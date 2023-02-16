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    Yeni sürücü güncellemesi AMD Radeon RX 6000’e radikal performans artışı getiriyor

    AMD’nin yayınladığı yeni sürücü güncellemesi AMD Radeon RX 6000 kartlarına adeta doping etkisi yarattı. Aktarılanlara göre kartların ışın izleme performansı radikal şekilde artıyor.
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    Yeni sürücü güncellemesi AMD Radeon RX 6000’e doping etkisi yaptı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Radeon Software: Adrenalin Edition Driver 23.2.1 sürücüleri, 3DMark DXR testinde Radeon RX 6000 ekran kartlarının ışın izleme performansına büyük bir gelişme getiriyor.

    Radeon RX 6000 serisi kartlara sahip olanlar AMD tarafından iki ayı aşkın bir süredir yeni sürücü güncellemesi bekliyordu. Ancak görünüşe göre AMD, bu uzun süreli bekleyişi unutturacak cinsten bir performans kazanımı vadediyor. Özellikle ışın izleme testlerinde bazı önemli performans artışları elde edilmiş gibi görünüyor.

    Radeon RX 6000 serisine sürücü dopingi

    Bir kullanıcı Radeon RX 6800 XT üzerinde yaptığı testlerde 3DMark DirectX Raytracing performansının 26,20 FPS'den 36,20 FPS'ye yükseldiğini paylaştı. Dolayısıyla sentetik testlerde yeni Software: Adrenalin Edition Driver 23.2.1 sürücüler neredeyse yüzde 40’a varan RT performans artışı getiriyor.

    Bu arada kullanıcı FSR2 etkinken 1440p'de 59 FPS aldığı Dying Light 2 gibi oyunlarda da yeni sürücünün performansını test etti. En son sürücülerle kart, aynı grafik yapılandırmasında ve aynı sahnede 72 FPS elde ediyor. Burada da yüzde 22’ik bir performans artışı söz konusu.

    Yeni sürücü güncellemesi AMD Radeon RX 6000’e doping etkisi yaptı Tam Boyutta Gör

    AMD, Radeon RX 6000 serisi kartlarda ışın izlemede gerçekten büyük bir performans artışı elde ederse bu, kart sahipleri için oldukça iyi bir sonuç olacaktır. Ancak belirtmekte fayda var, yapılan testlerin kapsamı son derece dar ve her oyunda böyle bir performans artışının olmayabileceği unutulmamalı. Zira AMD, sürücü sayfasında böyle radikal bir performans artışından bahsetmiyor. Zira AMD'nin resmi rakamları son iki güncelleme arasındaki performans kazanımını yüzde 1 ila yüzde 18 olarak belirtiyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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