Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Mart 2025

- Bu Ay Bitmeden Gösterime Girecek En Dikkat Çekici Filmler 🍿
- 1️⃣ Lee
- 2️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)
- 3️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)
- 4️⃣ Holland
- 5️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League
- 6️⃣ Sörfçü (The Surfer)
- 7️⃣ The Life List
- 8️⃣ Acıya Yer Yok (Novacaine)
- 9️⃣ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip
- 🔟 Zorla Güvenlik
- Yorumlar
Mickey 17, The Electric State, Gecenin Kıyısı gibi dikkat çekici filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu mart ayının ikinci yarısı görece daha sönük geçecek olsa da vizyon takviminde dikkat çekici birkaç yapım daha bulunuyor. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da abonelerine yeni filmler sunmaya devam ediyor.
Bu Ay Bitmeden Gösterime Girecek En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Lee
- Yönetmen: Ellen Kuras
- Oyuncular: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant
- Tür: Biyografi, Drama
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Kate Winslet, filmde sadece güzelliğiyle değil, cesareti ve vizyonuyla da dünyayı sarsan Miller’a hayat verirken, ona Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Andy Samberg ve Josh O’Connor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Film, Miller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bir savaş muhabiri olarak yükselişini, kadınların tarih yazmadaki görünmez mücadelesini ve bir sanatçının kendi kimliğini yeniden inşa etme çabasını merkezine alıyor.
2️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)
- Yönetmen: Dougal Wilson
- Oyuncular: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel
- Tür: Macera, Aile, Komedi
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.
3️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)
- Yönetmen: Marc Webb
- Oyuncular: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess
- Tür: Macera, Aile
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Filmde Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Live-action'da nasıl temsil edilecekleri tartışma konusu olan cücüler ise CGI ile hayata geçirildi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç dalga konusu oldu. Tüm bu tartışmalar ışığında vizyona girecek olan Snow White'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
4️⃣ Holland
- Yönetmen: Mimi Cave
- Oyuncular: Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen
- Tür: Gerilim
- Yayın Tarihi: 27 Mart - Amazon Prime Video
Nancy Vandergroot bir öğretmen ve ev hanımıdır. Lale ağaçlarıyla dolu Holland kasabasında, toplumda önemli bir yeri olan kocası ve oğluyla mükemmel bir hayatı vardır. Ancak Nancy ve bir iş arkadaşı bir sırdan şüphelenmeye başlayınca, kendilerini hayatlarındaki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfedecekleri çarpık bir hikâyenin içinde bulurlar.
5️⃣ Batman Ninja vs. Yakuza League
- Yönetmen: Junpei Mizusaki, Shinji Takagi
- Tür: Anime
- Yayın Tarihi: 18 Mart - VoD (Öde-İzle platformları)
2018 yapımı Batman Ninja'nın devam filmi olan Batman Ninja vs. Yakuza League'de, Gotham şehri bir kez daha yakuza benzeri bir suç örgütünün eline düşüyor. Batman'in bu kez Justice League'den esinlenen Yakuza League ile mücadele etmesi gerekiyor.
6️⃣ Sörfçü (The Surfer)
- Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
- Oyuncular: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim
- Tür: Gerilim
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.
7️⃣ The Life List
- Yönetmen: Adam Brooks
- Oyuncular: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton
- Tür: Romantik Komedi
- Yayın Tarihi: 28 Mart - Netflix
Genç bir kadın, çocukluğunda hayalini kurduğu şeyleri bir bir gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapmaya gelir. Stand-up yapmaktan profesyonel bir basketbol oyuncusuyla maç yapmaya kadar tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan genç kadın, bu yolculuğun kendisi için sürpriz bir dönüşümün kapısını araladığını fark eder.
8️⃣ Acıya Yer Yok (Novacaine)
- Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
- Oyuncular: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon
- Tür: Aksiyon, Komedi
- Yayın Tarihi: 28 Mart - Vizyon
Sıradan bir adam olan Nate, çok nadir görülen hiç acı hissetmeme sendromundan muzdariptir. Günlük hayatında başına bir sürü iş açan bu sendrom, hayallerindeki kız kaçırılınca Nate'in en büyük silahı olur. Nate, sevdiği kızı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılırken, acı hissetmeme özelliğe adeta özel gücüne dönüşür.
9️⃣ Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip
- Yönetmen: Marvin Bryan Lemus
- Oyuncular: Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chavez
- Tür: Komedi, Aile
- Yayın Tarihi: 28 Mart - Disney+
11 yaşındaki Alexander ve ailesi, birlikte huzur dolu bir tatil geçirmek için Mexico City'ye dolu yola çıkarlar. Ancak yanlışkla lanetli bir tılsımla temas edince, ailenin tüm işleri ters gitmeye başlar. Tatil planları alt üst olan ailenin bu laneti bozmak ve her şeyi normalde döndürmek için birlikte çalışmayı öğrenmesi gerekecektir.
🔟 Zorla Güvenlik
- Yönetmen: Çaner Çetiner
- Oyuncular: Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Aslı Bekiroğlu, Fester Abdü
- Tür: Komedi
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Aydoğan, hayatı boyunca hiç çalışmamış, bilgisayar tutkunu olan genç bir adamdır. Annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Aydoğan, yılbaşı gecesi mesaiye kaldığında kendisini hayatının en büyük macerasının içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı kadın, bir influencer ekibiyle birlikte içerik çekmek için gece alışveriş merkezine sızmıştır. Ancak alışveriş merkezindeki tek yabancılar onlar değildir. Bir grup hırsız da soygun için AVM'ye girmiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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