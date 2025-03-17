Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Mart 2025

Mickey 17, The Electric State, Gecenin Kıyısı gibi dikkat çekici filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu mart ayının ikinci yarısı görece daha sönük geçecek olsa da vizyon takviminde dikkat çekici birkaç yapım daha bulunuyor. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da abonelerine yeni filmler sunmaya devam ediyor.

Bu Ay Bitmeden Gösterime Girecek En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Lee

Tam Boyutta Gör Lee, ünlü savaş fotoğrafçısı Lee Miller'ın gerçek hayat hikâyesini perdeye taşıyor. Filmde Lee Miller'a başarılı oyuncu Kate Winslet hayat veriyor.

Yönetmen : Ellen Kuras

: Ellen Kuras Oyuncular : Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant

: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Kate Winslet, filmde sadece güzelliğiyle değil, cesareti ve vizyonuyla da dünyayı sarsan Miller’a hayat verirken, ona Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Andy Samberg ve Josh O’Connor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Film, Miller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bir savaş muhabiri olarak yükselişini, kadınların tarih yazmadaki görünmez mücadelesini ve bir sanatçının kendi kimliğini yeniden inşa etme çabasını merkezine alıyor.

2️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)

Tam Boyutta Gör Paddington serisinin üçüncü filminde Ayı Paddington bu kez Peru'nun vahşi ormanlarında bir maceraya atılıyor.

Yönetmen : Dougal Wilson

: Dougal Wilson Oyuncular : Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel

: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.

3️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)

Tam Boyutta Gör Klasik animasyon filmlerini bir bir live-action'a uyarlayan Disney, bu kez de Snow White'ın live-action filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ne var ki bu film daha vizyona girmeden pek çok tartışmaya konu olmasıyla daha şimdiden pek çok kişiyi kızdırdı bile.

Yönetmen : Marc Webb

: Marc Webb Oyuncular : Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess

: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Filmde Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Live-action'da nasıl temsil edilecekleri tartışma konusu olan cücüler ise CGI ile hayata geçirildi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç dalga konusu oldu. Tüm bu tartışmalar ışığında vizyona girecek olan Snow White'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

4️⃣ Holland

Tam Boyutta Gör Mart ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film, ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Holland olacak.

Yönetmen : Mimi Cave

: Mimi Cave Oyuncular : Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen

: Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen Tür : Gerilim

: Gerilim Yayın Tarihi: 27 Mart - Amazon Prime Video

Nancy Vandergroot bir öğretmen ve ev hanımıdır. Lale ağaçlarıyla dolu Holland kasabasında, toplumda önemli bir yeri olan kocası ve oğluyla mükemmel bir hayatı vardır. Ancak Nancy ve bir iş arkadaşı bir sırdan şüphelenmeye başlayınca, kendilerini hayatlarındaki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfedecekleri çarpık bir hikâyenin içinde bulurlar.

5️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League

Tam Boyutta Gör DC çizgi-romanlarından uyarlanan animasyon filmlere bu ay bir yenisi daha eklenecek. Anime türündeki Batman Ninja vs. Yakuza League, bu ay Google Play ve iTunes gibi öde-izle platformlarında yayınlanacak.

Yönetmen : Junpei Mizusaki, Shinji Takagi

: Junpei Mizusaki, Shinji Takagi Tür : Anime

: Anime Yayın Tarihi: 18 Mart - VoD (Öde-İzle platformları)

2018 yapımı Batman Ninja'nın devam filmi olan Batman Ninja vs. Yakuza League'de, Gotham şehri bir kez daha yakuza benzeri bir suç örgütünün eline düşüyor. Batman'in bu kez Justice League'den esinlenen Yakuza League ile mücadele etmesi gerekiyor.

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6️⃣ Sörfçü (The Surfer)

Tam Boyutta Gör Bu ay bitmeden vizyona girecek bir diğer film de ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Surfer olacak.

Yönetmenler : Dan Berk, Robert Olsen

: Dan Berk, Robert Olsen Oyuncular : Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim

: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim Tür : Gerilim

: Gerilim Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.

7️⃣ The Life List

Tam Boyutta Gör Gençlik filmi arayanlara Netflix'in bu ay sunduğu yapım ise The Life List olacak.

Yönetmen : Adam Brooks

: Adam Brooks Oyuncular : Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton

: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yayın Tarihi: 28 Mart - Netflix

Genç bir kadın, çocukluğunda hayalini kurduğu şeyleri bir bir gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapmaya gelir. Stand-up yapmaktan profesyonel bir basketbol oyuncusuyla maç yapmaya kadar tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan genç kadın, bu yolculuğun kendisi için sürpriz bir dönüşümün kapısını araladığını fark eder.

8️⃣ Acıya Yer Yok (Novacaine)

Tam Boyutta Gör The Boys dizisinden tanıdığımız Jack Quaid'in başrolünü üstlendiği Novocaine, aksiyon ve mizahı aynı potada eritiyor.

Yönetmenler : Dan Berk, Robert Olsen

: Dan Berk, Robert Olsen Oyuncular : Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon

: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yayın Tarihi: 28 Mart - Vizyon

Sıradan bir adam olan Nate, çok nadir görülen hiç acı hissetmeme sendromundan muzdariptir. Günlük hayatında başına bir sürü iş açan bu sendrom, hayallerindeki kız kaçırılınca Nate'in en büyük silahı olur. Nate, sevdiği kızı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılırken, acı hissetmeme özelliğe adeta özel gücüne dönüşür.

9️⃣ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip

Tam Boyutta Gör Eva Longoria'nın başrolünü üstlendiği Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip, 2014 yapımı ilk filmle benzer bir hikâye anlatıyor ama bu kez hikâyenin merkezine Latin Amerikalı bir aile koyuyor.

Yönetmen : Marvin Bryan Lemus

: Marvin Bryan Lemus Oyuncular : Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chavez

: Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chavez Tür : Komedi, Aile

: Komedi, Aile Yayın Tarihi: 28 Mart - Disney+

11 yaşındaki Alexander ve ailesi, birlikte huzur dolu bir tatil geçirmek için Mexico City'ye dolu yola çıkarlar. Ancak yanlışkla lanetli bir tılsımla temas edince, ailenin tüm işleri ters gitmeye başlar. Tatil planları alt üst olan ailenin bu laneti bozmak ve her şeyi normalde döndürmek için birlikte çalışmayı öğrenmesi gerekecektir.

🔟 Zorla Güvenlik

Tam Boyutta Gör Bu ay gitmeden gösterime girecek filmlerden biri de yerli komedi Zorla Güvenlik olacak.

Yönetmen : Çaner Çetiner

: Çaner Çetiner Oyuncular : Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Aslı Bekiroğlu, Fester Abdü

: Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Aslı Bekiroğlu, Fester Abdü Tür : Komedi

: Komedi Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Aydoğan, hayatı boyunca hiç çalışmamış, bilgisayar tutkunu olan genç bir adamdır. Annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Aydoğan, yılbaşı gecesi mesaiye kaldığında kendisini hayatının en büyük macerasının içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı kadın, bir influencer ekibiyle birlikte içerik çekmek için gece alışveriş merkezine sızmıştır. Ancak alışveriş merkezindeki tek yabancılar onlar değildir. Bir grup hırsız da soygun için AVM'ye girmiştir.

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