Playstation 5 Slim’in 2023’ün üçüncü çeyreğinde çıkacağı iddia ediliyor

İsmi Playstation 5 Slim olmayacak
Hem Xbox Series X hem de Playstation 5 muhteşem performanslarının getirisi olarak ciddi hacimlere sahip ancak PS5 sisteminin alışılmadık tasarımı ve devasa boyutu, konsolun en büyük eleştiri kaynaklarından biri. The Leak’ten gelen bilgilere göre Japon teknoloji devi Sony, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yeniden tasarlanmış ve ince bir PS5 piyasaya sürecek. Ancak kaynak, bu sistemin PS5 slim olarak adlandırılmayacağını düşünüyor.
Daha az enerji tüketecek
Sony’nin yeni tasarım ile konsolun herhangi bir stand olmadan yan durmasını da istiyor bu nedenle yeni PS5’in önceki versiyondan bir hayli farklı olacağı düşünülüyor. The Leak tarafından gelen iddiaların ardından oyun dünyasındaki önemli isimlerden Tom Henderson, iddiaları doğruladı ve konsolun 2023 yılında geleceğini belirtti. İsmi ne olursa olsun, gelecek senenin sonlarına doğru daha ince bir PS5 görmemiz bir hayli mümkün gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence