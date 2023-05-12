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    Yeni VW Amarok Türkiye'de | 125 cc altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek - DH Oto Gündem

    DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde ehliyetlerin çipli hale getirilecek olması ve 125 cc altındaki motorların otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek olması gibi öne çıkan konuları konuştuk

    DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde ehliyetlerin çipli hale getirilecek olması ve 125 cc altındaki motorların otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek olması gibi öne çıkan konuları konuştuk.

    00:00 - Ehliyetler çipli hale getirilecek

    04:19 - 125 cc altındaki motorlar otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek

    08:36 - Sıfır otomobil satışı için yeni düzenleme

    13:22 - Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de

    19:33 - Makyajlı Hyundai i20 tanıtıldı

    22:44 - Türkiye'de ilk Tesla Model Y sahibine teslim edildi

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