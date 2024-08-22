Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir

Model Y'nin 2025 versiyonu, özellikle menzil konusunda önemli iyileştirmeler sunabilir. İlk piyasaya sürüldüğünde 533 km maksimum menzili ile öne çıkan araç, bu alanda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ancak, aerodinamik ve elektronik sistemlerde yapılan revizyonlarla birlikte, yeni Model Y'nin menzilinin 560 km üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca, yenilenmiş ön tasarım, daha verimli bir hava akışı da sağlayacak. Arka tarafta ise kırmızı bir LED ışık barı bulunacak. İç kısımlarda da yine LED ambiyans aydınlatmalarına yer verilmesi bekleniyor.
Tesla, bu güncelleme ile aracın motor ve şarj sisteminde köklü değişiklikler yapmayı planlamıyor. Ancak, Performance versiyonu, Porsche Macan Turbo gibi yeni rakiplerle rekabet edebilmesi için önemli bir güç artışı alabilir.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.