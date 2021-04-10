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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Star Trek filminin vizyon tarihi belli oldu

    Yeni Star Trek filmi 2023 yılıında sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetmeni gibi detaylar şu an için belli değil.
    10 Nisan 2021, 13:15 (Güncellendi, 4 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Star Trek filminin vizyon tarihi belli oldu
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    Star Trek serisi uzun bir aranın ardından tekrar beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Paramount'un yaptığı açıklamaya göre bir sonraki Star Trek filmi 2023'te sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi şu anda 9 Haziran 2023 olarak ayarlanmış durumda.

    Yeni Star Trek filminin detaylarıyla ilgili şu anda hiçbir bilgimiz yok. Filmin yepyeni bir oyuncu kadrosu ve hikayeyle gelmesi bekleniyor. Beyaz perdedeki son filmlerin gişede beklentileri karşılayamaması nedeniyle Paramount, Star Trek için bir süredir yeni planlar yapıyordu.

    Yeni Star Trek filmi için geçtiğimiz yıllarda birden fazla proje ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi ve belki de en heyecan verici olanı Quentin Tarantino'nun yöneteceği R-Rated (+18) Star Trek filmiydi. Ancak Tarantino'nun bu projesi 2019'da açıklanmayan sebepler nedeniyle iptal edildi.

    Paramount geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Star Trek: Discovery'nin yazarlarından olan Kalinda Vazquez'in yeni bir Star Trek filmi için senaryo hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Vazquez'in yeni projesi 2023 yılında yayınlanacak olan Star Trek filmiyle aynı mı şu anda bilinmiyor.



    https://www.engadget.com/star-trek-movie-2023-paramount-pictures-schedule-190520920.html
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Of star trek mi? Star wars daha güzel
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    profecco 3 gün ( Mesaj Silindi )
    5 orijinal Star Trek dizisini herkese tavsiye ederim. Ufuk genişleten güzel yapımlar. İçlerinde en iyisi "Star Trek Deep Space Nine"dı bu arada.
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    RocK__StaR (İlker Temiz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix alma sebebim star trek
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Farklılar bayağı film dediğin hızlıca işliyor geçiyor bayağı aksiyon ağırlıklı.



    Dizi ise duygusal yönleri var konuyu yavaş işliyor ve bir sürü yan hikaye barındırıyor.



    Bence dizi en iyisi idi. Bayağı yeni şey gördük Star Trek evreninde ve çok güzel işlemişlerdi.
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    absamet (sems sems) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Netfilx'teki Star Trek dizisi şahsen bu film serisinden daha güzel.
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    H hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi ) absamet
    ilk yeni nesil startreki bunların filmi ile sevdim sonrası diziyi izledim yeni bitirdim ama filmi daha güzel bütçe farkı var tabi dizi 3 sezonda hakkını vermeye başladı.yani ikiside güzel.hep farklı maceralar olması lazım yoksa kısır döngüde kalıyorlar.
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