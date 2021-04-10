Yeni Star Trek filminin vizyon tarihi belli oldu

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Star Trek serisi uzun bir aranın ardından tekrar beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı stüdyo Paramount'un yaptığı açıklamaya göre bir sonraki Star Trek filmi 2023'te sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi şu anda 9 Haziran 2023 olarak ayarlanmış durumda.

Yeni Star Trek filminin detaylarıyla ilgili şu anda hiçbir bilgimiz yok. Filmin yepyeni bir oyuncu kadrosu ve hikayeyle gelmesi bekleniyor. Beyaz perdedeki son filmlerin gişede beklentileri karşılayamaması nedeniyle Paramount, Star Trek için bir süredir yeni planlar yapıyordu.

Yeni Star Trek filmi için geçtiğimiz yıllarda birden fazla proje ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi ve belki de en heyecan verici olanı Quentin Tarantino'nun yöneteceği R-Rated (+18) Star Trek filmiydi. Ancak Tarantino'nun bu projesi 2019'da açıklanmayan sebepler nedeniyle iptal edildi.

Paramount geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Star Trek: Discovery'nin yazarlarından olan Kalinda Vazquez'in yeni bir Star Trek filmi için senaryo hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Vazquez'in yeni projesi 2023 yılında yayınlanacak olan Star Trek filmiyle aynı mı şu anda bilinmiyor.

https://www.engadget.com/star-trek-movie-2023-paramount-pictures-schedule-190520920.html

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