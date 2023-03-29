Redmi'den 2023 satış rekoru: Redmi Note 12 Turbo, saniyeler içinde tükendi!

1TB'lık model saniyeler içinde tükendi!
Redmi, telefonun satışa sunulmasından sadece birkaç saat sonra ilk satış performansını açıkladı. Şirket, Redmi Note 12 Turbo 1TB modelinin (Harry Potter sürümüyle birlikte) oldukça kısa bir sürede tükendiğini paylaştı. Redmi Note 12 Turbo, Çin’in önde gelen e-ticaret platformlarında en çok satan akıllı telefon oldu. Marka, kaç adet satıldığı bilgisini paylaşmadı.
Redmi Note 12 Turbo, şu anda piyasayadaki en ucuz 1TB depolama alanına sahip telefon. Yaklaşık 380 dolar lansmana özel fiyatlandırma olsa da sonrasında da 405 dolar civarında satılacak.
Redmi Note 12 Turbo’nun Çin dışında pazarlarda Poco F5 olarak satılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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