satışa sunulmasından sadece birkaç saat sonra ilk satış performansını açıkladı. Şirket, Redmi Note 12 Turbo 1TB modelinin (Harry Potter sürümüyle birlikte) oldukça kısa bir sürede tükendiğini paylaştı. Redmi Note 12 Turbo, Çin’in önde gelen e-ticaret platformlarında en çok satan akıllı telefon oldu. Marka, kaç adet satıldığı bilgisini paylaşmadı.

Redmi Note 12 Turbo, şu anda piyasayadaki en ucuz 1TB depolama alanına sahip telefon. Yaklaşık 380 dolar lansmana özel fiyatlandırma olsa da sonrasında da 405 dolar civarında satılacak.

Redmi Note 12 Turbo’nun Çin dışında pazarlarda Poco F5 olarak satılması bekleniyor.

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Yeni satış rekoru: Redmi Note 12 Turbo, saniyeler içinde tükendi!