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    Toyota'nın yeni hibrit SUV'u Urban Cruiser Hyryder tanıtıldı

    Maruti Suzuki ve Toyota iş birliğiyle geliştirilen yeni hibrit SUV, Hindistan'da üretilecek ve bu ülke dışında farklı pazarlara da ihraç edilecek. İşte detaylar:  
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    Yeni Toyota Urban Cruiser Hyryder tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Toyota, kısa süre önce ipucu görsellerini paylaştığı yeni Urban Cruiser Hyryder modelini görücüye çıkardı. Maruti Suzuki ortaklığıyla geliştirilen hibrit SUV, Hindistan'da tanıtıldı ancak farklı pazarlarda da satışa sunulacak.

    Yeni Urban Cruiser Hyryder özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni hibrit SUV, isminin bir kısmını Urban Cruiser ile paylaşsa da Hyundai Creta ve Skoda Kushaq gibi modellerle rekabet için tasarlanan daha büyük bir model. Profilden baktığımızda Suzuki modellerini anımsatan aracın ön bölümünde bölünmüş far tasarımı, krom detaylar ve alt bölümdeki büyük ızgara dikkatleri üzerine çekiyor.

    Arka bölümde ise krom şeritle birbirine bağlanan ince LED stoplar ile bagaj spoyleri göze çarpıyor. Sinyal ve geri vites lambaları ise tampon kenarlarına dikey biçimde konumlandırılmış. Toyota Urban Cruiser Hyryder'ın ölçüleri (4365x1795x1635mm) yeni Suzuki S-Cross ile oldukça benzer. Bu da bizlere aynı platform üzerine inşa edilmiş olabileceğini düşündürüyor.

    Yeni Toyota Urban Cruiser Hyryder tanıtıldı: İşte özellikleri
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    İki renkli temanın karşımıza çıktığı iç mekanda 9 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital gösterge paneline yer verilmiş. Bunun dışında üst seviyelerde panoramik sunroof, ambiyans aydınlatma, head-up display, 360 derece kamera, kablosuz cep telefon şarjı, koltuk havalandırma, arka havalandırma menfezleri ve USB girişleri gibi özellikler mevcut. Güvenlik tarafında ise 6 hava yastığı bulunuyor ancak sürücü asistanları Avrupa'daki modellere kıyasla oldukça zayıf.

    İki farklı hibrit motor seçeneği

    Kaputun altında iki farklı hibrit motor seçeneği mevcut. Giriş seviyesinde Suzuki'nin 1.5 litre K-Series benzinli motoru, hafif hibrit 12V entegre marş jeneratörü (ISG) ve 6Ah lityum iyon bataryadan oluşan 'Neo Drive' ünitesi bulunuyor. 101 hp güç ve 135 Nm tork üreten sistem 5 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

    Yeni Toyota Urban Cruiser Hyryder tanıtıldı: İşte özellikleri
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    İkinci olarak da Toyota'nın kendi full hibrit sistemi karşımıza çıkıyor. Söz konusu sistem Toyota'nın 1.5 litre benzinli motoru, ISG, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha büyük bir bataryadan oluşuyor. Bu sistem de 114 hp güç ve 141 Nm tork üretiyor. Toyota, yine önden çekişli düzene sahip bu sistem ile Urban Cruiser Hyryder'ın sınıfındaki en verimli model olduğunu iddia ediyor.

    Hindistan'da üretilecek olan yeni Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hindistan'ın dışında başka pazarlara da ihraç edilecek. Fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

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