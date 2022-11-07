Playstation 5 Slim’in 2023’ün üçüncü çeyreğinde çıkacağı iddia ediliyor

Tam Boyutta Gör 2020 yılının sonunda başlayan yeni nesil konsol furyası, aradan neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Xbox Series X ve Series S konsolları küresel olarak kolayca satın alınabilir olsa da Playstation 5, hala ciddi stok problemleri çekiyor. 2023 yılında üretimi arttırmayı planlayan Sony, PS5 sistemini yeniden tasarlamayı düşünüyor.

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İsmi Playstation 5 Slim olmayacak

Hem Xbox Series X hem de Playstation 5 muhteşem performanslarının getirisi olarak ciddi hacimlere sahip ancak PS5 sisteminin alışılmadık tasarımı ve devasa boyutu, konsolun en büyük eleştiri kaynaklarından biri. The Leak’ten gelen bilgilere göre Japon teknoloji devi Sony, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yeniden tasarlanmış ve ince bir PS5 piyasaya sürecek. Ancak kaynak, bu sistemin PS5 slim olarak adlandırılmayacağını düşünüyor.

Daha az enerji tüketecek

Tam Boyutta Gör Sony, konsolu daha ince ve kompakt yapmak için fabrikasyon sürecinde değişikliğe gidecek. Firma, standart konsolda 7nm sürecinde üretilen işlemciye yer vermişti ancak geçtiğimiz aylarda üretilen sistemler bu işlemciyi 6nm sürecinde üretilen işlemciyle değiştirmişti. 6nm sürecinde üretilen PS5 sistemleri, aynı tasarıma sahip olduğu için Sony, büyük ihtimal yenilenmiş sistemde 5 veya 4nm sürecinde üretilen bir işlemci kullanacak. Fabrikasyon sürecinde yapılacak olan bu önemli değişiklik yeni PS5 sistemlerinin daha az ısınmasına ve daha az enerji tüketmesine de izin verecek.

Sony’nin yeni tasarım ile konsolun herhangi bir stand olmadan yan durmasını da istiyor bu nedenle yeni PS5’in önceki versiyondan bir hayli farklı olacağı düşünülüyor. The Leak tarafından gelen iddiaların ardından oyun dünyasındaki önemli isimlerden Tom Henderson, iddiaları doğruladı ve konsolun 2023 yılında geleceğini belirtti. İsmi ne olursa olsun, gelecek senenin sonlarına doğru daha ince bir PS5 görmemiz bir hayli mümkün gözüküyor.

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Yeni tasarıma sahip PS5 2023'ün sonlarına doğru satışa çıkabilir