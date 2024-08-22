Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en çok satan aracı unvanına sahip Model Y otomobili için “Juniper” kod adında bir yenileme hazırlığı içerisinde. Bir süredir testleri devam eden aracın bazı kamuflajsız görüntüleri de sızmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan görsellerden yola çıkılarak “Juniper” kod adlı yeni Tesla Model Y’nin nasıl görüneceği paylaşıldı.

Yeni Tesla Model Y tasarımı

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y, 2025 yılında kapsamlı bir yenileme ile geri dönecek. Elektrikli SUV’un daha fazla güç, artırılmış menzil ve yenilenmiş iç tasarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Tesla'nın en önemli varlığı olan Model Y, 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir güncelleme almamıştı. Ancak, bu yeni “Juniper” revizyonuyla birlikte araç daha modern hatlara geçiş yapacak.

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Model Y'nin 2025 versiyonu, özellikle menzil konusunda önemli iyileştirmeler sunabilir. İlk piyasaya sürüldüğünde 533 km maksimum menzili ile öne çıkan araç, bu alanda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ancak, aerodinamik ve elektronik sistemlerde yapılan revizyonlarla birlikte, yeni Model Y'nin menzilinin 560 km üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca, yenilenmiş ön tasarım, daha verimli bir hava akışı da sağlayacak. Arka tarafta ise kırmızı bir LED ışık barı bulunacak. İç kısımlarda da yine LED ambiyans aydınlatmalarına yer verilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Model Y'nin iç tasarımı da önemli değişikliklere uğrayacak. Model 3'teki yeni orta konsol, lüks kumaşlar ve 8.0 inçlik arka dokunmatik ekran gibi özellikler Model Y'ye de entegre edilecek. Ancak, direksiyon sinyal kontrollerinin geleneksel yöntemle mi, yoksa direksiyondan mı yapılacağı konusu belirsizliğini koruyor. Bazı söylentiler sinyal kolunun kaldırılacağı ve işlevlerin direksiyonun üstüne konulacağı yönünde.

Tesla, bu güncelleme ile aracın motor ve şarj sisteminde köklü değişiklikler yapmayı planlamıyor. Ancak, Performance versiyonu, Porsche Macan Turbo gibi yeni rakiplerle rekabet edebilmesi için önemli bir güç artışı alabilir.

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Yeni Tesla Model Y “Juniper” bu şekilde görünebilir