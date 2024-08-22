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    Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir

    Tesla bir süredir en çok satan aracı Model Y’nin yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Kamuflajlı olarak testlerine devam edilen “Juniper” kod adlı Model Y’nin tasarımı bu şekilde olabilir.
    Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en çok satan aracı unvanına sahip Model Y otomobili için “Juniper” kod adında bir yenileme hazırlığı içerisinde. Bir süredir testleri devam eden aracın bazı kamuflajsız görüntüleri de sızmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan görsellerden yola çıkılarak “Juniper” kod adlı yeni Tesla Model Y’nin nasıl görüneceği paylaşıldı.

    Yeni Tesla Model Y tasarımı

    Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, 2025 yılında kapsamlı bir yenileme ile geri dönecek. Elektrikli SUV’un daha fazla güç, artırılmış menzil ve yenilenmiş iç tasarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Tesla'nın en önemli varlığı olan Model Y, 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir güncelleme almamıştı. Ancak, bu yeni “Juniper” revizyonuyla birlikte araç daha modern hatlara geçiş yapacak.

    Model Y'nin 2025 versiyonu, özellikle menzil konusunda önemli iyileştirmeler sunabilir. İlk piyasaya sürüldüğünde 533 km maksimum menzili ile öne çıkan araç, bu alanda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ancak, aerodinamik ve elektronik sistemlerde yapılan revizyonlarla birlikte, yeni Model Y'nin menzilinin 560 km üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca, yenilenmiş ön tasarım, daha verimli bir hava akışı da sağlayacak. Arka tarafta ise kırmızı bir LED ışık barı bulunacak. İç kısımlarda da yine LED ambiyans aydınlatmalarına yer verilmesi bekleniyor.

    Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir Tam Boyutta Gör
    Model Y'nin iç tasarımı da önemli değişikliklere uğrayacak. Model 3'teki yeni orta konsol, lüks kumaşlar ve 8.0 inçlik arka dokunmatik ekran gibi özellikler Model Y'ye de entegre edilecek. Ancak, direksiyon sinyal kontrollerinin geleneksel yöntemle mi, yoksa direksiyondan mı yapılacağı konusu belirsizliğini koruyor. Bazı söylentiler sinyal kolunun kaldırılacağı ve işlevlerin direksiyonun üstüne konulacağı yönünde.

    Tesla, bu güncelleme ile aracın motor ve şarj sisteminde köklü değişiklikler yapmayı planlamıyor. Ancak, Performance versiyonu, Porsche Macan Turbo gibi yeni rakiplerle rekabet edebilmesi için önemli bir güç artışı alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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