Yeni Star Trek filminin vizyon tarihi belli oldu

PlayStation, Uncharted ve God of War gibi popüler serilerini mobil cihazlara getirmeyi planlıyor

Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı

Bitcoin ATM’lerinin sayısı her geçen gün artıyor

Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000

Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı