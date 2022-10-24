Toyota bZ3 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Dış tasarım
Yeni Toyota bZ3'ün dış tasarımını ilk olarak geçen yıl "bZ SDN" kod adını taşıyan konsept formunda görmüştük. Geçtiğimiz Ağustos ayında da üretim versiyonuna ilişkin ilk görseller ortaya çıkmıştı. Elektrikli bZ3'ün burun kısmı ve aydınlatmaları ilk model olan bZ4X'e benziyor. Japon üretici, tüm bZ ailesinde göreceğimiz bu tasarım detayı için çekiç başlı köpek balığından ilham almış.
Elektrikli sedan, yüksek verimlilik açısından oldukça aerodinamik bir gövdeye sahip. 0.218 Cd sürtünme katsayısı da bunu destekliyor. Önde boydan boya uzanan LED ışık imzası ve dikey hava kanallarıyla dikkat çeken bZ3'te çift renkli jantlar ve gizli kapı kolları aerodinamik yapıya katkı sağlarken geniş çamurluklar da kaslı bir görünüm sunuyor. Burada göremesek de önceki fotoğraflardan arkada da boydan boya uzanan LED stopların bulunduğunu biliyoruz.
İç tasarım
Saydığımız özellikler dışında elektrikli sedanın konsol ve kapı içlerinde ambiyans aydınlatması bulunuyor. Açık renk döşemelerin ferah bir ortam yarattığı iç mekandaki düz zemin ve diz mesafesi arka taraftaki yolcular için de yeterli bir alan sunuyormuş gibi görünüyor. Ayrıca arkadaki yolcuların kendi havalandırma menfezlerine, Type-C girişlerine ve koltuk ısıtma düğmelerine sahip olduğunu görmekteyiz. Açılabilir sunroof da bZ3'ün özellikleri arasında.
600 km menzil ve diğer detaylar
Toyota bZ3'ün Çin'de geçerli normlara göre 600 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Teknik detaylar henüz belli değil ancak daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının sitesinde listelenen bilgiler 135 kW ve 180 kW olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunulacağını ve son hızın 160 km/s ile sınırlı olacağını gösteriyordu. Bu konuyla ilgili detaylar önümüzdeki haftalarda netleşecektir.
Fiyat henüz açıklanmadı fakat gelen haberler Toyota bZ3'ün 200.000 yuan (512 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılabileceği belirtiliyor. Elektrikli sedanın tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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