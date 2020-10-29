Yeni Steam indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

Valve, bir süredir merakla beklenen Cadılar Bayramı indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplam beş gün sürecek olan indirimler 2 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.
Cadılar Bayramı indirimleri elbette Yaz İndirimleri veya Kış İndirimleri gibi geniş ölçekli bir kampanya değil. Teması Cadılar Bayramı olduğu için genellikle korku/gerilim oyunları indirime girmiş durumda. Resident Evil 2, Vampyr, Hunt: Showdown gibi popüler yapımlarda önemli indirimler dikkat çekiyor. Bu tarz oyunlar haricinde ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt, GTA V, Euro Truck Simulator gibi oyunlarda da indirimler var.
Steam indirimlerinin tamamına buradan, Cadılar Bayramı özel sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
- Resident Evil 2 %60 indirimle 71,60 TL
- Resident Evil 3 %50 indirimle 129,50 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition %70 indirimle 22,49 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition %82 indirimle 66,11 TL
- Doom Eternal %50 indirimle 99,50 TL
- A Plague Tale: Innocence %66 indirimle 44,20 TL
- Alien Isolation %75 indirimle 14,75 TL
- Metro Last Light Redux %80 indirimle 6,20 TL
- Call of Cthulhu %70 indirimle 42,00 TL
- Control Ultimate Edition %30 indirimle 146,30 TL
- Vampyr %70 indirimle 57,00 TL
- Hitman 2 - Gold Edition %70 indirimle 43,20 TL
- Hunt: Showdown %30 indirimle 76,30 TL
- The Evil Within 2 %50 indirimle 67,00 TL
- Outlast 2 %80 indirimle 10,00 TL
- Rainbow Six Siege %60 indirimle 35,60 TL
- Dead by Daylight %60 indirimle 12,40 TL
- Dying Light %66 indirimle 20,39 TL
- Dead Space 2 %75 indirimle 32,25 TL
- Little Nightmares %80 indirimle 6,20 TL
- Left 4 Dead 2 %80 indirimle 3,70 TL
- Hearts of Iron IV %75 indirimle 14,75 TL
- Euro Truck Simulator 2 %75 indirimle 9,75 TL
- Far Cry New Dawn %75 indirimle 49,75 TL
- Dragon Age Inquisition %75 indirimle 69,99 TL
- Terraria %50 indirimle 9,00 TL
- Black Mesa %50 indirimle 15,50 TL
- Hellblade Senua's Sacrife %75 indirimle 12,25 TL
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En gerçekçi yapay et
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
"Left 4 Dead 2
Euro Truck Simulator 2
The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
Hearts of Iron IV"