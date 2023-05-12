Yeni VW Amarok Türkiye'de | 125 cc altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek - DH Oto Gündem

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde ehliyetlerin çipli hale getirilecek olması ve 125 cc altındaki motorların otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek olması gibi öne çıkan konuları konuştuk

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde ehliyetlerin çipli hale getirilecek olması ve 125 cc altındaki motorların otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek olması gibi öne çıkan konuları konuştuk.

00:00 - Ehliyetler çipli hale getirilecek

04:19 - 125 cc altındaki motorlar otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek

08:36 - Sıfır otomobil satışı için yeni düzenleme

13:22 - Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de

19:33 - Makyajlı Hyundai i20 tanıtıldı

22:44 - Türkiye'de ilk Tesla Model Y sahibine teslim edildi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.