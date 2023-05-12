Yeni VW Amarok Türkiye'de | 125 cc altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek - DH Oto Gündem

DH Oto Gündem programımızın bu haftaki bölümünde ehliyetlerin çipli hale getirilecek olması ve 125 cc altındaki motorların otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek olması gibi öne çıkan konuları konuştuk.
00:00 - Ehliyetler çipli hale getirilecek
04:19 - 125 cc altındaki motorlar otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek
08:36 - Sıfır otomobil satışı için yeni düzenleme
13:22 - Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de
19:33 - Makyajlı Hyundai i20 tanıtıldı
22:44 - Türkiye'de ilk Tesla Model Y sahibine teslim edildi