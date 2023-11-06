Yeni Playstation 5 Slim söküldü: Konsol ne gibi farklılıklar sunuyor?

Tam Boyutta Gör Sony'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Playstation 5 Slim'in ilk söküm videosu geldi. Youtuber Dave2D yeni konsolun içini açarak iç parçalarını, sıcaklık ve güç tüketimi değerlerini izleyicileriyle paylaştı.

Playstation 5 Slim'in farkları neler?

Orjinal Playstation 5 ile kıyaslanan PS5 Slim'in boyut ve yapısal farklılıkları videoda net olarak görülüyor. Konsolun tornavida kullanmadan kolaylıkla sökülebilen yeni disk sürücüsü, alt tarafı mat üst tarafı parlak olan iki parçalı kapağı dikkat çekiyor.

AMD güçlü geliyor! Radeon RX 7900M test edildi 15 sa. önce eklendi

Aynı zamanda konsola 8 saatlik stres testi uygulayan Youtuber iki konsol arasında sıcaklık farkının olmadığını tespit etti. Orjinal Playstation 5, 7nm işlemciyle gelirken yeni konsolda biraz daha iyileştirilmiş 6nm süreciyle üretilmiş çiplere sahip. Buna rağmen test edilen üç oyunda güç tüketimi açısından pek bir görülmüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.