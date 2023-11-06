Yeni Playstation 5 Slim söküldü: Konsol ne gibi farklılıklar sunuyor?

Playstation 5 Slim'in farkları neler?
Orjinal Playstation 5 ile kıyaslanan PS5 Slim'in boyut ve yapısal farklılıkları videoda net olarak görülüyor. Konsolun tornavida kullanmadan kolaylıkla sökülebilen yeni disk sürücüsü, alt tarafı mat üst tarafı parlak olan iki parçalı kapağı dikkat çekiyor.
Aynı zamanda konsola 8 saatlik stres testi uygulayan Youtuber iki konsol arasında sıcaklık farkının olmadığını tespit etti. Orjinal Playstation 5, 7nm işlemciyle gelirken yeni konsolda biraz daha iyileştirilmiş 6nm süreciyle üretilmiş çiplere sahip. Buna rağmen test edilen üç oyunda güç tüketimi açısından pek bir görülmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.