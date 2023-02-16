Yeni sürücü güncellemesi AMD Radeon RX 6000’e radikal performans artışı getiriyor

Radeon RX 6000 serisi kartlara sahip olanlar AMD tarafından iki ayı aşkın bir süredir yeni sürücü güncellemesi bekliyordu. Ancak görünüşe göre AMD, bu uzun süreli bekleyişi unutturacak cinsten bir performans kazanımı vadediyor. Özellikle ışın izleme testlerinde bazı önemli performans artışları elde edilmiş gibi görünüyor.

Radeon RX 6000 serisine sürücü dopingi

Bir kullanıcı Radeon RX 6800 XT üzerinde yaptığı testlerde 3DMark DirectX Raytracing performansının 26,20 FPS'den 36,20 FPS'ye yükseldiğini paylaştı. Dolayısıyla sentetik testlerde yeni Software: Adrenalin Edition Driver 23.2.1 sürücüler neredeyse yüzde 40’a varan RT performans artışı getiriyor.

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Bu arada kullanıcı FSR2 etkinken 1440p'de 59 FPS aldığı Dying Light 2 gibi oyunlarda da yeni sürücünün performansını test etti. En son sürücülerle kart, aynı grafik yapılandırmasında ve aynı sahnede 72 FPS elde ediyor. Burada da yüzde 22’ik bir performans artışı söz konusu.

Tam Boyutta Gör

AMD, Radeon RX 6000 serisi kartlarda ışın izlemede gerçekten büyük bir performans artışı elde ederse bu, kart sahipleri için oldukça iyi bir sonuç olacaktır. Ancak belirtmekte fayda var, yapılan testlerin kapsamı son derece dar ve her oyunda böyle bir performans artışının olmayabileceği unutulmamalı. Zira AMD, sürücü sayfasında böyle radikal bir performans artışından bahsetmiyor. Zira AMD'nin resmi rakamları son iki güncelleme arasındaki performans kazanımını yüzde 1 ila yüzde 18 olarak belirtiyor.

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Yeni sürücü güncellemesi AMD Radeon RX 6000’e doping etkisi yaptı