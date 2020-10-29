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    Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

    Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri bugün itibarıyla resmen başladı. Hafta sonu boyunca sürecek olan kampanyada onlarca yüksek kalite oyun indirime girmiş durumda.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,3b
    57
    10
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler
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    Valve, bir süredir merakla beklenen Cadılar Bayramı indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplam beş gün sürecek olan indirimler 2 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

    Cadılar Bayramı indirimleri elbette Yaz İndirimleri veya Kış İndirimleri gibi geniş ölçekli bir kampanya değil. Teması Cadılar Bayramı olduğu için genellikle korku/gerilim oyunları indirime girmiş durumda. Resident Evil 2, Vampyr, Hunt: Showdown gibi popüler yapımlarda önemli indirimler dikkat çekiyor. Bu tarz oyunlar haricinde ayrıca The Witcher 3: Wild HuntGTA VEuro Truck Simulator gibi oyunlarda da indirimler var.

    Steam indirimlerinin tamamına buradan, Cadılar Bayramı özel sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

    • Resident Evil 2 %60 indirimle 71,60 TL
    • Resident Evil 3 %50 indirimle 129,50 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
    • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %82 indirimle 66,11 TL
    • Doom Eternal %50 indirimle 99,50 TL
    • A Plague Tale: Innocence %66 indirimle 44,20 TL
    • Alien Isolation %75 indirimle 14,75 TL
    • Metro Last Light Redux %80 indirimle 6,20 TL
    • Call of Cthulhu %70 indirimle 42,00 TL
    • Control Ultimate Edition %30 indirimle 146,30 TL
    • Vampyr %70 indirimle 57,00 TL
    • Hitman 2 - Gold Edition %70 indirimle 43,20 TL
    • Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL
    • The Evil Within 2 %50 indirimle 67,00 TL
    • Outlast 2 %80 indirimle 10,00 TL
    • Rainbow Six Siege %60 indirimle 35,60 TL
    • Dead by Daylight %60 indirimle 12,40 TL
    • Dying Light %66 indirimle 20,39 TL
    • Dead Space 2 %75 indirimle 32,25 TL
    • Little Nightmares %80 indirimle 6,20 TL
    • Left 4 Dead 2 %80 indirimle 3,70 TL
    • Hearts of Iron IV %75 indirimle 14,75 TL
    • Euro Truck Simulator 2 %75 indirimle 9,75 TL
    • Far Cry New Dawn %75 indirimle 49,75 TL
    • Dragon Age Inquisition %75 indirimle 69,99 TL
    • Terraria %50 indirimle 9,00 TL
    • Black Mesa %50 indirimle 15,50 TL
    • Hellblade Senua's Sacrife %75 indirimle 12,25 TL


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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    eerdaalll0001. (burak erdal) 23 dk.
    Resident evilden hangisi alınır acaba
    Yanıtla
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    kingsix (Murat Arman) 24 dk.
    Satilmayinca yap indirimi gitsin yemez💪
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    Galatas4ray (ENVER A.) 27 dk.
    Yıllardır değişmedi bu liste😃
    Yanıtla +1
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 28 dk.
    Sabredin epic hepsini indirimle verecektir☺️☺️
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa.
    Şaka mı oyun mu?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    Aynı oyunları ısıtıp ısıtıp indirime koymaya devam. Epic'in bedavaya verdiği oyunlara bak bir de Steam'in indirimle sattığı oyunlara.

    "Left 4 Dead 2
    Euro Truck Simulator 2
    The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
    Hearts of Iron IV"
    Yanıtla +2
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    WienerWald (AD ) 1 sa.
    Hala witcher oynamayan varsa yumulsun
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