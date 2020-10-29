Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

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Valve, bir süredir merakla beklenen Cadılar Bayramı indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplam beş gün sürecek olan indirimler 2 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Cadılar Bayramı indirimleri elbette Yaz İndirimleri veya Kış İndirimleri gibi geniş ölçekli bir kampanya değil. Teması Cadılar Bayramı olduğu için genellikle korku/gerilim oyunları indirime girmiş durumda. Resident Evil 2, Vampyr, Hunt: Showdown gibi popüler yapımlarda önemli indirimler dikkat çekiyor. Bu tarz oyunlar haricinde ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt, GTA V, Euro Truck Simulator gibi oyunlarda da indirimler var.

Steam indirimlerinin tamamına buradan, Cadılar Bayramı özel sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Resident Evil 2 %60 indirimle 71,60 TL

%60 indirimle Resident Evil 3 %50 indirimle 129,50 TL

%50 indirimle The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL

%70 indirimle Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %82 indirimle 66,11 TL

%82 indirimle Doom Eternal %50 indirimle 99,50 TL

%50 indirimle A Plague Tale: Innocence %66 indirimle 44,20 TL

%66 indirimle Alien Isolation %75 indirimle 14,75 TL

%75 indirimle Metro Last Light Redux %80 indirimle 6,20 TL

%80 indirimle Call of Cthulhu %70 indirimle 42,00 TL

%70 indirimle Control Ultimate Edition %30 indirimle 146,30 TL

%30 indirimle Vampyr %70 indirimle 57,00 TL

%70 indirimle Hitman 2 - Gold Edition %70 indirimle 43,20 TL

%70 indirimle Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL

%30 indirimle The Evil Within 2 %50 indirimle 67,00 TL

%50 indirimle Outlast 2 %80 indirimle 10,00 TL

%80 indirimle Rainbow Six Siege %60 indirimle 35,60 TL

%60 indirimle Dead by Daylight %60 indirimle 12,40 TL

%60 indirimle Dying Light %66 indirimle 20,39 TL

%66 indirimle Dead Space 2 %75 indirimle 32,25 TL

%75 indirimle Little Nightmares %80 indirimle 6,20 TL

%80 indirimle Left 4 Dead 2 %80 indirimle 3,70 TL

%80 indirimle Hearts of Iron IV %75 indirimle 14,75 TL

Euro Truck Simulator 2 %75 indirimle 9,75 TL

%75 indirimle Far Cry New Dawn %75 indirimle 49,75 TL

%75 indirimle Dragon Age Inquisition %75 indirimle 69,99 TL

%75 indirimle Terraria %50 indirimle 9,00 TL

%50 indirimle Black Mesa %50 indirimle 15,50 TL

%50 indirimle Hellblade Senua's Sacrife %75 indirimle 12,25 TL

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