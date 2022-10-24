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    Toyota bZ3 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Ön tasarımıyla ailenin ilk üyesi bZ4X'e benzeyen yeni Toyota bZ3, diğer detayları, iç tasarımı ve BYD'nin ince bıçak tipi bataryalarıyla farkını ortaya koyuyor. İşte detaylar:
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    Yeni Toyota bZ3 sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Toyota, %100 elektrikli bZ (beyond zero) ailesinin ikinci üyesini bugün resmi olarak tanıttı. Çin'de tanıtılan yeni Toyota bZ3, FAW Toyota ve BYD iş birliğiyle geliştirildi. Şimdilik sadece tanıtıldığı ülkede satılacağı belirtilen bZ3'ün diğer pazarlara yönelik durumu henüz belli değil.

    Dış tasarım

    Yeni Toyota bZ3'ün dış tasarımını ilk olarak geçen yıl "bZ SDN" kod adını taşıyan konsept formunda görmüştük. Geçtiğimiz Ağustos ayında da üretim versiyonuna ilişkin ilk görseller ortaya çıkmıştı. Elektrikli bZ3'ün burun kısmı ve aydınlatmaları ilk model olan bZ4X'e benziyor. Japon üretici, tüm bZ ailesinde göreceğimiz bu tasarım detayı için çekiç başlı köpek balığından ilham almış.

    Elektrikli sedan, yüksek verimlilik açısından oldukça aerodinamik bir gövdeye sahip. 0.218 Cd sürtünme katsayısı da bunu destekliyor. Önde boydan boya uzanan LED ışık imzası ve dikey hava kanallarıyla dikkat çeken bZ3'te çift renkli jantlar ve gizli kapı kolları aerodinamik yapıya katkı sağlarken geniş çamurluklar da kaslı bir görünüm sunuyor. Burada göremesek de önceki fotoğraflardan arkada da boydan boya uzanan LED stopların bulunduğunu biliyoruz.

    İç tasarım

    Yeni Toyota bZ3 sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Toyota bZ3'ün iç mekanındaki direksiyon simidi bZ4X'tekiyle benzer ancak ondaki gibi tamamen yuvarlak değil. Dijital gösterge paneli ise ön cama doğru sürücünün uzağına yerleştirilmiş. Merkezde ise dikey yerleşimli büyük bir ekran bulunuyor ki medya, klima ve hatta bagaj kapağının açılmasından bile bu ekran sorumlu. Orta konsolda ise döner vites düğmesi, elektronik park freni ve iki tane USB Type-C girişi bulunuyor. Vites paneliyle kol dayama arasında kalan bölme tam görünmese de kablosuz şarj ünitesi olabilir.

    Saydığımız özellikler dışında elektrikli sedanın konsol ve kapı içlerinde ambiyans aydınlatması bulunuyor. Açık renk döşemelerin ferah bir ortam yarattığı iç mekandaki düz zemin ve diz mesafesi arka taraftaki yolcular için de yeterli bir alan sunuyormuş gibi görünüyor. Ayrıca arkadaki yolcuların kendi havalandırma menfezlerine, Type-C girişlerine ve koltuk ısıtma düğmelerine sahip olduğunu görmekteyiz. Açılabilir sunroof da bZ3'ün özellikleri arasında.

    600 km menzil ve diğer detaylar

    Yeni Toyota bZ3 sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Toyota bZ3, 4725 mm uzunluğa, 1835 mm genişliğe, 1475 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçüler en büyük rakiplerinden Tesla Model 3 ile oldukça benzer ancak bZ3 rakibinden 3 cm daha uzun. Elektrikli sedan, bZ4X gibi Toyota'nın e-TNGA platformunu kullanıyor ancak farklı olarak BYD'nin bataryaları ile donatılmış durumda. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak pil sağlığının 10 yıllık kullanımda bile yüzde 90 seviyelerinde olacağı iddia ediliyor.

    Toyota bZ3'ün Çin'de geçerli normlara göre 600 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Teknik detaylar henüz belli değil ancak daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının sitesinde listelenen bilgiler 135 kW ve 180 kW olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulacağını ve son hızın 160 km/s ile sınırlı olacağını gösteriyordu. Bu konuyla ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda netleşecektir.

    Fiyat henüz açıklanmadı fakat gelen haberler Toyota bZ3'ün 200.000 yuan (512 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılabileceği belirtiliyor. Elektrikli sedanın tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

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