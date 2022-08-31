Volkswagen, Çin'deki SUV modellerine yeni Tavendor'u da ekledi

Volkswagen, Çin pazarındaki SUV çeşitliliğini artırıyor. Şirket kısa süre önce Volkswagen Tavendor adını verdiği yeni modelin tanıtımını gerçekleştirdi. FAW-VW iştiraki tarafından üretilecek model Çin'e özel olacak.
Yeni Volkswagen Tavendor, Alman üreticinin içten yanmalı motorlu (ICE) ve elektrikli modellerindeki tasarım detaylarını harmanlayarak bir arada sunuyor. Ön tarafta LED farların üzerinde boydan boya uzanan ışık şeridi kapılara kadar uzanıyor. Üç katmanlı panjur tasarımının ortasında aydınlatılmış logo göze çarpıyor. Alt tarafta ise hava girişlerinin şekli SUV'a sportif bir görünüm kazandırıyor.
Profilden bakıldığında siyah tavanı, sütunları ve yan aynalarıyla çift renki jantlarına uyum sağlayan Volkswagen Tavendor'un arka bölümünde de siyah renkli spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor. Bu arada, MQB Evo platformu üzerine inşa edilen SUV'un 4936 mm uzunluğa, 2015 mm genişliğe, 1756 mm yüksekliğe ve 2980 mm aks mesafesine sahip olduğunu da belirtelim.
Tavendor'un iç mekanında dış tasarımın aksine daha bilindik bir Volkswagen görüntüsü karşımıza çıkıyor. Bitişik ekranlardan oluşan panelde 10.2 inç gösterge ekranı ve 12 inç multimedya ekranı yer alıyor. Merkezdeki ekranın hemen altında havalandırma menfezleri ve kontrol düğmeleri yer alırken, geniş orta konsolda ise vites anahtarı, elektronik park freni ve mod seçici gibi düğmelerin yanı sıra USB girişleri ve depolama alanları göze çarpıyor.
ICE model olarak üretilen Volkswagen Tavendor'un kaputu altında 2.0 litre TSI dört silindirli turbo motor bulunuyor. Giriş seviyesinde 183 hp güç üreten motorun daha güçlü versiyonu ise 217 hp olarak karşımıza çıkıyor. 7 ileri DSG ile kombine edilen araç versiyona göre önden veya dört tekerlekten çekişli (4Motion) olarak satın alınabiliyor.
Yılın son çeyreğinde Çin'de satışa sunulacağı belirtilen modelin fiyatının 290.000 Yuan (42.000 dolar) civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: